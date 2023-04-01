Здоров'я та краса

Краса потребує жертв? Ні! Як висвітлити волосся в домашніх умовах та доглядати за ним після цього

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Квітня 2023, 12:00
Як висвітлити волосся в домашніх умовах - поради та лайфхаки
Фото: Pexels

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