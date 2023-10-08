Здоров'я та краса

Хочеться то плакати, то сміятись. Як менструальний цикл впливає на жіноче лібідо та емоції — пояснює експертка

Діана Просяник, редакторка сайту 08 Жовтня 2023, 20:00
Як менструальний цикл впливає на жіноче лібідо
Фото: Unsplash

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