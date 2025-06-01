Який магній обрати: повний гід для різних потреб організму

Приходиш в аптеку, просиш магній, а у відповідь чуєш: “Який саме?” Якщо це про тебе, тоді час розбиратися у видах магнію, для чого і коли його вживають, а які форми тобі точно не підійдуть.

Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська поділилася гайдом, як вибрати магній, що підійде саме тобі й за яких симптомів пити той чи інший препарат.

Вікна-новини наголошують, що будь-які медичні препарати слід вибирати лише після консультації лікаря та за індивідуальними потребами.

Як вибрати магній для свого здоров’я: розповідає лікарка

Перш ніж вибирати, розберімося, яких видів буває магній:

магній треонат (Magnesium L-threonate) ;

; магній бісгліцинат (bisglycinate/glycinate);

магній цитрат (Magnesium citrate);

магній малат (Magnesium malate);

магній таурат (Magnesium taurate);

магній оротат (Magnesium orotate);

магній сульфат (Epsom salt);

магній оксид (Magnesium oxide);

магній аспартат (Magnesium aspartate);

магній карбонат (Magnesium carbonate);

магнієво-хлоридний розчин природного походження (бішофіт полтавський);

магній хелат (Chelated magnesium, amino acid chelate).

А тепер читай про переваги та недоліки кожної форми, щоб ненароком не вибрати неправильний.

Магній треонат (Magnesium L-threonate)

Цей препарат покращує пам’ять, концентрацію, здатність до навчання. Показаний для профілактики деменції та покращення сну.

Механізм дії — проходження через гематоенцефалічний бар’єр. Підходить для людей в умовах стресу, віком старше 45 років та студентів. Дозволено вживати з 16 років.

Доза — від 500 мг до 2 г. Однак тим, хто має захворювання нирок, можна вживати лише після консультації.

Магній бісгліцинат (bisglycinate/glycinate)

Покращує симптоми тривожності, ПМС, мігрені, прибирає спазми та покращує сон. Має заспокійливий ефект, тож ефективний при стресі й поганому сні. Крім цього, підходить дітям з дефіцитом гормону росту і тривожністю.

Вживання дозволене з шести років, але для дітей лише у відповідних формах. Доза — 200-400 мг. Серед бонусів відсутність подразнювального ефекту кишківника та проносу.

Магній цитрат (Magnesium citrate)

Підходить для закрепів і підтримки шлунково-кишкового тракту. Механізм дії — притягує воду у просвіт кишківника, тож це гарний варіант для людей з сидячою роботою та синдромом ледачого кишківника.

Можна вживати з шести років. Доза — 300-400 мг. Серед побічних ефектів можлива діарея.

Магній малат (Magnesium malate)

Цей препарат для тих, в кого хронічна втома, період відновлення після COVID-19, фіброміалгія та астенія. Можна вживати з 12 років. Доза — 200-500 мг. Гарно переноситься, без побічних ефектів.

Магній таурат (Magnesium taurate)

Підходить людям з проблемами серцево-судинної системи, нестабільним тиском та аритмією. Має антиаритмічний ефект.

Призначення: при гіпертонії, тахікардії та ПМС. Можна вживати з 16 років. Доза — 125-250 мг. Прерарат підсилює антистресовий захист серця.

Магній оротат (Magnesium orotate)

Цей магній підходить спортсменам, людям з проблемами серця та для загальної витривалості. Варто вживати тим, хто пережив інфаркт та людям старше 40 років.

Дозволено вживати з 18 років. Доза — 400-600 мг.

Магній сульфат (Epsom salt)

Це сіль, яку додають у ванну для розслаблення. Речовина сприяє м’язовій релаксації та знімає запалення. Можна додавати у воду для купання для дітей з трьох років.

Доза: 1-2 чашки на ванну. Проте всередину можна вживати лише під наглядом і рекомендацією лікаря.

Магній оксид (Magnesium oxide)

Це легкий проносний засіб, який також збільшує щільність кісток у дівчат. Також можна застосовувати при печії, тимчасових закрепах. Цей препарат не є ефективний при нічних судомах ніг.

Дозволено вживати з 12 років. Доза — 250-500 мг.

Магній аспартат (Magnesium aspartate)

Підходить для м’язової витривалості, має антистресовий, кардіозахисний і антиаритмічний ефект. Тому рекомендований активним людям та спортсменам. Можна вживати з 16 років.

Доза — 300-450 мг. Проте його небажано вживати при епілепсії.

Магній карбонат (Magnesium carbonate)

Рекомендований при печії та для нейтралізації шлункової кислоти. Підходить людям з гастритом при підвищеній кислотності.

Дозволено вживати з 12 років. Доза залежить від симптомів, проте пити можна лише коротким курсом.

Бішофіт полтавський (магнієво-хлоридний розчин природного походження)

Це препарат для зовнішнього застосування при артритах, остеохондрозі, м’язових болях, ревматизмі, судомах та хронічній втомі.

Підходить людям з м‘язово-суглобовими болями, спазмами, фізичним перенапруженням. Можна вживати з шести років.

Магній хелат (Chelated magnesium)

Це засіб універсальної підтримки: для сну, проти стресу, судом і втоми. Рекомендований людям з м’язовою слабкістю, тривожністю і порушеннях сну.

Можна вживати з шести років, але для дітей лише у невеликих дозах. Однак не всі хелати однаково якісні, тож варто переконатися у складі та якості препарату.

А в яких продуктах є магній та що треба знати про його властивості — розповідали раніше.

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