Никаких ватных палочек: как правильно чистить уши в домашних условиях

Ушная сера со временем может образовать пробку в ухе. Это состояние, при котором возникают закупорки ушного прохода. Все это препятствует нормальной работе слуховой системы, ведь уплотнения нарушают качество жизни и могут вызвать осложнения. Как правильно чистить уши в домашних условиях — читай в материале.
ЛОР Юлия Бойко утверждает, что ушная сера — это не просто грязь, как некоторые считают. Она смазывает слуховой ход и защищает его от травм, проникновения бактерий, грибков и насекомых. Слуховой ход должен иметь достаточное количество ушной серы. А ее переизбыток перемещается наружу и удаляется при глотании, жевании, разговоре.
То есть, слуховой проход самоочищается. Потому не нужно использовать ватные палочки.
То есть, слуховой проход самоочищается. Потому не нужно использовать ватные палочки.
Достаточно промыть уши во время купания и просушить полотенцем. Также для этого можно использовать ватный диск. Его нужно наложить на палец и протереть ушной участок.
По словам врача, при использовании ватных палочек сера забивается вглубь слухового прохода. Из-за этого возникают серные пробки. Они, в свою очередь, закладывают ухо.
Если это произошло, не нужно использовать фитосвечи или другие приборы, чтобы извлечь серную пробку. В таком случае следует обратиться к врачу. С помощью этих приборов можно сильно травмировать слуховой ход и барабанную перепонку.
Юлия утверждает, что использование ватных палочек в целях очищения ушей — достаточно популярно. На это есть спрос, однако их можно использовать только в косметологических целях. К примеру, поправлять макияж. Однако ни в коем случае – не для чистки ушей. Кроме ватных палочек, не используй спички, булавки, спицы, крючки и т.д.
Главное правило — делать все аккуратно. Детские уши еще не сформированы до конца, ведь их слуховые проходы очень тонкие, раковины хрупкие.
Поэтому не нужно усердствовать. Организм очень умен, и в нем предусмотрен механизм, благодаря которому чистка уха от серы происходит самостоятельно. Поэтому не стоит ковырять палочками, иглами и спичками в ушном проходе ребенка. Максимум, что ты можешь сделать — протереть раковину и складку за ней.
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