Какой магний выбрать: полный гид для разных потребностей организма

Фото Unsplash Приходишь в аптеку, просишь магний, а в ответ слышишь: “Какой именно?” Если это о тебе, тогда пора разбираться в видах магния, для чего и когда его употребляют, а какие формы тебе точно не подойдут. Врач-диетолог Оксана Скиталинская поделилась гайдом, как выбрать магний, который подойдет именно тебе и при каких симптомах пить тот или иной препарат. Вікна-новини отмечают, что любые медицинские препараты следует выбирать только после консультации врача и по индивидуальным потребностям. Как выбрать магний для своего здоровья: рассказывает врач Прежде чем выбирать, разберемся, каких видов бывает магний: магний треонат (Magnesium L-threonate); магний бисглицинат (bisglycinate/glycinate); магний цитрат (Magnesium citrate); магний малат (Magnesium malate); магний таурат (Magnesium taurate); магний оротат (Magnesium orotate); магний сульфат (Epsom salt); магний оксид (Magnesium oxide); магний аспартат (Magnesium aspartate); магний карбонат (Magnesium carbonate); магниево-хлоридный раствор природного происхождения (бишофит полтавский); магний хелат (Chelated magnesium, amino acid chelate). Unsplash А теперь читай о преимуществах и недостатках каждой формы, чтобы ненароком не выбрать неправильный. Магний треонат (Magnesium L-threonate) Этот препарат улучшает память, концентрацию, обучаемость. Показан для профилактики деменции и улучшения сна.Механизм действия — прохождение через гематоэнцефалический барьер. Подходит для людей в условиях стресса, старше 45 лет и студентов. Разрешено употреблять с 16 лет. Доза — от 500 мг до 2 г. Однако тем, кто страдает заболеваниями почек, можно принимать только после консультации. Unsplash Магний бисглицинат (bisglycinate/glycinate) Улучшает симптомы тревожности, ПМС, мигрени, убирает спазмы и улучшает сон. Обладает успокаивающим эффектом, поэтому эффективен при стрессе и плохом сне. Кроме того, подходит детям с дефицитом гормона роста и тревожностью. Употребление разрешено с шести лет, но для детей только в соответствующих формах. Доза — 200-400 мг. Среди бонусов — отсутствие раздражающего эффекта кишечника и поноса. Магний цитрат (Magnesium citrate) Подходит для запоров и поддержания желудочно-кишечного тракта. Механизм действия притягивает воду в просвет кишечника, поэтому это хороший вариант для людей с сидячей работой и синдромом ленивого кишечника. Можно употреблять с шести лет. Доза — 300-400 мг. Среди побочных эффектов возможна диарея. Unsplash Магний малат (Magnesium malate) Этот препарат для тех, у кого хроническая усталость, период восстановления после COVID-19, фибромиалгия и астения. Можно употреблять с 12 лет. Доза — 200-500 мг. Хорошо переносится без побочных эффектов. Магний таурат (Magnesium taurate) Подходит людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, нестабильным давлением и аритмией. Обладает антиаритмическим эффектом. Назначение: гипертонии, тахикардии и ПМС. Можно употреблять с 16 лет. Доза — 125-250 мг. Прерарат усиливает антистрессовую защиту сердца. Unsplash Магний оротат (Magnesium orotate) Этот магний подходит спортсменам, людям с проблемами сердца и общей выносливости. Следует употреблять тем, кто пережил инфаркт и людям старше 40 лет. Разрешено употреблять с 18 лет. Доза — 400-600 мг. Читать по теме Постоянно истощена! Действительно ли полезны магний и витамин D, и кому они нужны Польза и вред витаминов, и как правильно их употреблять. Магний сульфат (Epsom salt) Это соль, которую добавляют в ванную для расслабления. Вещество способствует мышечной релаксации и снимает воспаление. Можно добавлять в воду для купания детей с трех лет. Доза: 1-2 чашки на ванну. Однако внутрь можно употреблять только под наблюдением и рекомендацией врача. Unsplash Магний оксид (Magnesium oxide) Это легкое слабительное средство, которое также увеличивает плотность костей у девушек. Также можно применять при изжоге, временных запорах. Этот препарат не эффективен при ночных судорогах ног. Разрешено употреблять с 12 лет. Доза — 250-500 мг. Магний аспартат (Magnesium aspartate) Подходит для мышечной выносливости, обладает антистрессовым, кардиозащитным и антиаритмическим эффектом. Поэтому рекомендован активным людям и спортсменам. Можно употреблять с 16 лет. Доза — 300-450 мг. Однако его нежелательно употреблять при эпилепсии. Unsplash Магний карбонат (Magnesium carbonate) Рекомендован при изжоге и нейтрализации желудочной кислоты. Подходит людям с гастритом при повышенной кислотности. Разрешено употреблять с 12 лет. Доза зависит от симптомов, однако пить можно только кратким курсом. Бишофит полтавский (магниево-хлоридный раствор природного происхождения) Это препарат для наружного применения при артритах, остеохондрозе, мышечных болях, ревматизме, судорогах и хронической усталости. Подходит людям с мышечно-суставными болями, спазмами, физическим перенапряжением. Можно употреблять с шести лет. Unsplash Магний хелат (Chelated magnesium) Это средство универсальной поддержки: для сна, против стресса, судорог и усталости. Рекомендован людям с мышечной слабостью, тревожностью и нарушениями сна. Можно использовать с шести лет, но для детей только в небольших дозах. Однако не все хелаты одинаково качественные, поэтому следует убедиться в составе и качестве препарата. А в каких продуктах есть магний и что нужно знать о его свойствах — рассказывали ранее. 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