В здоровом теле — здоровый дух! Пять советов от ревматолога, чтобы поддерживать организм в форме

Заботиться о своем здоровье стоит всегда. И это не только о ежегодных осмотрах у специалистов, но и ежедневные мелочи, которые помогут поддерживать организм в хорошем состоянии.

Именно поэтому ревматолог Екатерина Заичко на портале Бережи себе поделилась советами, которые помогут поддерживать здоровье.

Гигиена сна

Важно придерживаться графика сна: ежедневно просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни или во время отпуска.

Кроме того, старайся спать по семь – восемь часов в сутки. Но прислушайся к своему организму и не ложись спать, если вообще не чувствуешь этого.

Я не могу уснуть — что делать

Держи несколько советов, которые помогут сделать этот процесс быстрее и комфортнее:

Не заставляй себя засыпать, если у тебя не получается это сделать более 20 минут.

В комнате поддерживай комфортную, прохладную температуру воздуха.

В процессе подготовки ко сну ограничь пребывание на ярком свете и зашторь окна от попадания лишнего света.

За 30 минут до сна выключи все электронные устройства.

Не рекомендуется много есть перед сном.

Ограничь потребление алкоголя и кофеина перед сном.

Правильное питание — путь к здоровому телу

Питайся сбалансировано. Например, при выборе между фастфудом и домашней едой старайся отдавать предпочтение последнему варианту.

Движение — это жизнь

Старайся двигаться хотя бы 30-60 минут в день. Например, можешь пройтись на работу или по дороге домой, попрактиковаться в йоге или же сделать утреннюю или вечернюю зарядку.

И помни, что именно благодаря движению питаются суставы в организме, а потому стоит поддерживать их.

Не занимайся самодиагностикой

Не забывай, что Google не заменит тебе врача. Ведь не зря, чтобы освоить эту профессию, нужно минимум шесть лет обучения и еще два года интернатуры.

Самодиагностика не приведет ни к чему хорошему, а в худшем случае может еще и навредить.

Что это такое ревмопробы и стоит ли их сдавать “на всякий случай”

Ревмопробы — это набор определенных лабораторных показателей. Чисто на их основе диагностировать болезнь не получится. Поэтому и сдавать эти анализы стоит только по назначению специалиста.

Более того, показатели ревмопроб могут быть в норме даже при наличии ревматологической болезни.

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