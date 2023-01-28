Большое начинается с малого: узнай выигрышную стратегию похудения и контроля веса

Обещания себе соблюдать тяжелее всего. Это точно знают те, кто в новогоднюю ночь решил похудеть до желаемой отметки на весах.

Ведь уже через несколько недель становится все труднее соблюдать необходимые для этого изменения в образе жизни. Это связано с тем, что люди предпочитают видеть быстрые результаты и ради этого вводят кардинальные ограничения в пище или чрезмерные физические нагрузки.

Однако есть одна стратегия, которая может помочь не потерять мотивацию при похудении и принести хорошие результаты в долгосрочной перспективе.

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Доктор наук и научная сотрудница отдела спорта, физзактивности и здоровья Loughborough University (Великобритания) Генриетта Грэм рассказала для издания The Conversation о подходе небольших изменений.

Как работает подход небольших изменений

Подход небольших изменений заключается в том, чтобы уменьшить потребляемые калории и/или увеличить калории, которые ты сжигаешь, всего на 100-200 калорий ежедневно.

Что это значит на практике? Меньше съеденных шоколадных бисквитов на одну-две штуки или дополнительная прогулка в течение 10-20 минут каждый день.

Такие небольшие изменения значительно легче вписать в повседневную жизнь, ведь они почти не требуют от тебя времени и усилий.

Кроме этого, подход небольших изменений очень гибкий, ведь есть куча способов, как его применять. К примеру:

Гуляй и разговаривай — за интересным общением вживую или по телефону ты не заметишь, как пролетят 20-30 минут. А это поможет сжечь дополнительные 100 калорий.

— за интересным общением вживую или по телефону ты не заметишь, как пролетят 20-30 минут. А это поможет сжечь дополнительные 100 калорий. Делай перерыв с пользой — используй телевизионную рекламную паузу для того, чтобы выполнить физические упражнения: несколько скручиваний, выпадов или приседаний. Так за час программы ты сможешь сжечь до 100 калорий.

— используй телевизионную рекламную паузу для того, чтобы выполнить физические упражнения: несколько скручиваний, выпадов или приседаний. Так за час программы ты сможешь сжечь до 100 калорий. Избегай соусов — ты знаешь, что две ложки майонеза содержат около 200 калорий? Ограничь или исключи из рациона майонез, кетчуп и другие жирные магазинные соусы.

— ты знаешь, что две ложки майонеза содержат около 200 калорий? Ограничь или исключи из рациона майонез, кетчуп и другие жирные магазинные соусы. Пей черный кофе — если ты любишь латте, капучино или горячий шоколад, то время от них отказаться и уменьшить рацион на 100-200 калорий. Альтернативой этим горячим напиткам станет черный кофе без сахара.

Начав с небольших изменений у тебя будет меньше шансов сорваться и забросить свои новогодние обещания, а со временем маленькие привычки будут стимулировать тебя вносить в жизнь больше изменений.

Следить за своим весом не должно быть сложно. Внесение небольших изменений в диету и образ жизни может со временем принести пользу, — говорит Грэм.

Культ красивого, худого и подтянутого тела сидит в голове многих людей планеты. Чтобы достичь идеальной картинки из журнальных обложек, мы готовы идти на жертвы.

Однако благие намерения могут закончиться разрушением физического и психического здоровья. Читай, как нельзя худеть.

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