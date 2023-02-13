Даже обычная жвачка может испортить результаты! Как подготовиться к сдаче крови на сахар

Анализ крови на сахар позволяет проверить работу организма, выявить некоторые нарушения и даже серьезные болезни, например диабет.
Однако перед забором биологического материала нужно соблюдать определенные условия, чтобы результаты теста были максимально точными.
Читай подробнее, как подготовиться к сдаче крови на сахар, в каких случаях назначают этот тест и как расшифровать результаты.
Независимо от того, планируешь ли ты сдать кровь из пальца или из вены, анализ проводится только утром и натощак. Есть перед сдачей крови нельзя в течение минимум восьми, а лучше 12 часов.
Также за сутки запрещено употреблять спиртные напитки, даже слабоалкогольные. Ведь в течение первых нескольких часов после употребления алкоголя уровень сахара в организме увеличивается, а затем наоборот — значительно снижается, потому что печень пытается избавиться от последствий интоксикации.
Не стоит и чистить зубы или жевать жвачку перед анализом. Потому что даже содержащиеся в них минимальные дозы сахара могут повлиять на результат исследования.
Не стоит и чистить зубы или жевать жвачку перед анализом. Потому что даже содержащиеся в них минимальные дозы сахара могут повлиять на результат исследования.
В общем, перед анализом крови на сахар можно пить только простую несладкую воду. Следуя этим правилам, ты увеличишь точность результатов анализа.
Норма глюкозы (сахара) у взрослых колеблется в пределах 4,1 – 5,9 ммоль/л.
У детей этот показатель несколько меньше — 3,3 – 5,6 ммоль/л. У новорожденных малышей до четырех месяцев уровень сахара может падать до 2,2 ммоль/л.
В течение дня уровень сахара в крови может колебаться, однако он не должен резко прыгать. Если анализ взрослого показывает более 6 ммоль/л, то пациенту могут назначить дополнительные анализы для выявления преддиабетного состояния или диабета.
Чаще всего врачи назначают анализ крови на сахар, если у человека есть подозрение на развитие сахарного диабета. Именно для этого заболевания характерен рост уровня глюкозы в крови.
Симптомами диабета могут быть:
Кроме диабета, причинами повышенного уровня сахара в крови могут быть:
В целом, всем людям нужно регулярно контролировать уровень сахара в крови, даже если нет тревожных симптомов. Это позволит предупредить или вовремя выявить опасные состояния и болезни.
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