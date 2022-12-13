Працюєш при свічках? Дізнайся, як вберегти зір під час чергового вимкнення світла

Блекаут — слово, що віднедавна знайоме чи не кожному українцю.
З регулярними відключеннями світла українці дедалі більше проводять час у гаджетах. Працювати, дивитися фільми, грати, читати — усе це допомагає зайняти себе темними зимовими вечорами.
Але при постійному поганому освітленні наші очі змушені напружуватись, щоб розгледіти, що ж показує екран телефона чи комп’ютера.
Як наслідок, очі швидко втомлюються, починають пекти чи боліти, а іноді можливий і головний біль.
Тому Національна служба здоров’я України оприлюднила поради, як вберегти очі під час чергового вимкнення світла.
Якщо більша частина твоєї роботи на комп’ютері — увімкни додатковий пристрій для освітлення кімнати. Це може бути ліхтарик, свічка, гірлянда тощо.
Світла від екрана монітора недостатньо для очей. Подбай про правильні альтернативні джерела освітлення кімнати.
Білий колір — найбільш комфортний для очей. Усе тому, що таке освітлення імітує природне, денне освітлення.
Білий колір — найбільш комфортний для очей. Усе тому, що таке освітлення імітує природне, денне освітлення.
Подбай про те, щоб світло рівномірно розсіювалось по кімнаті, а не світило в одну точку.
Надай пріоритет освітленню кімнати за допомогою ліхтаря чи акумуляторної лампи.
Мерехтіння від свічки може викликати відчуття дискомфорту, втому очей, а також негативно позначитися на твоїй нервовій системі.
Мерехтіння від свічки може викликати відчуття дискомфорту, втому очей, а також негативно позначитися на твоїй нервовій системі.
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Червоний, зелений, синій, фіолетовий — ці кольори зазвичай є у декоративних світильниках, гірляндах, LED-люстрах тощо. Таке освітлення є неприроднім для наших очей і небезпечне для здоров’я.
Кожну годину, проведену у гаджеті, зупиняйся і роби п’ятихвилинну паузу.
Кожну годину, проведену у гаджеті, зупиняйся і роби п’ятихвилинну паузу.
У цей час ти можеш зробити зарядку для очей та частіше дивитися вдалину — це допоможе твоїм очам розслабитися.
Регулярні відключення світла очікують нас протягом усієї зими. Тому пропонуємо тобі прочитати матеріал, як відключення електроенергії впливає на наш настрій.