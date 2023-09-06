Ніяких ватних паличок: як правильно чистити вуха в домашніх умовах

Вушна сірка з часом може утворити пробку у вусі. Це стан, за якого виникають закупорки вушного проходу. Все це перешкоджає нормальній роботі слухової системи, адже ущільнення порушують якість життя та можуть викликати ускладнення. Як правильно чистити вуха в домашніх умовах — читай в матеріалі.

Як правильно чистити вуха: інструкція

Лор Юлія Бойко стверджує, що вушна сірка — це не просто бруд, як деякі вважають. Вона змащує слуховий хід і захищає його від травм, проникнення бактерій, грибків та комах. Слуховий хід повинен постійно мати достатню кількість вушної сірки. А її надлишок переміщається назовні й видаляється при ковтанні, жуванні, розмові.

Тобто, слуховий хід самоочищується. Тому не треба використовувати ватні палички.

Достатньо помити вуха під час купання та просушити рушником. Також для цього можна використовувати ватний диск. Його потрібно накласти на палець та протерти вушну ділянку.

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Як почистити вуха, і чому це не можна робити за допомогою ватних паличок

За словами лікарки, під час використання ватних паличок сірка забивається вглиб слухового проходу. Через це виникають сірчані пробки. Вони своєю чергою закладають вухо. Якщо це сталося, не потрібно використовувати фітосвічки або інші прилади, щоб дістати сірчану пробку.

У такому разі слід звернутися до лікаря. Адже за допомогою цих приладів можна сильно травмувати слуховий хід та барабанну перетинку.

Чому люди користуються ватними паличками для чистки вух

Юлія стверджує, що користування ватними паличками з метою очищення вух — справа доволі популярна. На це є попит, однак їх можна використовувати тільки в косметологічних цілях. Наприклад, поправляти макіяж.

Однак у жодному разі не для чищення вух. Окрім ватних паличок, не використовуй сірники, булавки, спиці, гачки тощо.

Як чистити вуха немовляті

Головне правило — робити все обережно. Дитячі вуха ще не сформовані до кінця, адже їхні слухові проходи дуже тонкі, хрящі раковини тендітні. Тому не потрібно докладати багато зусиль.

Організм розумний і має механізм, завдяки якому чистка вуха від сірки відбувається самостійно. Тому не варто штрикати палички, голки й сірники у вушний прохід дитини. Максимум, що ти можеш зробити — протерти раковину і складку за нею.

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