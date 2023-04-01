Краса потребує жертв? Ні! Як висвітлити волосся в домашніх умовах та доглядати за ним після цього

Висвітлення волосся — справа нелегка, кропітка та дуже відповідальна. Загалом треба розуміти, що який би спосіб для цієї процедури ти не обрала, такий б’юті-експеримент у будь-якому разі пошкодить волосся.

Адже сама суть висвітлення — це проникнення у стрижень волосся та руйнування меланіну, який і дає локонам притаманний колір.

Питання тут лише в тому, наскільки волосся пошкодиться та як швидко зможе відновитись. Якщо ти все-таки наважилась на такий крок, то читай, як висвітлити волосся в домашніх умовах.

Зараз також дивляться

Як підготувати волосся до висвітлення

Для того, щоб підготувати волосся до висвітлення, зберегти їх здоровими та зменшити пошкодження, необхідно зробити кілька кроків:

Зроби перерву від фарбування або висвітлення. Якщо ти нещодавно фарбувала волосся, дай йому трохи відпочинку перед висвітленням. У цей час активно зволожуй та живи його кондиціонерами, масками, а також не забувай про водний баланс організму. Зроби тест на алергічну реакцію та переконайся, що шкіра не реагуватиме на засіб для висвітлення. Також волосся має бути чистим, без залишків масок чи стайлінгових засобів. Висвітли непомітний маленький локон, щоб подивитись, яким буде результат. Особливо це корисно зробити тим, хто вже має фарбоване або від природи темне волосся. Використовуй захисні засоби. Перед висвітленням нанеси на волосся спеціальний захисний засіб, який допоможе зменшити пошкодження та захистить волосся від впливу хімікатів. Відмовся від гарячих інструментів. Якщо можливо, не використовуй гарячі інструменти для стайлінгу волосся перед висвітленням. Проконсультуйся з професіоналом. Він допоможе оцінити стан твого волосся та дати рекомендації щодо процедури висвітлення та догляду за пасмами після процедури.

Інструменти для висвітлення волосся

Завчасно підготуй:

кисть для фарбування;

миску для змішування фарби;

затискачі для волосся;

одноразові рукавички;

поліетиленову шапочку для волосся або пакет;

рушник або спеціальний пеньюар.

Як висвітлити волосся в домашніх умовах

Є кілька способів висвітлити волосся в домашніх умовах. Ось кілька доступних методів:

Використання порошку (пудри) для висвітлення волосся. Потрібно розвести засіб з окислювачем і нанести на волосся, дотримуючись інструкцій на упаковці. Нанесення спеціальної пасти для висвітлення волосся. Її можна придбати в магазинах косметики, але для неї також потрібно докупити проявник. Застосування крем-фарби або звичайної фарби для волосся. Це, мабуть, найпоширеніший спосіб для висвітлення волосся. Використання лимонного соку. Нанеси лимонний сік на волосся і посидь на сонці або використовуй фен, щоб активувати процес висвітлення. Проте не забувай, що цей метод може висушувати волосся, тому використовуй його з обережністю. Використання меду і кориці. Суміш меду і кориці може допомогти висвітлити волосся природним способом. Нанеси суміш на волосся і залиш на кілька годин, а потім змий водою. Нанесення перекису водню. Змішай воду та перекис у пропорції 1:1 та нанеси на волосся. Для короткого волосся використовуй близько 30 мл перекису, для середнього — 50 мл, для довгого — понад 50 мл. Для жорсткого волосся використовуй перекис у концентрації 8–12%, для локонів середньої жорсткості — 6–8%, а для тонких — 5%. Якщо не витримати ці показники, то волосся може стати занадто сухим, жорстким або ламким.

Незалежно від того, який метод ти вибереш, обов’язково дотримуйся інструкції та використовуй захисні засоби для волосся, такі як шапочки для душу або рукавички, щоб захистити руки.

Як висвітлити волосся фарбою чи пудрою: покрокова інструкція

Для висвітлення волосся магазинними косметичними засобами, необхідно дотримуватись певної послідовності дій. Ось кілька кроків, які можуть допомогти тобі в цьому процесі:

Вибери висвітлювач або фарбу для волосся, яка відповідає твоїй потребі. Нанеси захисний крем на шкіру вздовж лінії волосся, щоб запобігти її пошкодженню під час нанесення засобу. Перед цим вимий волосся шампунем, щоб прибрати весь бруд. Якщо використовуєш фарбу, то змішай її з окислювачем, який зазвичай продається з нею, відповідно до інструкцій на упаковці. Якщо використовуєш висвітлювач, то змішай порошок з окислювачем у пластиковому контейнері. Розділи волосся на рівні пасма та нанеси засіб на волосся, починаючи з коренів та переходячи до кінчиків. Переконайся, що ти раптом не пропустила жодної ділянки. Тримай фарбу (пудру) на волоссі стільки часу, скільки написано в інструкції. Якщо перетримати засіб, то це може призвести до пошкодження волосся та непередбачуваних результатів. Змий фарбу з волосся теплою водою. Нанеси кондиціонер, щоб зволожити волосся після процедури.

Як доглядати за волоссям після висвітлення

Після висвітлення волосся важливо дотримуватися правильного догляду, щоб зберегти їх здоровими та зволоженими. Ось кілька рекомендацій:

Використовуй засоби для догляду за пошкодженим волоссям . Після висвітлення волосся стає більш вразливим та втрачає вологу. Використовуй шампуні, кондиціонери та маски, які містять зволожувальні та живильні компоненти, такі як протеїни, масла та вітаміни.

. Після висвітлення волосся стає більш вразливим та втрачає вологу. Використовуй шампуні, кондиціонери та маски, які містять зволожувальні та живильні компоненти, такі як протеїни, масла та вітаміни. Уникай використання фену та інших теплових інструментів для укладання волосся . Висока температура може посилювати пошкодження волосся, тому заміни їх на безтеплові способи укладання волосся, наприклад, папільйотки.

. Висока температура може посилювати пошкодження волосся, тому заміни їх на безтеплові способи укладання волосся, наприклад, папільйотки. Захищай волосся від сонця та вітру . Ультрафіолетові промені та сильний вітер можуть пошкодити волосся, тому носи шапки або інші головні убори, щоб захистити волосся від шкідливих впливів.

. Ультрафіолетові промені та сильний вітер можуть пошкодити волосся, тому носи шапки або інші головні убори, щоб захистити волосся від шкідливих впливів. Періодично відрізай кінчики волосся . Після висвітлення волосся може стати сухим та ламким, тому регулярно роби стрижку.

. Після висвітлення волосся може стати сухим та ламким, тому регулярно роби стрижку. Підтримуй правильний спосіб життя . Різноманітна дієта та регулярні фізичні вправи можуть покращити стан волосся та зберегти його здоровим. Також уникай стресу та підтримуй нормальний рівень гормонів.

. Різноманітна дієта та регулярні фізичні вправи можуть покращити стан волосся та зберегти його здоровим. Також уникай стресу та підтримуй нормальний рівень гормонів. Не перебільшуй з частотою миття, оскільки це може позбавляти волосся природних олій та викликати пересушування. Рекомендується мити волосся два-три рази на тиждень з використанням зволожувальних та живильних засобів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ти зможеш зберегти своє волосся здоровим та красивим після висвітлення. А для отримання більшої інформації читай, як відновити волосся в домашніх умовах.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!