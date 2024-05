Еліксир здоров’я? Чи дійсно регулярне споживання авокадо корисне для жінок

Слідкувати за своїм харчуванням задля здоров’я притаманно як жінкам, так і чоловікам. І, здавалося б, продукти теж мають впливати на кожну людину незалежно від її гендеру. Проте, як виявило дослідження, опубліковане в журналі Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, регулярне вживання авокадо має більше позитивного впливу на жінок, ніж на чоловіків.

Зокрема йдеться про те, що жінки, які часто вживають цей продукт, менш схильні до розвитку діабету, ніж ті, хто від нього відмовляється. А ось у чоловіків не було виявлено подібного зв’язку між вживанням авокадо та схильністю до діабету.

Що відомо про дослідження

Дослідження проводилось не з метою визначити корисні властивості авокадо, а щоб проаналізували харчові звички та наявність діабету у мексиканців. Участь взяли 25 640 осіб віком від 20 років, які страждають на ожиріння. Близько 59% з піддослідних були жінками.

Разом з тим учасників дослідження поділили на дві групи відповідно до того, чи вживають вони авокадо. Цю інформацію вони могли підтвердити за допомогою тижневого опитувальника щодо частоти вживання тієї чи іншої їжі.

Після цього вчені аналізували зібрані дані за допомогою описової статистики та моделей логістичної регресії. Це й допомогло їм визначити, чи є взаємозв’язок між вживанням авокадо та ризиком розвитку діабету.

Так зрештою й було з’ясовано, що жінки, які частіше, ніж інші, їдять цей продукт, мають на 22% і 29% нижчий рівень ризику розвитку діабету.

Докторка медичних наук і сертифікована фахівчиня з ендокринології, діабету та метаболізму Авантіка Ворінг, хоч і не брала участі у проведенні дослідження, у коментарі Medical News Today припустила, що авокадо міг мати такий вплив через вміст антиоксидантів, які могли зменшити запалення та пошкодження клітин.

Крім того, на думку науковиці, вміст жирів і клітковини, а також низький глікемічний індекс авокадо, не сприяють стрибкам глюкози та підвищенню рівня інсуліну.

Таким чином людина відчуває насичення довше й більше, ніж від інших продуктів, а тому людина має всі шанси менше споживати продукти, які не такі поживні, як авокадо. А це теж може мати певний вплив на ризик розвитку діабету.

