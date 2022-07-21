Почалася кровотеча з носа? Як зупинити та які причини її появи

Коли з носа починає текти кров, це лякає. Ми панікуємо й не розуміємо, чому це сталося. У такій ситуації насамперед потрібно вміти правильно зупинити кров.

Тож ми розповімо про поширені причини кровотечі з носа та як її зупинити.

Чому з носа йде кров

Слизова оболонка носа має безліч кровоносних судин. Вони досить тендітні, тому їх легко пошкодити. Тож однією з найпоширеніших причин кровотечі з носа є пошкоджені судини. Якщо ж кровотечі стаються часто і без причини, варто звернутися до лікаря.

Носові кровотечі бувають двох видів, залежно від ділянки ушкодження:

переднього відділу — у цьому випадку страждають капіляри, розташовані неглибоко в носовій порожнині;

заднього відділу — виникають внаслідок пошкодження великих судин, розташованих у стінках глибоких відділів порожнини носа.

Однією з причин кровотечі переднього відділу є сухість повітря. Слизова оболонка носової порожнини пересихає, на ній з’являються скоринки, які можуть свербіти й кровоточити. Ще однією причиною такої кровотечі є механічні травми.

До носових кровотеч заднього відділу носової перегородки можуть призвести травми голови, перелом носа, операції на переніссі тощо.

Як зупинити кровотечу з носа

Найчастіше люди неправильно зупиняють кров із носа: закривають ніс ватою, серветкою або закидають голову назад.

Нахиляти голову назад не можна, адже кров може потрапити в горло й людина може захлинутися. А якщо кров потрапить у шлунок, може бути нудота та блювання.

Щоб зупинити кров із носа, потрібно розслабитися. Коли людина хвилюється, серце починає битися сильніше і втрата крові зростає. Заспокойся і сядь прямо, трохи нахиливши тіло вперед. Це запобігатиме стіканню крові по горлу.

При кровотечі з носа потрібно дихати через рот і якнайглибше. Розстебни комір, ослаб ремінь. За можливості відкрий вікно. Використовуй серветку або вологу ганчірку, щоб зібрати кров.

Далі потрібно великим та вказівним пальцями стиснути крила носа до перенісся. Затискати ніс треба не менш як п’ять хвилин, перш ніж перевіряти, чи зупинилася кров. Приклади лід до перенісся, щоб ще більше звузити кровоносні судини.

Що не можна робити після кровотечі з носа

Якщо в тебе нещодавно текла кров із носа, то не лягай спати без подушки й не підіймай ноги вгору. Це посилить приплив крові до голови.

Не пий кави, адже вона може підняти тиск і розширити судини, що може призвести до нової кровотечі. Не нахиляйся і не підіймай важке. Також не можна сякатися та палити.

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