Какой магний выбрать: полный гид для разных потребностей организма

Приходишь в аптеку, просишь магний, а в ответ слышишь: “Какой именно?” Если это о тебе, тогда пора разбираться в видах магния, для чего и когда его употребляют, а какие формы тебе точно не подойдут.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская поделилась гайдом, как выбрать магний, который подойдет именно тебе и при каких симптомах пить тот или иной препарат.

Вікна-новини отмечают, что любые медицинские препараты следует выбирать только после консультации врача и по индивидуальным потребностям.

Как выбрать магний для своего здоровья: рассказывает врач

Прежде чем выбирать, разберемся, каких видов бывает магний:

магний треонат (Magnesium L-threonate);

магний бисглицинат (bisglycinate/glycinate);

магний цитрат (Magnesium citrate);

магний малат (Magnesium malate);

магний таурат (Magnesium taurate);

магний оротат (Magnesium orotate);

магний сульфат (Epsom salt);

магний оксид (Magnesium oxide);

магний аспартат (Magnesium aspartate);

магний карбонат (Magnesium carbonate);

магниево-хлоридный раствор природного происхождения (бишофит полтавский);

магний хелат (Chelated magnesium, amino acid chelate).

А теперь читай о преимуществах и недостатках каждой формы, чтобы ненароком не выбрать неправильный.

Магний треонат (Magnesium L-threonate)

Этот препарат улучшает память, концентрацию, обучаемость. Показан для профилактики деменции и улучшения сна.

Механизм действия — прохождение через гематоэнцефалический барьер. Подходит для людей в условиях стресса, старше 45 лет и студентов. Разрешено употреблять с 16 лет.

Доза — от 500 мг до 2 г. Однако тем, кто страдает заболеваниями почек, можно принимать только после консультации.

Магний бисглицинат (bisglycinate/glycinate)

Улучшает симптомы тревожности, ПМС, мигрени, убирает спазмы и улучшает сон. Обладает успокаивающим эффектом, поэтому эффективен при стрессе и плохом сне. Кроме того, подходит детям с дефицитом гормона роста и тревожностью.

Употребление разрешено с шести лет, но для детей только в соответствующих формах. Доза — 200-400 мг. Среди бонусов — отсутствие раздражающего эффекта кишечника и поноса.

Магний цитрат (Magnesium citrate)

Подходит для запоров и поддержания желудочно-кишечного тракта. Механизм действия притягивает воду в просвет кишечника, поэтому это хороший вариант для людей с сидячей работой и синдромом ленивого кишечника.

Можно употреблять с шести лет. Доза — 300-400 мг. Среди побочных эффектов возможна диарея.

Магний малат (Magnesium malate)

Этот препарат для тех, у кого хроническая усталость, период восстановления после COVID-19, фибромиалгия и астения. Можно употреблять с 12 лет. Доза — 200-500 мг. Хорошо переносится без побочных эффектов.

Магний таурат (Magnesium taurate)

Подходит людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, нестабильным давлением и аритмией. Обладает антиаритмическим эффектом.

Назначение: гипертонии, тахикардии и ПМС. Можно употреблять с 16 лет. Доза — 125-250 мг. Прерарат усиливает антистрессовую защиту сердца.

Магний оротат (Magnesium orotate)

Этот магний подходит спортсменам, людям с проблемами сердца и общей выносливости. Следует употреблять тем, кто пережил инфаркт и людям старше 40 лет.

Разрешено употреблять с 18 лет. Доза — 400-600 мг.

Магний сульфат (Epsom salt)

Это соль, которую добавляют в ванную для расслабления. Вещество способствует мышечной релаксации и снимает воспаление. Можно добавлять в воду для купания детей с трех лет.

Доза: 1-2 чашки на ванну. Однако внутрь можно употреблять только под наблюдением и рекомендацией врача.

Магний оксид (Magnesium oxide)

Это легкое слабительное средство, которое также увеличивает плотность костей у девушек. Также можно применять при изжоге, временных запорах. Этот препарат не эффективен при ночных судорогах ног.

Разрешено употреблять с 12 лет. Доза — 250-500 мг.

Магний аспартат (Magnesium aspartate)

Подходит для мышечной выносливости, обладает антистрессовым, кардиозащитным и антиаритмическим эффектом. Поэтому рекомендован активным людям и спортсменам. Можно употреблять с 16 лет.

Доза — 300-450 мг. Однако его нежелательно употреблять при эпилепсии.

Магний карбонат (Magnesium carbonate)

Рекомендован при изжоге и нейтрализации желудочной кислоты. Подходит людям с гастритом при повышенной кислотности.

Разрешено употреблять с 12 лет. Доза зависит от симптомов, однако пить можно только кратким курсом.

Бишофит полтавский (магниево-хлоридный раствор природного происхождения)

Это препарат для наружного применения при артритах, остеохондрозе, мышечных болях, ревматизме, судорогах и хронической усталости.

Подходит людям с мышечно-суставными болями, спазмами, физическим перенапряжением. Можно употреблять с шести лет.

Магний хелат (Chelated magnesium)

Это средство универсальной поддержки: для сна, против стресса, судорог и усталости. Рекомендован людям с мышечной слабостью, тревожностью и нарушениями сна.

Можно использовать с шести лет, но для детей только в небольших дозах. Однако не все хелаты одинаково качественные, поэтому следует убедиться в составе и качестве препарата.

А в каких продуктах есть магний и что нужно знать о его свойствах — рассказывали ранее.

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