Действовать нужно быстро! Как снизить уровень сахара в крови без лекарств

Всем нам знакома формулировка “норма сахара в крови”. Она означает количество глюкозы в плазме крови, которое можно найти у всех здоровых людей.
Уровень сахара в крови исчисляется в миллимоль на литр. Нормой считается от 3,3 ммоль/л до 5,5 ммоль/л на голодный желудок и не более 7,8 ммоль/л за два часа после еды. Если уровень сахара в крови выше, следует обратиться к врачу.
Как снизить уровень сахара в крови — рассказываем дальше.
Показатели уровня сахара зависят от питания человека, его физической и умственной активности, работы поджелудочной железы, производящей инсулин — он снижает уровень сахара в крови, а также от выработки гормонов, способных нейтрализовать инсулин.
Изменения уровня сахара в крови могут свидетельствовать о заболевании, так что контролировать это нужно систематически.
На уровень сахара в крови влияют следующие факторы:
Повышенный уровень сахара в крови может провоцировать головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение зрения и сухость во рту. Уменьшать уровень сахара в крови нужно только под наблюдением врача!
Однако если повышение минимальное, можно скорректировать уровень сахара питанием и стилем жизни.
При потреблении диетических продуктов следует также обратить внимание и на психологический аспект: пища должна доставлять удовольствие, а её прием — сытость.
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Чтобы снизить уровень сахара в крови, из рациона следует исключить следующие продукты:
Снизить повышенный уровень сахара в крови помогают листовой салат, томаты, петрушка, все сорта капусты, огурцы, кабачки. А вот картофель, свёклу, морковь рекомендуется употреблять не больше 200 граммов в день.
Среди фруктов лучше отдавать предпочтение цитрусовым, а также обращай внимание на потребление рыбы и морепродуктов.
Среди фруктов лучше отдавать предпочтение цитрусовым, а также обращай внимание на потребление рыбы и морепродуктов.
Мясо, имеющее низкий гликемический индекс — курица, крольчатина и телятина.
Быстро и самостоятельно снизить уровень сахара в крови можно с помощью физических упражнений.
Как известно, для работы мышц нужна энергия, которую наш организм получает из сахаров. При систематической дозированной нагрузке мышц, нормализуется не только углеводный обмен, но и снижается уровень холестерина, стабилизируется давление и улучшается общее самочувствие.
Если уровень сахара в крови повысился, стоит попробовать несколько упражнений за пятнадцать повторов. Между каждым подходом следует делать перерыв в 50 секунд.
После упражнений нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и принять удобную для тела позу. Затем желательно принять душ.
Не забывай о постоянном контроле уровня сахара в крови! Как это правильно делать — мы объясняли в нашем другом материале.
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