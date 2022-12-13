Работаешь при свечах? Узнай, как уберечь зрение во время очередного отключения света

Блэктаут — слово, которое с недавних пор знакомо чуть ли не каждому украинцу.
С регулярными отключениями света украинцы все больше проводят время в гаджетах. Работать, смотреть фильмы, играть в игры или прочитать книгу — всё это помогает занять себя темными зимними вечерами.
Но при постоянном плохом освещении наши глаза вынуждены напрягаться, чтобы рассмотреть, что же показывает экран телефона или компьютера.
В результате глаза быстро устают, начинают печь или болеть, а иногда возможна и головная боль.
Поэтому Национальная служба здоровья Украины обнародовала советы, как уберечь глаза при очередном выключении света.
Если большая часть работы на компьютере — включи дополнительное устройство для освещения комнаты. Это может быть фонарик, свеча, гирлянда и т.д.
Света от экрана монитора недостаточно для глаз. Позаботься о правильных альтернативных источниках освещения комнаты.
Белый цвет — наиболее удобен для глаз. Все потому, что такое освещение имитирует естественное, дневное освещение.
Белый цвет — наиболее удобен для глаз. Все потому, что такое освещение имитирует естественное, дневное освещение.
Позаботься о том, чтобы свет равномерно рассеивался по комнате, а не светил в одну точку.
Предоставь приоритет освещению комнаты с помощью фонаря или аккумуляторной лампы.
Мерцание от свечи может вызвать чувство дискомфорта, усталость глаз, а также негативно отразиться на твоей нервной системе.
Мерцание от свечи может вызвать чувство дискомфорта, усталость глаз, а также негативно отразиться на твоей нервной системе.
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Красный, зеленый, синий, фиолетовый — эти цвета обычно есть в декоративных светильниках, гирляндах, LED-люстрах и т.д. Такое освещение неестественно для наших глаз и опасно для здоровья.
Каждый час, проведенный в гаджете, останавливайся и делай пятиминутную паузу.
Каждый час, проведенный в гаджете, останавливайся и делай пятиминутную паузу.
В это время ты можешь сделать зарядку для глаз и чаще смотреть вдаль — это поможет расслабиться.
Регулярные отключения света ожидают нас в течение всей зимы. Поэтому предлагаем тебе прочитать материал о том, как отключение электроэнергии влияет на наше настроение.