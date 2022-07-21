Здоровье и красота

Началось кровотечение из носа? Как остановить и почему идет кровь из носа

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 июля 2022, 10:00
Як зупинити кров зноса
Фото: Unsplash, Pexels

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