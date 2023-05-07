У здоровому тілі — здоровий дух! П’ять порад від ревматолога, які допоможуть підтримувати організм у формі

Піклуватися про своє здоров’я варто завжди. І це не лише про щорічні огляди у спеціалістів, а й про щоденні дрібнички, що допоможуть підтримувати організм у хорошому стані.

Саме тому ревматологиня Катерина Заічко на порталі Бережи себе поділилася порадами, що допоможуть підтримувати здоров’я.

Гігієна сну

Важливо дотримуватися графіку сну: щоденно прокидатися той самий час, навіть у вихідні чи під час відпустки.

Крім того, намагайся спати по сім – вісім годин на добу. Але прислухайся до свого організму та не лягай спати, якщо взагалі не відчуваєш потреби.

Я не можу заснути — що робити

Тримай декілька порад, що допоможуть зробити цей процес швидшим та комфортнішим:

Не змушуй себе заснути, якщо в тебе не виходить це зробити більш ніж 20 хвилин.

У кімнаті підтримуй комфортну, прохолодну температуру повітря.

У процесі підготовки до сну обмеж перебування на яскравому світлі та заштор вікна від потрапляння зайвого світла.

За 30 хвилин до сну вимкни усі електронні пристрої.

Не рекомендується багато їсти перед сном.

Обмеж споживання алкоголю та кофеїну перед сном.

Правильне харчування — шлях до здорового тіла

Харчуйся збалансовано. Наприклад, вибираючи між фастфудом та домашньою їжею, намагайся віддавати перевагу останньому варіанту.

Рух — це життя

Старайся рухатися хоча б 30–60 хвилин на день. Наприклад, можеш пройтися на роботу чи шляхом додому, попрактикуватися у йозі або ж зробити ранкову чи вечірню руханку.

Та пам’ятай, що саме завдяки руху живляться суглоби в організмі, тому варто підтримувати їх.

Не займайся самодіагностикою

Не забувай, що Google не замінить тобі лікаря. Адже недаремно, щоб освоїти цю професію, потрібно мінімум шість років навчання та ще два роки інтернатури.

Самодіагностика не призведе ні до чого хорошого, а в гіршому випадку може ще й нашкодити.

Що то таке ревмопроби та чи варто їх здавати “про всяк випадок”

Ревмопроби — це набір певних лабораторних показників. Суто на їх основі діагностувати хворобу не вийде. Тому й здавати ці аналізи варто лише за призначенням спеціаліста.

Ба більше, показники ревмопроб можуть бути в нормі навіть за наявності ревматологічної хвороби.

Раніше ми розповідали, як правильно і чим робити масаж обличчя вдома.

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