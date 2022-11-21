Як поводяться очі, коли ти спиш: у чому секрет рухливих зіниць

Відомо, що коли ми спимо, організм відпочиває, а процеси в ньому уповільнюються. Та вимикається далеко не все. Психіка та органи продовжують обслуговувати наше тіло та життєдіяльність, попри те, що ми спимо.

Наприклад, серце безупину насичує тебе киснем, психіка обробляє інформацію та емоції, з якими довелося зустрітися вдень, а очі можуть рухатися так само, як і в стані бадьорості. Чому так відбувається і з чим це пов’язано — читай у матеріалі.

Очі та чотири стадії сну

Щоночі мозок циклічно проходить через чотири стадії сну. У трьох із них сон супроводжується повільним рухом очей, це ще називають тихим сном. Четверта ж стадія відома як активний сон, коли очі рухаються швидко.

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Усе це відбувається тому, що як тільки очі заплющуються, вони продовжують функціонувати й уловлювати світло через повіки.

Між іншим, саме тому яскраве світло чи схід сонця можуть розбудити, а у темній кімнаті простіше заснути.

То що відбувається з очима на кожній з цих стадій сну, що змушує їх рухатися швидше або повільніше?

Перша стадія — рух очей уповільнюється, так само як дихання та серцебиття.

Друга стадія — очі припиняють рухатися і зіниці зупиняються.

Третя фаза — очі не рухаються, м’язи обличчя та тіла повністю розслаблюються, а людина поринає у глибоку фазу сну.

Четверта стадія — сон зі швидким рухом очей. Така активність починається приблизно через 90 хвилин після того, як ти поринув(-ла) у сон.

У цей час активність мозку приблизно така ж, як у години бадьорості. Однак тіло при цьому розслаблене та знерухомлене, дихання швидке й нерегулярне.

Через таку активну роботу мозку, який обробляє інформацію, наші зіниці починають швидко рухатися під повіками, а ти бачиш яскраві картинки, які називають сновидіннями.

Такий рух очей під час четвертої фази може вказувати на те, що уві сні відбувається зміна сцени або рухливі події. Тому очі й поводяться подібно до стану бадьорості — активно рухаються.

На жаль, цьому немає достовірних наукових підтверджень і досі неможливо визначити причину, чому очі рухаються під час фази швидкого сну.

Наша психіка може показувати хороші сни, а може занурити тебе у фільм жахів. Якщо тобі сняться кошмари, то це означає, що ти переживаєш певні травматичні події або ж маєш забагато стресу.

Добра новина, що усвідомленістю ти можеш від них позбутися. Ми підібрали кілька технік, які допоможуть позбавитися від кошмарів.

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