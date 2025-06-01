Який магній обрати: повний гід для різних потреб організму

Фото Unsplash Приходиш в аптеку, просиш магній, а у відповідь чуєш: “Який саме?” Якщо це про тебе, тоді час розбиратися у видах магнію, для чого і коли його вживають, а які форми тобі точно не підійдуть. Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська поділилася гайдом, як вибрати магній, що підійде саме тобі й за яких симптомів пити той чи інший препарат. Вікна-новини наголошують, що будь-які медичні препарати слід вибирати лише після консультації лікаря та за індивідуальними потребами. Як вибрати магній для свого здоров’я: розповідає лікарка Перш ніж вибирати, розберімося, яких видів буває магній: магній треонат (Magnesium L-threonate); магній бісгліцинат (bisglycinate/glycinate); магній цитрат (Magnesium citrate); магній малат (Magnesium malate); магній таурат (Magnesium taurate); магній оротат (Magnesium orotate); магній сульфат (Epsom salt); магній оксид (Magnesium oxide); магній аспартат (Magnesium aspartate); магній карбонат (Magnesium carbonate); магнієво-хлоридний розчин природного походження (бішофіт полтавський); магній хелат (Chelated magnesium, amino acid chelate). Unsplash А тепер читай про переваги та недоліки кожної форми, щоб ненароком не вибрати неправильний. Магній треонат (Magnesium L-threonate) Цей препарат покращує пам’ять, концентрацію, здатність до навчання. Показаний для профілактики деменції та покращення сну. Механізм дії — проходження через гематоенцефалічний бар’єр. Підходить для людей в умовах стресу, віком старше 45 років та студентів. Дозволено вживати з 16 років. Доза — від 500 мг до 2 г. Однак тим, хто має захворювання нирок, можна вживати лише після консультації. Unsplash Магній бісгліцинат (bisglycinate/glycinate) Покращує симптоми тривожності, ПМС, мігрені, прибирає спазми та покращує сон. Має заспокійливий ефект, тож ефективний при стресі й поганому сні. Крім цього, підходить дітям з дефіцитом гормону росту і тривожністю. Вживання дозволене з шести років, але для дітей лише у відповідних формах. Доза — 200-400 мг. Серед бонусів відсутність подразнювального ефекту кишківника та проносу. Магній цитрат (Magnesium citrate) Підходить для закрепів і підтримки шлунково-кишкового тракту. Механізм дії — притягує воду у просвіт кишківника, тож це гарний варіант для людей з сидячою роботою та синдромом ледачого кишківника. Можна вживати з шести років. Доза — 300-400 мг. Серед побічних ефектів можлива діарея. Unsplash Магній малат (Magnesium malate) Цей препарат для тих, в кого хронічна втома, період відновлення після COVID-19, фіброміалгія та астенія. Можна вживати з 12 років. Доза — 200-500 мг. Гарно переноситься, без побічних ефектів. Магній таурат (Magnesium taurate) Підходить людям з проблемами серцево-судинної системи, нестабільним тиском та аритмією. Має антиаритмічний ефект. Призначення: при гіпертонії, тахікардії та ПМС. Можна вживати з 16 років. Доза — 125-250 мг. Прерарат підсилює антистресовий захист серця. Unsplash Магній оротат (Magnesium orotate) Цей магній підходить спортсменам, людям з проблемами серця та для загальної витривалості. Варто вживати тим, хто пережив інфаркт та людям старше 40 років. Дозволено вживати з 18 років. Доза — 400-600 мг. Читати на тему Постійно виснажена! Чи дійсно корисні магній та вітамін D, і кому вони потрібні Про користь та шкоду від вітамінів, як правильно їх вживати. Магній сульфат (Epsom salt) Це сіль, яку додають у ванну для розслаблення. Речовина сприяє м’язовій релаксації та знімає запалення. Можна додавати у воду для купання для дітей з трьох років. Доза: 1-2 чашки на ванну. Проте всередину можна вживати лише під наглядом і рекомендацією лікаря. Unsplash Магній оксид (Magnesium oxide) Це легкий проносний засіб, який також збільшує щільність кісток у дівчат. Також можна застосовувати при печії, тимчасових закрепах. Цей препарат не є ефективний при нічних судомах ніг. Дозволено вживати з 12 років. Доза — 250-500 мг. Магній аспартат (Magnesium aspartate) Підходить для м’язової витривалості, має антистресовий, кардіозахисний і антиаритмічний ефект. Тому рекомендований активним людям та спортсменам. Можна вживати з 16 років. Доза — 300-450 мг. Проте його небажано вживати при епілепсії. Unsplash Магній карбонат (Magnesium carbonate) Рекомендований при печії та для нейтралізації шлункової кислоти. Підходить людям з гастритом при підвищеній кислотності. Дозволено вживати з 12 років. Доза залежить від симптомів, проте пити можна лише коротким курсом. Бішофіт полтавський (магнієво-хлоридний розчин природного походження) Це препарат для зовнішнього застосування при артритах, остеохондрозі, м’язових болях, ревматизмі, судомах та хронічній втомі. Підходить людям з м‘язово-суглобовими болями, спазмами, фізичним перенапруженням. Можна вживати з шести років. Unsplash Магній хелат (Chelated magnesium) Це засіб універсальної підтримки: для сну, проти стресу, судом і втоми. Рекомендований людям з м’язовою слабкістю, тривожністю і порушеннях сну. Можна вживати з шести років, але для дітей лише у невеликих дозах. Однак не всі хелати однаково якісні, тож варто переконатися у складі та якості препарату. А в яких продуктах є магній та що треба знати про його властивості — розповідали раніше. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. 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