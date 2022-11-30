Життєво необхідна процедура в польових умовах: як зробити дитині інгаляцію, коли немає світла

Ворог активно завдає ударів по енергетичній системі України. Внаслідок цього українці змушені пристосовуватися до життя з обмеженим використанням електроенергії.

Доки комусь не вистачає інтернету та побутових благ цивілізації, які забезпечує електрика, дехто втрачає доступ до життєво необхідних процедур.

Однією з таких процедур, які потребують електрики, є інгаляція для дітей. Під час блекаутів вже траплялися випадки, коли батьки були змушені екстрено шукати світло, щоб дитина мала змогу отримати необхідну допомогу.

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Саме тому у МОЗ дали поради, як підготуватися до ситуацій, коли немає світла, а дитина потребує екстреної інгаляції.

Екстрена інгаляція під час блекауту: як підготуватися

Перш за все, у МОЗ радять розглянути можливість придбати небулайзер. Це спеціальний пристрій для інгаляцій на батарейках. Не забудь подбати про запас батарейок або акумуляторів до нього.

Також можна придбати спейсер — допоміжний пристрій для інгаляції, який не потребує електрики.

Однак варто пам’ятати, що перед використанням альтернативних інгаляторів слід обов’язково проконсультуватися з лікарем щодо застосування приладу та рекомендованої дози ліків для цієї моделі.

Варто бути готовим і до таких ситуацій, де твоя дитина погано почуватиметься, а доступу до допоміжних інгаляторів не буде. Тому обговори з лікарем план дій навіть на такий випадок.

За екстреної потреби електроенергію для інгалятора можна отримати з Power Bank та прикурювача від автомобіля. Це дозволить бодай на короткий час скористатися інгалятором та виграти час для дитини.

Для цього подбай про перехідники з розетки на USB для інгалятора. Також не забудь придбати перехідник з прикурювача машини на USB, якщо такого ще немає.

Звісно, такий метод вкрай екстрений і не зможе повноцінно забезпечити потребу дитини в інгаляції. Тому краще поїхати у найближчий Пункт Незламності.

Якщо ж такі пункти далеко від тебе, можеш проглянути карту закладів, які працюють навіть без світла, можливо, до них ти зможеш дістатися швидше.

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