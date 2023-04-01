Красота требует жертв? Нет! Как осветлить волосы в домашних условиях и ухаживать за ними после

Осветление волос — дело нелегкое, кропотливое и очень ответственное. В целом, надо понимать, что какой бы способ для этой процедуры ты ни выбрала, такой бьюти-эксперимент в любом случае повредит волосы.

Ведь сама суть осветления — это проникновение в стержень волос и разрушение меланина, который и дает локонам присущий цвет.

Вопрос здесь только в том, насколько волосы повредятся и как быстро смогут восстановиться. Если ты все-таки решилась на такой шаг, читай, как осветлить волосы в домашних условиях.

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Как подготовить волосы к осветлению

Для того чтобы подготовить волосы к осветлению, сохранить их здоровыми и уменьшить повреждения, необходимо сделать несколько шагов:

Сделай перерыв от окрашивания или осветления. Если ты недавно красила волосы, дай им немного отдыха перед осветлением. В это время активно увлажняй и живи их кондиционерами, масками, а также не забывай о водном балансе организма. Сделай тест на аллергическую реакцию и убедись, что кожа не будет реагировать на осветляющее средство. Также волосы должны быть чистыми, без остатков масок или стайлинговых средств. Попытайся осветлить незаметный маленький локон, чтобы посмотреть, каким будет результат. Особенно это полезно сделать тем, кто уже имеет крашеные или от природы темные волосы. Используй защитные средства. Перед осветлением нанеси на волосы специальное защитное средство, которое поможет уменьшить повреждения и защитит волосы от воздействия химикатов. Откажись от горячих инструментов. Не используй горячие инструменты для стайлинга волос перед осветлением. Проконсультируйся с профессионалом. Он поможет оценить состояние твоих волос и дать рекомендации по процедуре осветления и уходу за прядями после.

Инструменты для осветления волос

Заранее подготовь:

кисть для окрашивания;

миску для смешивания краски;

зажимы для волос;

одноразовые перчатки;

полиэтиленовую шапочку для волос или пакет;

полотенце или специальный пеньюар.

Как осветлить волосы в домашних условиях

Есть несколько способов осветлить волосы в домашних условиях. Вот несколько доступных методов:

Использование порошка (пудры) для осветления волос. Нужно развести средство с окислителем и нанести на волосы, следуя инструкциям на упаковке. Нанесение специальной пасты для осветления волос. Ее можно приобрести в магазинах косметики, но для нее тоже нужно докупить проявитель. Применение крем-краски или обыкновенной краски для волос. Это, пожалуй, самый распространенный способ для осветления волос. Использование лимонного сока. Нанеси лимонный сок на волосы и посиди на солнце или используй фен, чтобы активировать процесс осветления. Однако не забывай, что этот метод может высушивать волосы, поэтому используй его с осторожностью. Использование меда и корицы. Смесь меда и корицы может помочь осветлить волосы естественным способом. Нанеси смесь на волосы и оставь на несколько часов, а затем смой водой. Нанесение перекиси водорода. Смешай воду и перекись в пропорции 1:1 и нанеси на волосы. Для коротких волос используй около 30 мл перекиси, для средних — 50 мл, для длинных — более 50 мл. Для жестких волос используй перекись в концентрации 8-12%, для локонов средней жесткости — 6-8%, а для тонких — 5%. Если не выдержать эти показатели, то волосы могут стать слишком сухими, жесткими или ломкими.

Независимо от того, какой метод ты выберешь, обязательно следуй инструкциям и используй защитные средства для волос, такие как шапочки для душа или перчатки, чтобы защитить руки.

Как осветлить волосы краской или пудрой: пошаговая инструкция

Для осветления волос магазинными косметическими средствами необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Вот несколько шагов, которые могут помочь тебе в этом процессе:

Выбери осветлитель или краску для волос, которая отвечает твоей потребности. Нанеси защитный крем на кожу вдоль линии волос, чтобы предотвратить ее повреждение во время нанесения средства. Перед этим вымой волосы шампунем, чтобы убрать всю грязь. Если используешь краску, то смешай ее с окислителем, обычно продающимся с ней, в соответствии с инструкциями на упаковке. Если используешь осветлитель, смешай порошок с окислителем в пластиковом контейнере. Раздели волосы на ровные пряди и нанеси средство на волосы, начиная с корней и переходя к кончикам. Убедись, что ты не пропустила ни одного участка. Держи краску (пудру) на волосах столько времени, сколько написано в инструкции. Если передержать средство, это может привести к повреждению волос и непредсказуемым результатам. Смой краску с волос теплой водой. Нанеси кондиционер, чтобы увлажнить волосы после процедуры.

Как ухаживать за волосами после осветления

После осветления волос важно соблюдать правильный уход, чтобы сохранить их здоровыми и увлажненными. Вот несколько рекомендаций:

Используй средства по уходу за поврежденными волосами . После осветления волосы становятся более уязвимыми и теряют влагу. Используй шампуни, кондиционеры и маски, содержащие увлажняющие и питательные компоненты, такие как протеины, масла и витамины.

. После осветления волосы становятся более уязвимыми и теряют влагу. Используй шампуни, кондиционеры и маски, содержащие увлажняющие и питательные компоненты, такие как протеины, масла и витамины. Избегай использования фена и других тепловых инструментов для укладки волос . Высокая температура может усугублять повреждение волос, поэтому замени их на бестепловые способы укладки волос, например папильотки.

. Высокая температура может усугублять повреждение волос, поэтому замени их на бестепловые способы укладки волос, например папильотки. Защищай волосы от солнца и ветра . Ультрафиолетовые лучи и сильный ветер могут повредить волосы, поэтому носы шапки или другие головные уборы, чтобы защитить волосы от вредных воздействий.

. Ультрафиолетовые лучи и сильный ветер могут повредить волосы, поэтому носы шапки или другие головные уборы, чтобы защитить волосы от вредных воздействий. Периодически обрезай кончики волос . После осветления волосы могут стать сухими и ломкими, поэтому регулярно делай стрижку.

. После осветления волосы могут стать сухими и ломкими, поэтому регулярно делай стрижку. Поддерживай правильный образ жизни . Разнообразная диета и регулярные физические упражнения могут улучшить состояние волос и сохранить их здоровыми. Избегай стресса и поддерживай нормальный уровень гормонов.

. Разнообразная диета и регулярные физические упражнения могут улучшить состояние волос и сохранить их здоровыми. Избегай стресса и поддерживай нормальный уровень гормонов. Не преувеличивай с частотой мытья, так как это может лишать волос природных масел и вызвать пересушивание. Рекомендуется мыть волосы два-три раза в неделю с использованием увлажняющих и питательных средств.

Следуя этим рекомендациям, ты сможешь сохранить свои волосы здоровыми и красивыми после осветления. А для получения большей информации читай, как восстановить волосы в домашних условиях.

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