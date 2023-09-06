Никаких ватных палочек: как правильно чистить уши в домашних условиях

Ушная сера со временем может образовать пробку в ухе. Это состояние, при котором возникают закупорки ушного прохода. Все это препятствует нормальной работе слуховой системы, ведь уплотнения нарушают качество жизни и могут вызвать осложнения. Как правильно чистить уши в домашних условиях — читай в материале.

Как правильно чистить уши: инструкция

ЛОР Юлия Бойко утверждает, что ушная сера — это не просто грязь, как некоторые считают. Она смазывает слуховой ход и защищает его от травм, проникновения бактерий, грибков и насекомых. Слуховой ход должен иметь достаточное количество ушной серы. А ее переизбыток перемещается наружу и удаляется при глотании, жевании, разговоре.

То есть, слуховой проход самоочищается. Потому не нужно использовать ватные палочки.

Достаточно промыть уши во время купания и просушить полотенцем. Также для этого можно использовать ватный диск. Его нужно наложить на палец и протереть ушной участок.

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Как почистить уши, и почему это нельзя делать с помощью ватных палочек

По словам врача, при использовании ватных палочек сера забивается вглубь слухового прохода. Из-за этого возникают серные пробки. Они, в свою очередь, закладывают ухо.

Если это произошло, не нужно использовать фитосвечи или другие приборы, чтобы извлечь серную пробку. В таком случае следует обратиться к врачу. С помощью этих приборов можно сильно травмировать слуховой ход и барабанную перепонку.

Почему люди пользуются ватными палочками для чистки ушей

Юлия утверждает, что использование ватных палочек в целях очищения ушей — достаточно популярно. На это есть спрос, однако их можно использовать только в косметологических целях. К примеру, поправлять макияж. Однако ни в коем случае – не для чистки ушей. Кроме ватных палочек, не используй спички, булавки, спицы, крючки и т.д.

Как чистить уши младенцу

Главное правило — делать все аккуратно. Детские уши еще не сформированы до конца, ведь их слуховые проходы очень тонкие, раковины хрупкие.

Поэтому не нужно усердствовать. Организм очень умен, и в нем предусмотрен механизм, благодаря которому чистка уха от серы происходит самостоятельно. Поэтому не стоит ковырять палочками, иглами и спичками в ушном проходе ребенка. Максимум, что ты можешь сделать — протереть раковину и складку за ней.

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