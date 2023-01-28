Большое начинается с малого: узнай выигрышную стратегию похудения и контроля веса

Обещания себе соблюдать тяжелее всего. Это точно знают те, кто в новогоднюю ночь решил похудеть до желаемой отметки на весах.
Ведь уже через несколько недель становится все труднее соблюдать необходимые для этого изменения в образе жизни. Это связано с тем, что люди предпочитают видеть быстрые результаты и ради этого вводят кардинальные ограничения в пище или чрезмерные физические нагрузки.
Однако есть одна стратегия, которая может помочь не потерять мотивацию при похудении и принести хорошие результаты в долгосрочной перспективе.
Доктор наук и научная сотрудница отдела спорта, физзактивности и здоровья Loughborough University (Великобритания) Генриетта Грэм рассказала для издания The Conversation о подходе небольших изменений.
Подход небольших изменений заключается в том, чтобы уменьшить потребляемые калории и/или увеличить калории, которые ты сжигаешь, всего на 100-200 калорий ежедневно.
Что это значит на практике? Меньше съеденных шоколадных бисквитов на одну-две штуки или дополнительная прогулка в течение 10-20 минут каждый день.
Такие небольшие изменения значительно легче вписать в повседневную жизнь, ведь они почти не требуют от тебя времени и усилий.
Кроме этого, подход небольших изменений очень гибкий, ведь есть куча способов, как его применять. К примеру:
Начав с небольших изменений у тебя будет меньше шансов сорваться и забросить свои новогодние обещания, а со временем маленькие привычки будут стимулировать тебя вносить в жизнь больше изменений.
Следить за своим весом не должно быть сложно. Внесение небольших изменений в диету и образ жизни может со временем принести пользу, — говорит Грэм.
Следить за своим весом не должно быть сложно. Внесение небольших изменений в диету и образ жизни может со временем принести пользу, — говорит Грэм.
Культ красивого, худого и подтянутого тела сидит в голове многих людей планеты. Чтобы достичь идеальной картинки из журнальных обложек, мы готовы идти на жертвы.
Однако благие намерения могут закончиться разрушением физического и психического здоровья. Читай, как нельзя худеть.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.