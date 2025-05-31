Чим мастити шкіру при вітрянці: поради дерматолога

Червоні прищики по всьому тілу, які нестерпно сверблять — ця типова картина вітрянки знайома багатьом ще з дитинства. Втім, підчепити вітряну віспу може й доросла людина. Чим мастити шкіру при вітрянці — розкажемо в нашому матеріалі.

Що таке вітрянка

Вітряна віспа (або як ми звикли — вітрянка) — це інфекційне захворювання, яке викликає вірус герпесу 3-го типу. Вірус легко мандрує від людини до людини, передаючись повітряно-крапельним шляхом.

І хоча він не стійкий в навколишньому середовищі, з поверху на поверх, з кімнати у кімнату він рухається без перешкод. Тому зазвичай спалахи вітрянки такі масові.

Заразитися вітрянкою можна від хворої людини, яка стає небезпечною для оточення з перших днів хвороби до 5-го дня з моменту появи останніх висипань.

Хвороба супроводжується високою температурою та висипом, який зазвичай доволі сильно свербить. Чим мастити висип на шкірі при вітрянці, аби зняти свербіж — порталу Факти розповіла лікар-дерматолог Віра Павлова.

Як лікувати вітрянку в домашніх умовах: запобігаємо рубцям від висипу



У препаратів, які використовують, аби зняти свербіж, є іще одна мета: вони мають запобігти рубцям на шкірі, які можуть з’явитися, якщо висип сильно розчісувати.

Особливо актуально це тоді, якщо висип є на обличчі та видимих частинах тіла.

Тож засоби, якими можна мастити шкіру при вітрянці, мають заспокоювати та усувати свербіж. Лікар-дерматолог Віра Павлова підкреслює, що препарати, які варто використати для зняття свербежу шкіри, мають бути ще й антисептичними засобами. Вони не допустять бактерицидного зараження ранок, які виникають при розчісуванні.

За словами дерматолога, сучасна фармацевтична промисловість пропонує нові дієві засоби, якими можна мастити висип при вітрянці.

Чим мастити шкіру при вітрянці: сучасні препарати

Каламін-лосьйон

Каламін-лосьйон на основі каламіну та оксиду цинку є ефективним та безпечним засобом для зменшення свербежу та уникнення подразнень шкіри.

Каламін має охолоджувальну та заспокійливу дію. Він створює захисний бар’єр на її поверхні та допомагає ураженим ділянкам швидко відновлюватися. Тож є ефективним препаратом, яким можна мастити шкіру при вітрянці.

Його аптечним аналогом є також лосьйон “Вітрянка-стоп”.

Також дерматолог радить застосовувати холодні компреси, які знімають свербіння шкіри.

Аби зробити такий компрес, змочи марлю чи рушник прохолодною водою та поклади на найбільш сверблячі ділянки, — радить Віра Павлова.

Зеленка та інші спиртові розчини: чи варто мастити шкіру при вітрянці ними

Дерматолог пояснює, що звичні нам засоби, якими мастять шкіру при вітрянці — зеленка або фукорцин — є спиртовими розчинами, які самі по собі здатні подразнити пошкоджену висипом шкіру.

Хоча вони є традиційними засобами, якими лікуються цілі покоління дітей та дорослих, все ж варто віддати перевагу охолоджувальним лосьйонам та мазям без спирту.

Традиційні ліки проти висипу вітрянки — зеленку та фукорцин — краще замінити на сучасні охолоджувальні антисептичні мазі та лосьйони з цинком та каламіном.

Також дерматолог застерігає від того, щоб лікувати вітрянку в домашніх умовах метиленовим синім — через його токсичний вплив на організм.

А щодо компресів, то не варто плутати холодний компрес з льодовим. Надмірний холод може викликати опік шкіри та спричинити небезпечне переохолодження.

Обирай препарати, якими мастити шкіру при вітрянці, дбаючи про наслідки. Адже головна мета цих ліків — не допустити в майбутньому появи шрамів та рубців.

Раніше ми розповідали, чи потрібен карантин вакцинованій від вітрянки дитині, якщо вона контактувала з хворим.

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