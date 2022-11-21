Как ведут себя глаза, когда ты спишь: в чем секрет подвижных зрачков

Известно, что когда мы спим, организм отдыхает, а процессы в нем замедляются. Но выключается далеко не все. Наша психика и органы продолжают обслуживать тело и жизнедеятельность, несмотря на то, что мы спим.

Например, сердце непрерывно насыщает нас кислородом, психика обрабатывает информацию и эмоции, с которыми пришлось встретиться днем, а глаза могут двигаться так же, как и в состоянии бодрости. Почему так происходит и с чем это связано, читай в материале.

Глаза и четыре стадии сна

Каждую ночь мозг циклично проходит через четыре стадии сна. В трех из них сон сопровождается медленным движением глаз, это еще называют тихим сном. Четвертая стадия известная как активный сон, когда глаза двигаются быстро.

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Все это происходит потому, что как только глаза закрываются, они продолжают функционировать и улавливать свет через веки.

Кстати, именно поэтому яркий свет или восход солнца могут разбудить, а в темной комнате проще заснуть.

Так что же происходит с глазами на каждой из этих стадий сна, что заставляет их двигаться быстрее или медленнее?

Первая стадия — движение глаз замедляется, равно как дыхание и сердцебиение.

Вторая стадия — глаза прекращают двигаться, а зрачки останавливаются.

Третья фаза — глаза не двигаются, мышцы лица и тела полностью расслабляются, а человек погружается в глубокую фазу сна.

Четвертая стадия — сон с быстрым движением глаз. Такая активность начинается примерно через 90 минут после того, как ты погрузился(-лась) в сон.

В это время активность мозга примерно такая же, как во время бодрости. Однако тело при этом расслаблено и обездвижено, дыхание быстрое и нерегулярное.

Из-за такой активной работы мозга, который обрабатывает информацию, наши зрачки начинают быстро двигаться под веками, а ты видишь яркие картинки, то есть сновидения.

Такое движение глаз во время четвертой фазы может указывать на то, что во сне происходит изменение сцены или подвижные события. Поэтому глаза и ведут себя подобно состоянию бодрости — активно двигаются.

К сожалению, этому нет достоверных научных подтверждений. До сих пор невозможно определить причину, почему глаза двигаются во время фазы быстрого сна.

Наша психика может показывать хорошие сны, а может погрузить тебя в фильм ужасов и тревожность. Если тебе снятся кошмары, то это значит, что ты переживаешь определенные травмирующие события или слишком много стресса.

Хорошая новость, что благодаря осознанности ты можешь от них избавиться. Мы подобрали несколько техник, которые помогут избавиться от кошмаров.

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