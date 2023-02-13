Здоровье и красота

Даже обычная жвачка может испортить результаты! Как подготовиться к сдаче крови на сахар

Елена Яковлева, редактор сайта 13 февраля 2023, 07:30
Як підготуватися до здачі крові на цукор
Фото: Pexels

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