Без рубцов на теле и осложнений: как лечить ветрянку у детей и взрослых

Ветряная оспа, или ветрянка — это инфекционное острое вирусное заболевание, преимущественно поражающее детей, но им часто болеют и взрослые. Для ветрянки характерна сыпь красного цвета по всему телу, котора очень чешется.

Рассказываем, как лечить ветрянку у детей и взрослых, чтобы после болезни не остались рубцы и шрамы.

Как лечить ветрянку по протоколу Министерства здравоохранения

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины приводит такой протокол лечения ветрянки.

Ветрянку распознают преимущественно на основании клинических и эпидемиологических данных. При необходимости обращаются к вирусологическому методу и серологическим реакциям.

Лечат ветрянку соблюдением постельного режима в течение всего периода высыпания, чтобы предотвратить другие инфекции.

Ротовую полость нужно полоскать дезинфицирующими средствами. По показаниям применяют симптоматические средства: анальгетики, жаропонижающие, осуществляющие детоксикацию.

А при тяжелых формах и развитии гнойных осложнений назначаются антибиотики.

После выздоровления рекомендуют провести дома еще дополнительные 10-14 дней, ведь ветрянка частично снижает иммунитет, в связи с чем возможно развитие бактериальных заболеваний.

Лечение ветрянки у взрослых

Как известно, взрослые переносят ветрянку сложнее, чем дети. Сыпь у взрослых пациентов может держаться дольше, чем у детей — неделю и даже больше.

Если дети болеют ветрянкой преимущественно только с высокой температурой, то у взрослых возможны значительные проявления следующих симптомов:

появление судорог;

затрудненное дыхание;

внезапная слабость или сонливость;

головная боль, которая не проходит после приема лекарства;

высыпаний во рту, которые не позволяют больному пить и есть;

кровоточивость сыпей или очень обильна сыпь.

При возникновении первых симптомов ветрянки нужно вызвать врача. Если у взрослого нет критических симптомов, то лечение можно продолжить дома.

Если есть осложнения, то ветряную оспу следует лечить только в условиях стационара.

Лечение проводится под наблюдением врача, а в случае повышения температуры нужно употреблять жаропонижающие, лучше всего парацетамол.

Важно: применение ацетилсалициловой кислоты (содержится в Цитрамоне и Аспирине) во время ветрянки категорически запрещено.

Также следует избегать применения ибупрофена, поскольку это может осложнить течение заболевания у взрослых.

Чем мазать прыщи при ветрянке

Следует отметить, что чесать сыпь во время ветрянки запрещено. Это спровоцирует появление рубцов, от которых сложно избавиться.

Обрабатывать сыпь можно антисептическими средствами, например, бриллиантовым зеленым (зеленкой) и метиленовым синим.

Для уменьшения зуда можно мазать сыпь антигистаминными мазями или употреблять антигистаминное лекарство. Однако назначить их должен именно врач. Самостоятельное назначение лекарства во время ветрянки может обернуться нежелательными последствиями.

А еще зуд хорошо убирают лосьоны с каламином, разнообразные цика-спреи.

Лечение шрамов после ветрянки

Как уже было отмечено, чесать сыпь во время ветрянки запрещено. Однако детям бывает сложно удержаться. Как результат — шрамы и рубцы на месте сыпи.

О том, как лечить шрамы после ветрянки, следует спросить дерматолога. Он может подобрать оптимальный вариант для вашего случая и типа кожи.

Обычно врачи назначают мази на основе пантотеновой кислоты, обладающей заживляющими свойствами.

Производной этой кислоты является декспантенол, который тоже может быть использован при лечении рубцов от ветрянки.

А еще препараты для лечения шрамов содержат следующие вещества:

облепиховое масло;

витамины;

триглицериды;

ланолин;

вазелин;

лимонная кислота.

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