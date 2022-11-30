Жизненно необходимая процедура в полевых условиях: как сделать ребенку ингаляцию, когда нет света

Враг активно наносит удары по энергетической системе Украины. В результате украинцы вынуждены приспосабливаться к жизни с ограниченным использованием электроэнергии.

Пока кому-то не хватает интернета и бытовых благ цивилизации, которые обеспечивает электричество, некоторые теряют доступ к жизненно необходимым процедурам.

Одной из таких процедур, требующих электричества, является ингаляция для детей. Во время блэкаутов уже были случаи, когда родители были вынуждены экстренно искать свет, чтобы ребенок смог получить необходимую помощь.

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Именно поэтому в Минздраве дали советы, как подготовиться к ситуациям, когда нет света, а ребенок нуждается в экстренной ингаляции.

Экстренная ингаляция во время блэкаута: как подготовиться

Прежде всего, в Минздраве советуют рассмотреть возможность приобрести небулайзер. Это специальное устройство для ингаляции на батарейках. Не забудь позаботиться о запасе батареек или аккумуляторов к нему.

Также можно приобрести спейсер — вспомогательное устройство для ингаляции, не требующее электричества.

Однако следует помнить, что перед использованием альтернативных ингаляторов следует обязательно проконсультироваться с врачом касательно применения прибора и рекомендуемой дозы лекарства для этой модели.

Стоит быть готовым и к таким ситуациям, при которых твой ребенок будет плохо себя чувствовать, а доступа к вспомогательным ингаляторам не будет. Поэтому обсуди с врачом план действий даже на такой случай.

При экстренной необходимости электроэнергию для ингалятора можно получить от павербанка и прикуривателя от автомобиля.

Это позволит на короткое время воспользоваться ингалятором и выиграть время.

Для этого позаботься о переходниках с розетки на USB для ингалятора. Также не забудь приобрести переходник с прикуривателя машины на USB, если такого еще не имеешь.

Конечно, такой метод только экстренный и не сможет полноценно обеспечить потребность ребенка в ингаляции. Поэтому лучше поехать в ближайший Пункт Несокрушимости.

Если же Пункты несокрушимости расположены далеко от тебя, можешь просмотреть карту заведений, работающих даже без света. Возможно, до них ты сможешь добраться быстрее.

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