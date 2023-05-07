В здоровом теле — здоровый дух! Пять советов от ревматолога, чтобы поддерживать организм в форме

Заботиться о своем здоровье стоит всегда. И это не только о ежегодных осмотрах у специалистов, но и ежедневные мелочи, которые помогут поддерживать организм в хорошем состоянии.
Именно поэтому ревматолог Екатерина Заичко на портале Бережи себе поделилась советами, которые помогут поддерживать здоровье.
Важно придерживаться графика сна: ежедневно просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни или во время отпуска.
Кроме того, старайся спать по семь – восемь часов в сутки. Но прислушайся к своему организму и не ложись спать, если вообще не чувствуешь этого.
Кроме того, старайся спать по семь – восемь часов в сутки. Но прислушайся к своему организму и не ложись спать, если вообще не чувствуешь этого.
Держи несколько советов, которые помогут сделать этот процесс быстрее и комфортнее:
Питайся сбалансировано. Например, при выборе между фастфудом и домашней едой старайся отдавать предпочтение последнему варианту.
Старайся двигаться хотя бы 30-60 минут в день. Например, можешь пройтись на работу или по дороге домой, попрактиковаться в йоге или же сделать утреннюю или вечернюю зарядку.
И помни, что именно благодаря движению питаются суставы в организме, а потому стоит поддерживать их.
И помни, что именно благодаря движению питаются суставы в организме, а потому стоит поддерживать их.
Не забывай, что Google не заменит тебе врача. Ведь не зря, чтобы освоить эту профессию, нужно минимум шесть лет обучения и еще два года интернатуры.
Самодиагностика не приведет ни к чему хорошему, а в худшем случае может еще и навредить.
Ревмопробы — это набор определенных лабораторных показателей. Чисто на их основе диагностировать болезнь не получится. Поэтому и сдавать эти анализы стоит только по назначению специалиста.
Более того, показатели ревмопроб могут быть в норме даже при наличии ревматологической болезни.
Ранее мы рассказывали, как правильно и чем делать массаж лица дома.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!