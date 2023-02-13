Навіть звичайна жуйка може зіпсувати результати! Як підготуватись до здачі крові на цукор

Аналіз крові на цукор дозволяє перевірити роботу організму, виявити деякі порушення та навіть серйозні хвороби, наприклад, діабет.

Однак перед забором біологічного матеріалу потрібно дотримуватись певних умов, щоб результати тесту були максимально точними.

Читай детальніше, як підготуватися до здачі крові на цукор, у яких випадках призначають цей тест та як розшифрувати результати.

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Як підготуватися до здачі крові на цукор

Незалежно від того, чи плануєш ти здати кров з пальця, чи з вени, аналіз проводиться лише вранці та натщесерце. Їсти перед здачею крові не можна протягом мінімум восьми, а краще 12 годин.

Також за добу заборонено вживати спиртні напої, навіть слабоалкогольні. Адже протягом перших кількох годин після вживання алкоголю рівень цукру в організмі збільшується, а потім навпаки — значно знижується, бо печінка намагається позбутись наслідків інтоксикації.

Не варто й чистити зуби або жувати жуйку перед аналізом. Тому що навіть мінімальні дози цукру, що містяться в них, можуть вплинути на результат дослідження.

Загалом перед аналізом крові на цукор можна пити лише просту несолодку воду. Дотримуючись цих правил ти збільшиш точність результатів аналізу.

Норма цукру в крові дорослих та дітей

Норма глюкози (цукру) у дорослих коливається в межах 4,1 – 5,9 ммоль/л.

У дітей цей показник дещо менший — 3,3 – 5,6 ммоль/л. У новонароджених малюків віком до чотирьох місяців рівень цукру може падати до 2,2 ммоль/л.

Протягом дня рівень цукру в крові може коливатись, проте він не повинен різко та значно стрибати. Якщо аналіз дорослого показує понад 6 ммоль/л, то пацієнту(-ці) можуть призначити додаткові аналізи для виявлення переддіабетного стану чи діабету.

Навіщо призначають аналіз крові на цукор

Найчастіше лікарі призначають аналіз крові на цукор, якщо в людини є підозра на розвиток цукрового діабету. Саме для цього захворювання є характерним зростання рівня глюкози в крові.

Симптомами діабету можуть бути:

постійна спрага та відчуття сухості в роті;

різка втрата ваги;

посилення сечовипускання;

швидка стомлюваність.

Окрім діабету, причинами підвищеного рівня цукру в крові можуть бути:

патологічні стани ендокринної системи (синдром Кушинга, тиреотоксикоз тощо); гепатит; цироз печінки; феохромоцитома (гормонально активна доброякісна пухлина надниркової залози); панкреатит і пухлини підшлункової залози.

Загалом усім людям потрібно регулярно контролювати рівень цукру в крові, навіть якщо немає тривожних симптомів. Це дозволить попередити або вчасно виявити небезпечні стани та хвороби.

Не відкладай своє здоров’я до перемоги. Пройди чекап усього організму. Читай, як часто потрібно робити медичні обстеження.

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