Без рубців на тілі та ускладнень: як лікувати вітрянку у дітей та дорослих

Вітряна віспа, або вітрянка — це інфекційне гостре вірусне захворювання, що переважно вражає дітей, але ним часто хворіють і дорослі. Для вітрянки характерні висипи червоного кольору по всьому тілу, що дуже сверблять.

Розповідаємо, як лікувати вітрянку у дітей та дорослих, щоб після хвороби не залишилися шрами та рубці.

Як лікувати вітрянку за протоколом МОЗ

Центр громадського здоров’я МОЗ України наводить такий протокол лікування вітрянки.

Вітрянку розпізнають переважно на підставі клінічних та епідеміологічних даних. За потреби звертаються до вірусологічного методу і серологічних реакцій.

Лікують вітрянку дотриманням постільного режиму протягом усього періоду висипання, аби запобігти іншим інфекціям.

Ротову порожнину треба полоскати дезінфекційними засобами. За показаннями застосовують симптоматичні засоби: анальгетики, жарознижувальні, здійснюють детоксикацію.

А в разі тяжких форм і розвитку гнійних ускладнень призначаються антибіотики.

Після одужання рекомендують провести вдома ще додаткові 10-14 днів, адже вітрянка частково знижує імунітет, у зв’язку з чим можливий розвиток бактеріальних захворювань.

Лікування вітрянки у дорослих

Як відомо, дорослі переносять вітрянку складніше, ніж діти. Висипи у дорослих пацієнтів можуть триматися довше, ніж у дітей — тиждень та навіть більше.

Якщо діти хворіють на вітрянку переважно лише з просто високою температурою, то у дорослих можливі значне проявлення таких симптомів:

поява судом;

утруднене дихання;

раптова слабкість чи сонливість;

головний біль, який не минає після приймання ліків;

висипань у роті, які не дозволяють хворому пити та їсти;

кровоточивість висипів або дуже рясні висипання.

При виникненні перших симптомів вітрянки, треба викликати лікаря. Якщо дорослий не має критичних симптомів, то лікування можна продовжити вдома.

Якщо є ускладнення, то вітряну віспу слід лікувати лише в умовах стаціонару.

Лікування проводиться під наглядом лікаря, а в разі підвищення температури треба вживати жарознижувальні, найкраще — парацетамол.

Важливо: застосування ацетилсаліцилової кислоти (міститься в Цитрамоні, Аспірині) під час вітрянки категорично заборонено.

Також слід уникати застосування ібупрофену, оскільки це може ускладнити перебіг захворювання у дорослих.

Чим мазати прищі при вітрянці

Слід зазначити, що чесати висипи під час вітрянки заборонено. Це спровокує появу рубців, від яких складно позбавитись.

Обробляти висипання можна антисептичними засобами, наприклад, діамантовим зеленим (зеленкою) і метиленовим синім.

Для зменшення свербежу можна мазати висипи антигістамінними мазями або вживати антигістамінні ліки. Однак назначити їх має саме лікар. Самостійне призначення ліків під час вітрянки може обернутися небажаними наслідками.

А ще свербіж гарно прибирають лосьйони з каламіном, різноманітні цика-спреї.

Лікування шрамів після вітрянки

Як вже було зазначено, чесати висипи під час вітрянки заборонено. Однак дітям буває складно втриматись. Як результат — шрами та рубці на місці висипання.

Про те, як лікувати шрами після вітрянки, слід запитати в дерматолога. Він може підібрати оптимальний варіант для вашого випадку і типу шкіри.

Зазвичай лікарі призначають мазі на основі пантотенової кислоти, яка має загоювальні властивості.

Похідною цієї кислоти є декспантенол, який теж може бути використаний під час лікування рубців від вітрянки.

А ще препарати для лікування шрамів містять такі речовини:

масло обліпихи;

вітаміни;

тригліцериди;

ланолін;

вазелін;

лимонну кислоту.

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