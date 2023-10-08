Хочется то плакать, то смеяться. Как менструальный цикл влияет на женское либидо и эмоции — объясняет эксперт

Женское тело — это удивительный механизм, который содержит кучу различных функций. Но одной из самых интересных является женское либидо, которое в значительной степени зависит от гормональных изменений в теле в течение менструального цикла.

От первых дней менструации до овуляции и лютеиновой фазы, сексуальное желание может меняться, предоставляя женщине уникальный опыт восприятия своего тела и отношений с партнером.

Подробнее об этом рассказала психолог-сексолог Юлия Белая для издания РБК-Украина.

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Особенности работы женского менструального цикла

Пожалуй, каждая женщина испытывала моменты, когда ее настроение внезапно менялось. Необъяснимая раздражительность и эмоциональные колебания иногда списываются на повседневные проблемы или ПМС. Но на самом деле мало кто понимает истинную причину.

По словам сексолога, женское поведение тесно связано с фазами менструального цикла.

На женский организм сильно влияют гормоны, которые регулируются в течение месяца, влияя на сексуальное желание. Юлия Белая отмечает, что многие мужчины опасаются ПМС, но реальная эмоциональность женщины в течение цикла основывается на ее физиологии.

Важно отметить, что продолжительность цикла у каждой женщины индивидуальна, поскольку все зависит от нашего организма и физиологии.

Как менструальный цикл влияет на женское либидо: фазы цикла

1-7 день

В этот период женщина чувствует себя уязвимой. Боли, головная боль и раздражительность делают этот период менее привлекательным для интима. Восстановление происходит примерно до 4-6 дня, когда менструация заканчивается.

В общем, это время цикла, когда женщине нужно как можно меньше физических активностей и эмоциональных нагрузок.

7-11 день

Это наиболее стабильный период, когда женщина находится в гармонии с собой и видит реальность без лишних эмоций. С 7 по 11 день она чувствует энергию и бодрость. Это идеальное время для всех видов проявления любви, а секс в этот период очень приятен для обоих партнеров.

11-17 день

Женщина испытывает повышенное сексуальное желание. Ее тело активно вырабатывает феромоны, и она становится более привлекательной. В этот период женщина флиртует с партнером и соблазняет его.

По словам Юлии Белой, исследования показали, что в период овуляции женщины склонны одеваться более откровенно, а их походка становится более чувственной. В общем, это время для интимных экспериментов и повышенной сексуальной активности.

18 день — до конца цикла

Настроение может колебаться из-за гормональных перепадов, даже несмотря на то, что нет четко выраженных симптомов ПМС. Что касается либидо, оно может снизиться до минимума, но для некоторых женщин, наоборот, возрастает.

Также нередко женщины жалуются, что грудь в этот период становится довольно чувствительной и болезненной. А значит во время секса следует учитывать это и ласкать ее с особой нежностью.

Юлия Белая говорит, что реакция женщины на различные фазы менструального цикла может быть именно такой, как она описала. Поэтому не стоит беспокоиться из-за непонятного поведения, поскольку это часто связано с работой женского цикла.

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