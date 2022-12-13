Работаешь при свечах? Узнай, как уберечь зрение во время очередного отключения света

Блэктаут — слово, которое с недавних пор знакомо чуть ли не каждому украинцу.

С регулярными отключениями света украинцы все больше проводят время в гаджетах. Работать, смотреть фильмы, играть в игры или прочитать книгу — всё это помогает занять себя темными зимними вечерами.

Но при постоянном плохом освещении наши глаза вынуждены напрягаться, чтобы рассмотреть, что же показывает экран телефона или компьютера.

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В результате глаза быстро устают, начинают печь или болеть, а иногда возможна и головная боль.

Поэтому Национальная служба здоровья Украины обнародовала советы, как уберечь глаза при очередном выключении света.

Избегай полной темноты

Если большая часть работы на компьютере — включи дополнительное устройство для освещения комнаты. Это может быть фонарик, свеча, гирлянда и т.д.

Света от экрана монитора недостаточно для глаз. Позаботься о правильных альтернативных источниках освещения комнаты.

Выбирай лампы и фонари, светящиеся белым цветом

Белый цвет — наиболее удобен для глаз. Все потому, что такое освещение имитирует естественное, дневное освещение.

Позаботься о том, чтобы свет равномерно рассеивался по комнате, а не светил в одну точку.

Замени свечи на фонари

Предоставь приоритет освещению комнаты с помощью фонаря или аккумуляторной лампы.

Мерцание от свечи может вызвать чувство дискомфорта, усталость глаз, а также негативно отразиться на твоей нервной системе.

Избегай синего цвета ламп

Красный, зеленый, синий, фиолетовый — эти цвета обычно есть в декоративных светильниках, гирляндах, LED-люстрах и т.д. Такое освещение неестественно для наших глаз и опасно для здоровья.

Не забывай о перерыве

Каждый час, проведенный в гаджете, останавливайся и делай пятиминутную паузу.

В это время ты можешь сделать зарядку для глаз и чаще смотреть вдаль — это поможет расслабиться.

Регулярные отключения света ожидают нас в течение всей зимы. Поэтому предлагаем тебе прочитать материал о том, как отключение электроэнергии влияет на наше настроение.