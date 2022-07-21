Началось кровотечение из носа? Как остановить и почему идет кровь из носа

Когда из носа начинает течь кровь, это пугает. Мы паникуем и не понимаем, почему это случилось. В такой ситуации прежде всего нужно уметь правильно остановить кровь.

Поэтому мы расскажем о распространённых причинах кровотечения из носа и как его остановить.

Почему идет кровь из носа

В слизистой оболочке носа находится множество кровеносных сосудов. Они довольно хрупкие, поэтому их легко повредить. Так что одной из распространенных причин кровотечения из носа являются поврежденные сосуды. При этом если кровотечения случаются часто и без причины, стоит обратиться к врачу.

Носовые кровотечения бывают двух видов, в зависимости от участка повреждения:

переднего отдела — в этом случае страдают капилляры, расположенные неглубоко в носовой полости;

заднего отдела — возникают в результате повреждения крупных сосудов, расположенных в стенках глубоких отделов полости носа.

Одной из причин кровотечения переднего отдела является сухость воздуха. Слизистая оболочка носовой полости пересыхает, на ней появляются корочки, которые могут чесаться и кровоточить. Еще одной причиной данного кровотечения являются механические травмы.

Носовые кровотечения заднего отдела носовой перегородки могут вызвать травма головы, перелом носа, операции на переносице и т.д.

Как остановить кровотечение из носа

Чаще всего люди неправильно останавливают кровь из носа: закрывают нос ватой, салфеткой или запрокидывают голову назад.

Наклонять голову назад нельзя, ведь кровь может попасть в горло и человек может захлебнуться. А при попадании крови в желудок может быть тошнота и рвота.

Чтобы остановить кровь из носа, нужно расслабиться. При волнении сердце начинает биться сильнее и потеря крови увеличивается. Успокойся и сядь прямо, чуть наклонив тело вперед. Это поможет избежать стекания крови по горлу.

При кровотечении из носа нужно дышать через рот и как можно глубже. Расстегни воротник, ослабь ремень. По возможности открой окно. Используй салфетку или влажную тряпку, чтобы собрать кровь.

Далее нужно большим и указательным пальцами сжать крылья носа к переносице. Зажимать нос нужно не менее пяти минут, прежде чем проверять, остановилась ли кровь. Приложи лед к переносице, чтобы еще больше сузить кровеносные сосуды.

Что нельзя делать после кровотечения из носа

Если у тебя недавно текла кровь с носа, не ложись спать без подушки и не поднимай ноги вверх. Это усилит прилив крови к голове.

Не пей кофе, ведь он может повысить давление и расширить сосуды, что может привести к новому кровотечению. Не наклоняйся и не поднимай тяжести. Также нельзя сморкаться и курить.

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