Тактический или классический? Какие бывают виды часов и какой себе выбрать

Уверенность в следующей минуте и надежность в своей точности — эти понятия объединяют не только широкий спектр функций часов, но и желания военных.

Но если в гражданской жизни каждый человек уже примерно ориентируется в любимых аксессуарах, то при переходе в другую профессию может потеряться. Кроме того, каждая семья сейчас стремится поддержать своего защитника или защитницу и хочет порадовать приятным и одновременно полезным подарком.

А что может быть лучше презента, чем дополнительное время? Ведь правильная планировка благодаря максимально точному и функциональному устройству, как наручные тактические часы, может помочь принести в жизнь человека дополнительные свободные и очень драгоценные минуты.

Но сначала мы должны разобраться, какие же вообще бывают виды часов, чтобы потом спокойно выбирать именно те, которые будут подходить не только к одежде человека, но и к его стилю жизни.

Какие бывают виды часов

Часы разделяют именно по типу механизма. Если отталкиваться именно от этого показателя, то классификация выглядит следующим образом:

механические (с автоподзаводом, хронографы, кварцы на солнечной батарее и другие);

кварцевые.

Кроме того, отдельной категорией выделяют smart-часы, способные объединить базовые функции и возможности современных технологий.

По стилю наручные часы делятся на следующие виды:

классические; спортивные (к ним относятся и тактические/военные часы); модели премиум-класса; скелетоны; унисекс.

Что такое тактические часы

Наручные тактические часы — это специализированный вид часов с повышенным уровнем функциональности и точности, более защищенный от внешних факторов: ударов, грязи, пыли, влаги и прочего.

Если еще в прошлом веке военные использовали часы на цепочке, то со временем они отошли от подобной модели и стали отдавать предпочтение более функциональным и удобным устройствам.

Сейчас это не просто аксессуар, а дополнительный помощник в работе, который всегда должен быть рядом. А поскольку военным приходится выдерживать большие нагрузки, то и тактические часы должны быть изготовлены из прочных материалов, как, например, поликарбонат, каучук, металл, нейлон, паракорд и другие.

Для чего нужны тактические часы

Тактические часы, кроме своей крепости, имеют еще одно преимущество для военнослужащих, и это многофункциональность.

Функциональность зависит от типа самого механизма. Конечно, больший спектр возможностей именно у smart-устройств. Однако механические часы тоже могут порадовать немалым выбором функций.

Можно выделить следующие функции тактических часов:

фонарик;

датчики глубины;

датчики высоты;

датчики давления;

датчики температуры;

датчики ускорения;

подсветка;

компас;

секундомер;

таймер;

хронограф.

Smart-часы дополнительно могут предложить: GPS-навигацию, возможность загрузки топографических карт, Bluetooth, доступ к интернету, протокол беспроводной защищенной передачи данных, отслеживание активной деятельности и показателей здоровья.

Как выбрать тактические часы

Прежде всего, стоит обратить внимание именно на точность часов. Для тактических задач рекомендуется выбирать кварцевые или smart-модели, которые показывают время более точно без необходимости подзавода. А вот механические придется иногда поправлять и тратить на них больше времени, но это не даст гарантии, что время будет точным.

Что касается критерия прочности, то на самом устройстве следует смотреть на показатель противоударности. Кроме того, необходимо проследить, чтобы часы были с карбоном, сапфировым или комбинированным стеклом. А вот ремешок лучше взять каучуковый или силиконовый, но ни в коем случае не металлический.

Минимальная водостойкость тактических часов должна быть 100 м, но лучший вариант, когда она достигает — 1000-3000 м.

Если говорить о механизме, то лучший вариант — кварцевый. Ведь он менее восприимчив к воздействию окружающей среды, а минимальной емкости батареи хватит на не менее чем два года.

Также тактические часы должны обладать антимагнитными свойствами и быть достаточно легкими — 60-80 граммов. Найти подобные устройства, которые будут соответствовать требованиям, можно на сайте deka.ua, где представлены наиболее популярные бренды тактических часов.

Но иногда украинские защитники и сами умеют удивить необычным подарком. Читай, как волонтеры производят часы из российской техники, которую ликвидировали ВСУ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!