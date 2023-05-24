Тактичний чи класичний? Які бувають види годинників та який собі обрати

Впевненість у наступній хвилині та надійність у своїй точності — ці поняття об’єднують не лише широкий спектр функцій годинників, але й бажання військових.

Та якщо у цивільному житті кожна людина вже приблизно орієнтується в улюблених аксесуарах, то під час переходу в іншу професію може загубитись. Крім того, кожна родина зараз прагне підтримати свого захисника чи захисницю та, можливо, потішити приємним та водночас корисним подарунком.

А що може бути краще за презент, ніж додатковий час? Адже правильне планування завдяки максимально точному та функціональному пристрою, як-от наручні тактичні годинники, може допомогти принести в життя людини додаткові вільні та дуже дорогоцінні хвилини.

Та спершу ми маємо розібратись, які ж взагалі бувають види годинників, щоб потім спокійно обрати саме той, який буде пасувати не лише до одягу людини, але і до її стилю життя.

Які бувають види годинників

Загалом годинники поділяють саме за типом механізму. Якщо відштовхуватись від цієї характеристики, то класифікація виглядає так:

механічні (з автопідзаведенням, хронографи, кварц на сонячній батареї та інші);

кварцові.

Крім того, окремою категорією виділяють smart-годинники, які здатні поєднати базові функції та можливості сучасних технологій.

За стилем наручні годинники поділяють на такі види:

класичні; спортивні (до них належать і тактичні/військові годинники); моделі преміум-класу; скелетони; унісекс.

Що таке тактичний годинник

Наручний тактичний годинник — це спеціалізований вид годинників з підвищеним рівнем функціональності й точності, який більш захищений від зовнішніх чинників: ударів, бруду, пилу, вологи та іншого.

Якщо ще у минулому столітті військові використовували годинники на ланцюжку, то з часом вони відійшли від подібної моделі та почали віддавати перевагу більш функціональним та зручним пристроям.

Зараз це не просто аксесуар, а додатковий помічник у роботі, який завжди має бути поруч. А оскільки військовим доводиться витримувати неабиякі навантаження, то і тактичні годинники мають бути виготовлені з міцних матеріалів, як, наприклад, полікарбонат, каучук, метал, нейлон, паракорд та інші.

Для чого потрібен тактичний годинник

Тактичні годинники, окрім своєї міцності, мають ще одну перевагу для військовослужбовців, і це — багатофункціональність.

Функціональність залежить від типу самого механізму. Звісно, більший спектр можливостей можуть запропонувати саме smart-пристрої. Однак механічні годинники теж можуть потішити чималим вибором функцій.

Загалом можна виділити такі функції тактичних годинників:

ліхтарик;

датчики глибини;

датчики висоти;

датчики тиску;

датчики температури;

датчики прискорення;

підсвічування;

компас;

секундомір;

таймер;

хронограф.

Smart-годинники додатково можуть запропонувати: GPS-навігацію, можливість завантаження топографічних карт, Bluetooth, доступ до інтернету, протокол бездротового захищеного передавання даних, відстеження активної діяльності та показників здоров’я.

Як обрати тактичний годинник

Насамперед варто звернути увагу саме на точність годинника. Для тактичних завдань рекомендовано обирати кварцові чи smart-моделі, які показують час більш точно без потреби підзаведення. А ось механічні доведеться іноді поправляти та витрачати на них більше часу, але це не дасть гарантії, що годинник буде точним.

Щодо критерію міцності, то на самому пристрої варто дивитись на показник протиударності. Крім того, необхідно простежити, щоб годинник був з карбоном, сапфіровим чи комбінованим склом. А ось ремінець ліпше обрати каучуковий або силіконовий, але в жодному разі не металевий.

Мінімальна водостійкість тактичного годинника має бути 100 м, але найкращий варіант, коли вона сягає — 1000-3000 м.

Якщо говорити про механізм, то найліпший варіант — це кварцовий. Адже він менш чутливий до впливу навколишнього середовища, а мінімальної ємності батареї вистачить щонайменше на два роки.

Також тактичний годинник повинен мати антимагнітні властивості та бути досить легким — 60-80 грамів. Знайти подібні пристрої, які будуть відповідати вимогам, можна на сайті deka.ua, де представлені найбільш популярні бренди тактичних годинників.

Та часом українські захисники й самі вміють здивувати незвичним подарунком. Читай, як волонтери виготовляють годинники з російської техніки, яку ліквідували ЗСУ.

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