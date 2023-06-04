Діяти потрібно швидко! Як знизити рівень цукру в крові без ліків

Всім нам знайоме формулювання “норма цукру в крові”. Воно означає кількість глюкози в плазмі крові, яку можна виявити у всіх здорових людей.

Рівень цукру в крові обчислюється в мілімоль на літр. Нормою вважається від 3,3 ммоль/л до 5,5 ммоль/л на голодний шлунок та не більше ніж 7,8 ммоль/л за дві години після їжі. Якщо ж рівень цукру у крові вищий, варто звернутися до лікаря.

Як знизити рівень цукру у крові — розповідаємо далі.

Чому підвищується цукор

Показники рівня цукру залежать від харчування людини, її фізичної та розумової активності, роботи підшлункової залози, що виробляє інсулін — він знижує рівень цукру у крові, а також від вироблення гормонів, здатних нейтралізувати інсулін.

Зміни рівня цукру у крові можуть свідчити про захворювання, тож контролювати це потрібно систематично.

На рівень цукру у крові впливають такі чинники:

надмірне фізичне навантаження;

стресові, емоційні перевантаження;

велике споживання вуглеводів;

пропуски приймання їжі;

споживання алкогольних напоїв, куріння;

приймання лікарських засобів;

хронічний дефіцит в організмі вітамінів групи B;

захворювання підшлункової залози, печінки та інше;

тривалий больовий синдром;

виношування дитини.

Як знизити цукор у крові без ліків

Підвищений рівень цукру у крові може провокувати запаморочення, нудоту, дратівливість, порушення зору та сухість у роті. Зменшувати рівень цукру у крові потрібно лише під наглядом лікаря!

Однак, якщо підвищення мінімальне, можна скоригувати рівень цукру харчуванням та стилем життя.

При споживанні дієтичних продуктів варто також звернути увагу й на психологічний аспект: їжа має приносити задоволення, а її приймання — ситість.

Щоб знизити рівень цукру в крові, з раціону варто виключити такі продукти:

смажені,

консервовані,

копчені та занадто солоні продукти,

соуси зі штучними барвниками та консервантами,

продукти з фаст-фудів,

кондитерські вироби.

Знизити підвищений рівень цукру в крові допомагають листовий салат, томати, петрушка, всі сорти капусти, огірки, кабачки. А ось картоплю, буряк, моркву рекомендується вживати не більше 200 грамів на день.

Серед фруктів краще надавати перевагу цитрусовим, а також акцентуй на споживанні риби та морепродуктів.

М’ясо, що має низький глікемічний індекс — курятина, кролятина та телятина.

Як швидко знизити рівень цукру в крові

Швидко та самостійно знизити рівень цукру у крові можна за допомогою фізичних вправ.

Як відомо, для роботи м’язів потрібна енергія, яку наш організм отримує з цукрів. При систематичному дозованому навантаженні м’язів, нормалізується не тільки вуглеводний обмін, а й знижується рівень холестерину, стабілізується тиск і поліпшується загальне самопочуття.

Тож, якщо рівень цукру у крові підвищився, варто спробувати кілька вправ по п’ятнадцять повторів. Між кожним підходом варто робити перерву у 50 секунд.

Руки з гантелями опусти уздовж стегон. Повільно підійми руки, зігни в ліктях, повертаючи долонями в сторону плечей. Також повільно поверни руки в початкове положення. Початкове положення те саме. Руки розведи в сторони до рівня плечей, зігни в ліктях, підійми вгору і повністю випрями. У вихідне положення повертайся у зворотній послідовності. Лежачи на спині, руки розташуй за головою, лікті розсунь в сторони, ноги зігни в колінах. Починай качати прес, верхньою частиною спини відриваючись від поверхні. Стань у планку та протримайся якнайдовше.

Після вправ потрібно зробити кілька глибоких вдихів і видихів та прийняти зручну для тіла позу. Потім бажано прийняти душ.

Не забувай про постійний контроль рівня цукру у крові! Як це правильно робити — ми пояснювали в нашому іншому матеріалі.

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