Здоров’я судин: як перевіряти та які є методи діагностики захворювань судин

Судини виконують важливу роль в організмі кожного з нас. Доставляючи кров до всіх органів тіла, вони забезпечують обмін речовин між кров’ю та навколишніми тканинами.

Тож судини вимагають особливої уваги: піклуватися про здоров’я необхідно ще замолоду. Лікар-флеболог Георгій Мелуа пояснив, як перевірити свої судини та які обстеження краще проходити.

Як часто потрібно перевіряти судини?

Георгій каже: без скарг та ризику їх мати жодних обстежень судин робити не потрібно. Якщо ж такі скарги є, краще негайно звернутися до фахівця — є шанс заощадити фінанси й вилікувати хворобу легко.

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Лікар зможе оглянути пацієнта і зрозуміти, яке лікування чи подальше обстеження доцільніше проводити надалі. Самотужки таку проблему не розв’яжеш.

Методи обстеження та лікування судин

Якщо йдеться про вени, то золотим стандартом у діагностиці є ультразвукове дослідження. УЗД також широко використовується для діагностики артеріальної патології.

Цей спосіб доступний, не має протипоказань і може використовуватися для усіх пацієнтів.

Втім, УЗД має свої нюанси. Велику роль відіграє кваліфікація та досвід лікаря. Якщо непідготовленій людині дати кінокамеру та попросити зняти фільм, навряд чи вийде номінант на Оскар. Така сама ситуація і тут.

Важливим є і сам УЗД-апарат. Чим якіснішим він буде, тим краще виконають діагностику.

Якщо ж стоїть питання про оперативне втручання на аорті, артеріях, тоді лишень УЗД не обійтися.

Здебільшого перед операцією необхідно провести комп’ютерну томографію, але не просту, а з внутрішньовенним контрастуванням.

Спеціальний препарат вводять внутрішньовенно під час томографії, а він виділяє необхідну ділянку. Тільки так можливо уточнити характер пошкодження судини та вибрати оптимальний обсяг операції.

Таке обстеження має протипоказання:

ниркова недостатність (перед обстеженням обов’язково потрібно здати аналіз крові на креатинін);

алергія на йод (під час обстеження вводиться йодовмісний контраст);

вагітність.

Які аналізи треба здати для перевірки стану своїх судин

Деякі люди вірять у те, що за аналізами крові можна визначити захворювання судин. Це не так. Аналізи крові (D-димер, протромбіновий індекс, МНО та інші) ніяк не свідчать про проблему з судинами.

Лікар пояснює: насправді вони використовуються, щоб оцінити згортання крові, ризик тромбозів та кровотеч, але не стану судин.

Самолікування, як і самодіагностика — не найкращий підхід. Якщо є проблема, завжди краще звернутися до фахівця. Проте ти можеш дбати про своє здоров’я заздалегідь, щоб не провокувати захворювання вен та судин — раніше ми писали, як уникнути варикозу.

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