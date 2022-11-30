Здоров'я та краса

Життєво необхідна процедура в польових умовах: як зробити дитині інгаляцію, коли немає світла

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 30 Листопада 2022, 08:00
інгаляції без світла
Фото: Pexels

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