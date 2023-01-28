Усе велике починається з малого: дізнайся виграшну стратегію схуднення та контролю ваги

Обіцянок собі дотримуватись найважче. Це точно знають ті, хто в новорічну ніч вирішив схуднути до бажаної позначки на вагах.

Адже вже через кілька тижнів стає все важче дотримуватись необхідних для цього змін у способі життя. Це пов’язано з тим, що люди переважно хочуть бачити швидкі результати та заради цього запроваджують кардинальні обмеження в їжі або надмірні фізичні навантаження.

Однак є одна стратегія, яка може допомогти не втратити мотивацію під час схуднення та принести гарні результати в довгостроковій перспективі.

Зараз також дивляться

Докторка наук та наукова співробітниця відділу спорту, фізактивності та здоров’я Loughborough University (Велика Британія) Генрієтта Грем розповіла для видання The Conversation про підхід невеликих змін.

Як працює підхід невеликих змін

Підхід невеликих змін полягає в тому, щоб зменшити калорії, які ти споживаєш, і/або збільшити калорії, які ти спалюєш, лише на 100-200 калорій щодня.

Що це означає на практиці? Менше з’їдених шоколадних бісквітів на одну-дві штуки або додаткова прогулянка протягом 10-20 хвилин щодня.

Такі невеликі зміни значно легше вписати у повсякденне життя, адже вони майже не вимагають від тебе часу та зусиль.

Крім цього, підхід невеликих змін є дуже гнучким, адже є купа способів, як його застосовувати. Наприклад:

Гуляй і розмовляй — за цікавим спілкуванням наживо чи телефоном ти не помітиш, як пролетять 20-30 хвилин. А це допоможе тобі спалити додаткові 100 калорій.

— за цікавим спілкуванням наживо чи телефоном ти не помітиш, як пролетять 20-30 хвилин. А це допоможе тобі спалити додаткові 100 калорій. Роби перерву з користю — використовуй телевізійну рекламну паузу для того, щоб виконати фізичні вправи: кілька скручувань, випадів або присідань. Так за годину програми ти зможеш спалити до 100 калорій.

— використовуй телевізійну рекламну паузу для того, щоб виконати фізичні вправи: кілька скручувань, випадів або присідань. Так за годину програми ти зможеш спалити до 100 калорій. Уникай соусів — ти знаєш, що дві ложки майонезу містять близько 200 калорій? Обмеж або виключи з раціону майонез, кетчуп та інші жирні магазинні соуси.

— ти знаєш, що дві ложки майонезу містять близько 200 калорій? Обмеж або виключи з раціону майонез, кетчуп та інші жирні магазинні соуси. Пий чорну каву — якщо ти любиш лате, капучино чи гарячий шоколад, то час від них відмовитись та зменшити раціон на 100-200 калорій. Альтернативою цим гарячим напоям стане чорна кава без цукру.

Почавши з невеликих змін, ти маєш менше шансів зірватись та закинути свої новорічні обіцянки, а з часом маленькі звички стимулюватимуть тебе вносити в життя більше змін.

Стежити за своєю вагою не має бути складно. Внесення невеликих змін до дієти та способу життя може з часом принести користь, — каже Грем.

Культ красивого, худого та підтягненого тіла сидить у головах багатьох людей планети. Щоб досягти ідеальної картинки з журнальних обкладинок, ми ладні йти на жертви.

Однак добрі наміри можуть закінчитись руйнуванням фізичного та психічного здоров’я. Читай, як не можна худнути.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.