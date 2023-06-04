Діяти потрібно швидко! Як знизити рівень цукру в крові без ліків

Всім нам знайоме формулювання “норма цукру в крові”. Воно означає кількість глюкози в плазмі крові, яку можна виявити у всіх здорових людей.
Рівень цукру в крові обчислюється в мілімоль на літр. Нормою вважається від 3,3 ммоль/л до 5,5 ммоль/л на голодний шлунок та не більше ніж 7,8 ммоль/л за дві години після їжі. Якщо ж рівень цукру у крові вищий, варто звернутися до лікаря.
Як знизити рівень цукру у крові — розповідаємо далі.
Показники рівня цукру залежать від харчування людини, її фізичної та розумової активності, роботи підшлункової залози, що виробляє інсулін — він знижує рівень цукру у крові, а також від вироблення гормонів, здатних нейтралізувати інсулін.
Зміни рівня цукру у крові можуть свідчити про захворювання, тож контролювати це потрібно систематично.
На рівень цукру у крові впливають такі чинники:
Підвищений рівень цукру у крові може провокувати запаморочення, нудоту, дратівливість, порушення зору та сухість у роті. Зменшувати рівень цукру у крові потрібно лише під наглядом лікаря!
Однак, якщо підвищення мінімальне, можна скоригувати рівень цукру харчуванням та стилем життя.
При споживанні дієтичних продуктів варто також звернути увагу й на психологічний аспект: їжа має приносити задоволення, а її приймання — ситість.
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Щоб знизити рівень цукру в крові, з раціону варто виключити такі продукти:
Знизити підвищений рівень цукру в крові допомагають листовий салат, томати, петрушка, всі сорти капусти, огірки, кабачки. А ось картоплю, буряк, моркву рекомендується вживати не більше 200 грамів на день.
Серед фруктів краще надавати перевагу цитрусовим, а також акцентуй на споживанні риби та морепродуктів.
Серед фруктів краще надавати перевагу цитрусовим, а також акцентуй на споживанні риби та морепродуктів.
М’ясо, що має низький глікемічний індекс — курятина, кролятина та телятина.
Швидко та самостійно знизити рівень цукру у крові можна за допомогою фізичних вправ.
Як відомо, для роботи м’язів потрібна енергія, яку наш організм отримує з цукрів. При систематичному дозованому навантаженні м’язів, нормалізується не тільки вуглеводний обмін, а й знижується рівень холестерину, стабілізується тиск і поліпшується загальне самопочуття.
Тож, якщо рівень цукру у крові підвищився, варто спробувати кілька вправ по п’ятнадцять повторів. Між кожним підходом варто робити перерву у 50 секунд.
Після вправ потрібно зробити кілька глибоких вдихів і видихів та прийняти зручну для тіла позу. Потім бажано прийняти душ.
Не забувай про постійний контроль рівня цукру у крові! Як це правильно робити — ми пояснювали в нашому іншому матеріалі.
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