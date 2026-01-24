Эти пять привычек помогут предотвратить развитие колоректального рака

Предотвратить рак возможно, подчеркивают медики, и здесь важную роль играет не только отсутствие плохих привычек или генетики. Washington Post расспросили врачей, что может помочь в предотвращении колоректального рака.

Как предотвратить образование колоректального рака: 5 важных советов

Этот вид онкологии развивается из слизистой толстой или прямой кишки. На его образование может влиять образ жизни и окружающая среда. Доподлинно неизвестно, почему рак возникает в том или ином случае. Впрочем, есть простые советы, которые могут минимизировать его образование.

Следует уменьшить употребления ультраобработанных продуктов

Употребление упакованных снеков, блюд для микроволновки и других продуктов длительного хранения связано с раком кишки в младшем возрасте. Однако от негативного воздействия можно защититься посредством употребления клетчатки.

На каждые 10 г клетчатки, которые человек потребляет ежедневно, риск колоректального рака снижается на 10 процентов.

Избегай употребления сладких напитков

Исследования показали, что женщины, которые выпивали два или более сладких напитков в день в подростковом и взрослом возрасте, имели вдвое больший риск колоректального рака до 50 лет по сравнению с теми, кто пил менее одного в неделю.

Пересмотри количество потребленного красного и обработанного мяса

Обработанное мясо, например хот-доги или вяленый бекон, связано с риском развития колоректального рака. Другие крупные исследования показали, что эта связь также существует для стейков или гамбургеров.

Врачи советуют ограничить потребление красного мяса не более чем тремя порциями в неделю. Впрочем, предварительное маринование мяса и его медленное приготовление при более низких температурах может помочь снизить уровень канцерогенов.

Время перед экраном тоже имеет значение

Еще одно исследование показало, что люди, проводившие один-два часа в день перед экранами, имели на 12% повышенный риск развития рака толстой кишки в младшем возрасте даже с учетом диеты, ожирения и других физических нагрузок.

Следует уделять от 150 до 300 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю.

Алкоголь – не твой друг

Даже один алкогольный напиток в неделю повышает риск возникновения колоректального рака. Алкоголь является канцерогеном, ведь он расщепляется на соединение под названием ацетальдегид, которое может повредить ДНК.

Ранее мы также говорили о раке желудка и какие симптомы могут помочь его выявить.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!