Хочеться то плакати, то сміятись. Як менструальний цикл впливає на жіноче лібідо та емоції — пояснює експертка

Жіноче тіло — це дивовижний механізм, який містить купу різних функцій. Та однією з найцікавіших є жіноче лібідо, яке значною мірою залежить від гормональних змін у тілі протягом менструального циклу.

Від перших днів менструації до овуляції та лютеїнової фази, сексуальне бажання може змінюватися, надаючи жінці унікальний досвід сприйняття свого тіла та стосунків з партнером.

Детальніше про це розповіла психологиня-сексологиня Юлія Біла для видання РБК-Україна.

Зараз також дивляться

Особливості роботи жіночого менструального циклу

Мабуть, кожна жінка відчувала моменти, коли її настрій раптово змінювався. Незрозуміла дратівливість і емоційні коливання іноді списуються на повсякденні проблеми або ПМС. Але насправді мало хто розуміє істинну причину.

За словами сексологині, жіноча поведінка тісно пов’язана з фазами менструального циклу.

На жіночий організм сильно впливають гормони, які регулюються протягом місяця, впливаючи на сексуальне бажання. Юлія Біла наголошує, що багато чоловіків остерігаються ПМС, але реальна емоційність жінки протягом циклу ґрунтується на її фізіології.

Важливо зазначити, що тривалість циклу в кожної жінки індивідуальна, оскільки все залежить від нашого організму та фізіології.

Як менструальний цикл впливає на жіноче лібідо: фази циклу

1-7 день

У цей період жінка відчуває себе вразливою. Болі, головний біль та дратівливість роблять цей період менш привабливим для інтиму. Відновлення відбувається приблизно до 4-6 дня, коли менструація закінчується.

Загалом, це час циклу, коли жінці потрібно якомога менше фізичних активностей та емоційних навантажень.

7-11 день

Це найбільш стабільний період, коли жінка перебуває у гармонії з собою та бачить реальність без зайвих емоцій. З 7 по 11 день вона відчуває енергію та бадьорість. Це ідеальний час для всіх видів прояву кохання, а секс у цей період є дуже приємним для обох партнерів.

11-17 день

Жінка відчуває підвищене сексуальне бажання. Її тіло активно виробляє феромони, і вона стає більш привабливою. У цей період жінка фліртує з партнером та спокушає його.

За словами Юлії Білої, дослідження показали, що у період овуляції жінки схильні вдягатися більш відверто, а їхня хода стає чуттєвішою. Загалом, це час для інтимних експериментів та підвищеної сексуальної активності.

18 день — до кінця циклу

Настрій може коливатися через гормональні перепади, навіть попри те, що немає чітко виражених симптомів ПМС. Щодо лібідо, воно може знизитися до мінімуму, але для деяких жінок, навпаки, зростає.

Також нерідко жінки скаржаться, що груди у цей період стають доволі чутливими та болючими. А отже під час сексу варто враховувати це та пестити їх з особливою ніжністю.

Юлія Біла каже, що реакція жінки на різні фази менструального циклу може бути саме такою, як вона описала. Тому не варто непокоїтися через незрозумілу поведінку, оскільки це часто пов’язано з роботою жіночого циклу.

Раніше ми розповідали про анальний секс: що це таке, як до нього підготуватися та які ризики можливі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.