Здоровье сосудов: как проверять и какие методы диагностики заболеваний сосудов

Сосуды играют немаловажную роль в организме каждого из нас. Доставляя кровь ко всем органам тела, они обеспечивают обмен веществ между кровью и окружающими тканями.
Поэтому сосуды требуют особого внимания: заботиться о здоровье необходимо еще с юности. Врач-флеболог Георгий Мелуа объяснил, как проверить свои сосуды и какие обследования лучше проходить.
Георгий говорит: без жалоб и риска их иметь никаких обследований сосудов делать не нужно. Если же такие жалобы есть, нужно немедленно обратиться к специалисту — есть шанс сэкономить финансы и вылечить недуг без осложнений.
Врач сможет осмотреть пациента и понять, какое лечение или дальнейшее обследование целесообразнее проводить. Самостоятельно такую проблему не решишь.
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Если речь идет о венах, то золотым стандартом в диагностике является ультразвуковое исследование. УЗИ также широко используется для диагностики артериальной патологии.
Этот способ доступен, нет противопоказаний и может использоваться для всех пациентов.
Тем не менее УЗИ имеет свои нюансы. Большую роль играет квалификация и опыт врача. Если неподготовленному человеку дать кинокамеру и попросить снять фильм, вряд ли выйдет номинант на Оскар. Такая же ситуация и здесь.
Важен также сам УЗИ-аппарат. Чем качественнее он будет, тем лучше диагностика будет выполнена.
Если стоит вопрос об оперативном вмешательстве на аорте, артериях — только УЗИ уже не обойтись.
В большинстве случаев перед операцией нужно провести компьютерную томографию, но не просто, а с внутривенным контрастированием.
Специальный препарат вводят внутривенно во время томографии, и он выделяет необходимый участок. Только таким образом можно уточнить характер повреждения сосуда и выбрать оптимальный объем операции.
Некоторые люди верят в то, что по анализам крови можно определить заболевание сосудов. Это не так. Анализы крови (D-димер, протромбиновый индекс, МНО и другие) никоим образом не свидетельствуют о проблеме сосудов.
Врач объясняет: на самом деле они используются для оценки свертывания крови, риска тромбозов и кровотечений, но не состояния сосудов.
Самолечение, как и самодиагностика — не лучший подход. Если есть проблема, всегда лучше обратиться к специалисту. Однако ты можешь заботиться о своем здоровье заранее, чтобы не провоцировать заболевание вен и сосудов — ранее мы писали, как избежать варикоза.
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