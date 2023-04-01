Краса потребує жертв? Ні! Як висвітлити волосся в домашніх умовах та доглядати за ним після цього

Висвітлення волосся — справа нелегка, кропітка та дуже відповідальна. Загалом треба розуміти, що який би спосіб для цієї процедури ти не обрала, такий б’юті-експеримент у будь-якому разі пошкодить волосся.
Адже сама суть висвітлення — це проникнення у стрижень волосся та руйнування меланіну, який і дає локонам притаманний колір.
Питання тут лише в тому, наскільки волосся пошкодиться та як швидко зможе відновитись. Якщо ти все-таки наважилась на такий крок, то читай, як висвітлити волосся в домашніх умовах.
Для того, щоб підготувати волосся до висвітлення, зберегти їх здоровими та зменшити пошкодження, необхідно зробити кілька кроків:
Завчасно підготуй:
Є кілька способів висвітлити волосся в домашніх умовах. Ось кілька доступних методів:
Незалежно від того, який метод ти вибереш, обов’язково дотримуйся інструкції та використовуй захисні засоби для волосся, такі як шапочки для душу або рукавички, щоб захистити руки.
Для висвітлення волосся магазинними косметичними засобами, необхідно дотримуватись певної послідовності дій. Ось кілька кроків, які можуть допомогти тобі в цьому процесі:
Після висвітлення волосся важливо дотримуватися правильного догляду, щоб зберегти їх здоровими та зволоженими. Ось кілька рекомендацій:
Дотримуючись цих рекомендацій, ти зможеш зберегти своє волосся здоровим та красивим після висвітлення. А для отримання більшої інформації читай, як відновити волосся в домашніх умовах.
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