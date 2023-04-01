Красота требует жертв? Нет! Как осветлить волосы в домашних условиях и ухаживать за ними после

Осветление волос — дело нелегкое, кропотливое и очень ответственное. В целом, надо понимать, что какой бы способ для этой процедуры ты ни выбрала, такой бьюти-эксперимент в любом случае повредит волосы.
Ведь сама суть осветления — это проникновение в стержень волос и разрушение меланина, который и дает локонам присущий цвет.
Вопрос здесь только в том, насколько волосы повредятся и как быстро смогут восстановиться. Если ты все-таки решилась на такой шаг, читай, как осветлить волосы в домашних условиях.
Для того чтобы подготовить волосы к осветлению, сохранить их здоровыми и уменьшить повреждения, необходимо сделать несколько шагов:
Заранее подготовь:
Есть несколько способов осветлить волосы в домашних условиях. Вот несколько доступных методов:
Независимо от того, какой метод ты выберешь, обязательно следуй инструкциям и используй защитные средства для волос, такие как шапочки для душа или перчатки, чтобы защитить руки.
Для осветления волос магазинными косметическими средствами необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Вот несколько шагов, которые могут помочь тебе в этом процессе:
После осветления волос важно соблюдать правильный уход, чтобы сохранить их здоровыми и увлажненными. Вот несколько рекомендаций:
Следуя этим рекомендациям, ты сможешь сохранить свои волосы здоровыми и красивыми после осветления. А для получения большей информации читай, как восстановить волосы в домашних условиях.
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