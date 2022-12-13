Працюєш при свічках? Дізнайся, як вберегти зір під час чергового вимкнення світла

Блекаут — слово, що віднедавна знайоме чи не кожному українцю.

З регулярними відключеннями світла українці дедалі більше проводять час у гаджетах. Працювати, дивитися фільми, грати, читати — усе це допомагає зайняти себе темними зимовими вечорами.

Але при постійному поганому освітленні наші очі змушені напружуватись, щоб розгледіти, що ж показує екран телефона чи комп’ютера.

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Як наслідок, очі швидко втомлюються, починають пекти чи боліти, а іноді можливий і головний біль.

Тому Національна служба здоров’я України оприлюднила поради, як вберегти очі під час чергового вимкнення світла.

Уникай цілковитої темряви

Якщо більша частина твоєї роботи на комп’ютері — увімкни додатковий пристрій для освітлення кімнати. Це може бути ліхтарик, свічка, гірлянда тощо.

Світла від екрана монітора недостатньо для очей. Подбай про правильні альтернативні джерела освітлення кімнати.

Вибирай лампи та ліхтарі, що світять білим кольором

Білий колір — найбільш комфортний для очей. Усе тому, що таке освітлення імітує природне, денне освітлення.

Подбай про те, щоб світло рівномірно розсіювалось по кімнаті, а не світило в одну точку.

Заміни свічки на ліхтарі

Надай пріоритет освітленню кімнати за допомогою ліхтаря чи акумуляторної лампи.

Мерехтіння від свічки може викликати відчуття дискомфорту, втому очей, а також негативно позначитися на твоїй нервовій системі.

Уникай синього кольору ламп

Червоний, зелений, синій, фіолетовий — ці кольори зазвичай є у декоративних світильниках, гірляндах, LED-люстрах тощо. Таке освітлення є неприроднім для наших очей і небезпечне для здоров’я.

Не забувай про перерву

Кожну годину, проведену у гаджеті, зупиняйся і роби п’ятихвилинну паузу.

У цей час ти можеш зробити зарядку для очей та частіше дивитися вдалину — це допоможе твоїм очам розслабитися.

Регулярні відключення світла очікують нас протягом усієї зими. Тому пропонуємо тобі прочитати матеріал, як відключення електроенергії впливає на наш настрій.