Для багатьох із нас вадливо виглядати не лише стильно, а й іти в ногу з модними трендами. Однак спостерігати за новинками — лише півсправи, а ось не повторити модних помилок й не зіпсувати свій образ — куди важче.

Стилістка Юлія Турелик у своєму Instagram показала, яких помилок краще уникати в зимових образах, аби мати кращий вигляд.

Головні помилки зимового стилю: поради стилістки

Перш за все, варто розуміти, що мода та тренди — швидкоплинна річ. А також повсякчас нагадувати собі, що не одяг робить нас хорошими та красивими людьми. Покращити образ можуть й геть маленькі деталі, та якщо не завжди знаєш, чого краще уникати — тоді читай поради стилістки.

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Поєднання довжин

Якщо ти полюбляєш пальта та сукні або спідниці, тоді краще обирати пальто такої довжини, аби з-під нього не виднівся поділ вбрання. Надавай перевагу довжині максі при виборі верхнього одягу.

Довжина міді та ботильйони

Різниця та непропорційність у довжині чітко розділить твої ноги, зробить їх візуально коротшими. Краще одягай високе взуття, аби не формувати чіткі лінії поділу.

Голі щиколотки

Кілька років тому вкорочені штани та джинси виглядали цікаво, проте не тепер. До того у зимовому образі це виглядає не по сезону.

Мінісумки та структурні сумки

Такі аксесуари краще пасують до літнього періоду, аніж до зимового. Особливо, якщо уявити мінісумку через плече на пуховик.

Така ж ситуація зі структурними сумками, які забиратимуть всю увагу на себе.

Взуття з хутром

Справжнє хутро поступово виходить з моди, а моделі взуття із хутром краще не носити вже зараз, адже виглядає це доволі несвіжо.

Уникай таких помилок: стилістка про тренди зимових образів / 3 Фотографії

Шкіряні легінси

Цього року краще обирати широкі шкіряні штани чи спідниці довжини міді та максі.

Водночас зовсім скоро прийде кінець зимі, тож вже зараз варто подумати над своїми весняними та літніми образами. Про тренди одягу сезону весна-літо 2024 — в іншому матеріалі.

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