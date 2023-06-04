Действовать нужно быстро! Как снизить уровень сахара в крови без лекарств

Всем нам знакома формулировка “норма сахара в крови”. Она означает количество глюкозы в плазме крови, которое можно найти у всех здоровых людей.

Уровень сахара в крови исчисляется в миллимоль на литр. Нормой считается от 3,3 ммоль/л до 5,5 ммоль/л на голодный желудок и не более 7,8 ммоль/л за два часа после еды. Если уровень сахара в крови выше, следует обратиться к врачу.

Как снизить уровень сахара в крови — рассказываем дальше.

Почему повышается сахар

Показатели уровня сахара зависят от питания человека, его физической и умственной активности, работы поджелудочной железы, производящей инсулин — он снижает уровень сахара в крови, а также от выработки гормонов, способных нейтрализовать инсулин.

Изменения уровня сахара в крови могут свидетельствовать о заболевании, так что контролировать это нужно систематически.

На уровень сахара в крови влияют следующие факторы:

чрезмерная физическая нагрузка;

стрессовые, эмоциональные перегрузки;

большое потребление углеводов;

пропуск приемов пищи;

потребление алкогольных напитков, курение;

прием лекарств;

хронический дефицит в организме витаминов группы B;

заболевание поджелудочной железы, печени и другое;

продолжительный болевой синдром;

вынашивание ребенка.

Как снизить сахар в крови без лекарств

Повышенный уровень сахара в крови может провоцировать головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение зрения и сухость во рту. Уменьшать уровень сахара в крови нужно только под наблюдением врача!

Однако если повышение минимальное, можно скорректировать уровень сахара питанием и стилем жизни.

При потреблении диетических продуктов следует также обратить внимание и на психологический аспект: пища должна доставлять удовольствие, а её прием — сытость.

Чтобы снизить уровень сахара в крови, из рациона следует исключить следующие продукты:

жареные,

консервированные,

копченые и слишком соленые продукты,

соусы с искусственными красителями и консервантами,

продукты из фаст-фудов,

кондитерские изделия.

Снизить повышенный уровень сахара в крови помогают листовой салат, томаты, петрушка, все сорта капусты, огурцы, кабачки. А вот картофель, свёклу, морковь рекомендуется употреблять не больше 200 граммов в день.

Среди фруктов лучше отдавать предпочтение цитрусовым, а также обращай внимание на потребление рыбы и морепродуктов.

Мясо, имеющее низкий гликемический индекс — курица, крольчатина и телятина.

Как быстро снизить уровень сахара в крови

Быстро и самостоятельно снизить уровень сахара в крови можно с помощью физических упражнений.

Как известно, для работы мышц нужна энергия, которую наш организм получает из сахаров. При систематической дозированной нагрузке мышц, нормализуется не только углеводный обмен, но и снижается уровень холестерина, стабилизируется давление и улучшается общее самочувствие.

Если уровень сахара в крови повысился, стоит попробовать несколько упражнений за пятнадцать повторов. Между каждым подходом следует делать перерыв в 50 секунд.

Руки с гантелями опусти вдоль бедер. Медленно подними руки, согни в локтях, поворачивая ладонями в сторону плеч. Также медленно поверни руки в исходное положение. Первоначальное положение то же. Руки разведи в стороны до уровня плеч, согни в локтях, подними вверх и полностью выпрями. В исходное положение возвращайся в обратной последовательности. Лежа на спине, руки расположи за головой, локти раздвинь в сторону, ноги согни в коленях. Начинай качать пресс, верхней частью спины отрываясь от поверхности. Стань в планку и продержись как можно дольше.

После упражнений нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и принять удобную для тела позу. Затем желательно принять душ.

Не забывай о постоянном контроле уровня сахара в крови! Как это правильно делать — мы объясняли в нашем другом материале.

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