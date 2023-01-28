Усе велике починається з малого: дізнайся виграшну стратегію схуднення та контролю ваги

Обіцянок собі дотримуватись найважче. Це точно знають ті, хто в новорічну ніч вирішив схуднути до бажаної позначки на вагах.
Адже вже через кілька тижнів стає все важче дотримуватись необхідних для цього змін у способі життя. Це пов’язано з тим, що люди переважно хочуть бачити швидкі результати та заради цього запроваджують кардинальні обмеження в їжі або надмірні фізичні навантаження.
Однак є одна стратегія, яка може допомогти не втратити мотивацію під час схуднення та принести гарні результати в довгостроковій перспективі.
Докторка наук та наукова співробітниця відділу спорту, фізактивності та здоров’я Loughborough University (Велика Британія) Генрієтта Грем розповіла для видання The Conversation про підхід невеликих змін.
Підхід невеликих змін полягає в тому, щоб зменшити калорії, які ти споживаєш, і/або збільшити калорії, які ти спалюєш, лише на 100-200 калорій щодня.
Що це означає на практиці? Менше з’їдених шоколадних бісквітів на одну-дві штуки або додаткова прогулянка протягом 10-20 хвилин щодня.
Такі невеликі зміни значно легше вписати у повсякденне життя, адже вони майже не вимагають від тебе часу та зусиль.
Крім цього, підхід невеликих змін є дуже гнучким, адже є купа способів, як його застосовувати. Наприклад:
Почавши з невеликих змін, ти маєш менше шансів зірватись та закинути свої новорічні обіцянки, а з часом маленькі звички стимулюватимуть тебе вносити в життя більше змін.
Стежити за своєю вагою не має бути складно. Внесення невеликих змін до дієти та способу життя може з часом принести користь, — каже Грем.
Стежити за своєю вагою не має бути складно. Внесення невеликих змін до дієти та способу життя може з часом принести користь, — каже Грем.
Культ красивого, худого та підтягненого тіла сидить у головах багатьох людей планети. Щоб досягти ідеальної картинки з журнальних обкладинок, ми ладні йти на жертви.
Однак добрі наміри можуть закінчитись руйнуванням фізичного та психічного здоров’я. Читай, як не можна худнути.
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