Эликсир здоровья? Действительно ли регулярное потребление авокадо полезно для женщин

Следить за своим питанием для здоровья свойственно как женщинам, так и мужчинам. И, казалось бы, продукты тоже должны влиять на каждого человека независимо от его гендера. Однако, как выявило исследование, опубликованное в журнале Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, регулярное употребление авокадо оказывает большее положительное влияние на женщин, чем на мужчин.

В частности, речь идет о том, что женщины, часто употребляющие этот продукт, менее склонны к развитию диабета, чем те, кто от него отказывается. А вот у мужчин не было обнаружено подобной связи между употреблением авокадо и склонностью к диабету.

Что известно об исследовании

Исследование проводилось не с целью определить полезные свойства авокадо, а проанализировать пищевые привычки и наличие диабета у мексиканцев. Участие приняли 25 640 человек в возрасте от 20 лет, страдающих ожирением. Около 59% из испытуемых были женщинами.

Вместе с тем участников исследования разделили на две группы в соответствии с тем, употребляют ли они авокадо. Эту информацию они могли подтвердить с помощью недельного опросника относительно частоты употребление той или иной еды.

Затем ученые анализировали собранные данные с помощью описательной статистики и моделей логистической регрессии. Это помогло им определить, есть ли взаимосвязь между употреблением авокадо и риском развития диабета.

Так в конце концов и было установлено, что женщины, которые чаще других едят этот продукт, имеют на 22% и 29% более низкий уровень риска развития диабета.

Доктор медицинских наук и сертифицированный специалист по эндокринологии, диабету и метаболизму Авантика Уоринг, хотя и не участвовала в проведении исследования, в комментарии Medical News Today предположила, что авокадо могло иметь такое влияние из-за содержания антиоксидантов, которые могли уменьшить воспаление и повреждение клеток.

Кроме того, по мнению ученой, содержание жиров и клетчатки, а также низкий гликемический индекс авокадо, не способствуют скачкам глюкозы и повышению уровня инсулина.

Таким образом, человек чувствует насыщение дольше и больше, чем от других продуктов, поэтому он имеет все шансы меньше потреблять продукты, которые не такие питательные, как авокадо. А это тоже может оказать определенное влияние на риск развития диабета.

