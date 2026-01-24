Стиль життя Здоров'я та краса

Ці п’ять звичок допоможуть запобігти розвитку колоректального раку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 24 Січня 2026, 12:00 3 хв.
колоректальний рак
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь