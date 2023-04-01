Здоровье и красота

Красота требует жертв? Нет! Как осветлить волосы в домашних условиях и ухаживать за ними после

Елена Яковлева, редактор сайта 01 апреля 2023, 12:00
Як висвітлити волосся в домашніх умовах - поради та лайфхаки
Фото: Pexels

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