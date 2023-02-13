Даже обычная жвачка может испортить результаты! Как подготовиться к сдаче крови на сахар

Анализ крови на сахар позволяет проверить работу организма, выявить некоторые нарушения и даже серьезные болезни, например диабет.

Однако перед забором биологического материала нужно соблюдать определенные условия, чтобы результаты теста были максимально точными.

Читай подробнее, как подготовиться к сдаче крови на сахар, в каких случаях назначают этот тест и как расшифровать результаты.

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Как подготовиться к сдаче крови на сахар

Независимо от того, планируешь ли ты сдать кровь из пальца или из вены, анализ проводится только утром и натощак. Есть перед сдачей крови нельзя в течение минимум восьми, а лучше 12 часов.

Также за сутки запрещено употреблять спиртные напитки, даже слабоалкогольные. Ведь в течение первых нескольких часов после употребления алкоголя уровень сахара в организме увеличивается, а затем наоборот — значительно снижается, потому что печень пытается избавиться от последствий интоксикации.

Не стоит и чистить зубы или жевать жвачку перед анализом. Потому что даже содержащиеся в них минимальные дозы сахара могут повлиять на результат исследования.

В общем, перед анализом крови на сахар можно пить только простую несладкую воду. Следуя этим правилам, ты увеличишь точность результатов анализа.

Норма сахара в крови взрослых и детей

Норма глюкозы (сахара) у взрослых колеблется в пределах 4,1 – 5,9 ммоль/л.

У детей этот показатель несколько меньше — 3,3 – 5,6 ммоль/л. У новорожденных малышей до четырех месяцев уровень сахара может падать до 2,2 ммоль/л.

В течение дня уровень сахара в крови может колебаться, однако он не должен резко прыгать. Если анализ взрослого показывает более 6 ммоль/л, то пациенту могут назначить дополнительные анализы для выявления преддиабетного состояния или диабета.

Зачем назначают анализ крови на сахар

Чаще всего врачи назначают анализ крови на сахар, если у человека есть подозрение на развитие сахарного диабета. Именно для этого заболевания характерен рост уровня глюкозы в крови.

Симптомами диабета могут быть:

постоянная жажда и чувство сухости во рту;

резкая потеря веса;

усиление мочеиспускания;

быстрая утомляемость.

Кроме диабета, причинами повышенного уровня сахара в крови могут быть:

патологические состояния эндокринной системы (синдром Кушинга, тиреотоксикоз и т.п.); гепатит; цирроз печени; феохромоцитома (гормонально активная доброкачественная опухоль надпочечника); панкреатит и опухоли поджелудочной железы

В целом, всем людям нужно регулярно контролировать уровень сахара в крови, даже если нет тревожных симптомов. Это позволит предупредить или вовремя выявить опасные состояния и болезни.

Не откладывай свое здоровье до победы. Пройди чекап всего организма. Читай, как часто нужно проводить медицинские обследования.

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