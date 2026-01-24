Ці п’ять звичок допоможуть запобігти розвитку колоректального раку

Запобігти раку можливо, наголошують медики, і тут важливу роль відіграє не лише відсутність поганих звичок або генетики. Washington Post розпитали лікарів, що може допомогти у запобіганні колоректального раку.

Як запобігти утворенню колоректального раку: 5 важливих порад

Цей вид онкології розвивається зі слизової оболонки товстої або прямої кишки. На його утворення може впливати спосіб життя та вплив навколишнього середовища. Достеменно невідомо, чому рак виникає у тому чи іншому випадку. Втім, є прості поради, які можуть мінімізувати його утворення.

Зменш вживання ультраоброблених продуктів

Вживання упакованих снеків, страв для мікрохвильової печі та інших продуктів тривалого зберігання пов’язане з раком кишки в молодшому віці. Проте від негативного впливу можна захиститися за допомогою вживання клітковини.

На кожні 10 грамів клітковини, які людина споживає щодня, ризик колоректального раку знижується на 10 відсотків.

Уникай вживання солодких напоїв

Дослідження показали, що жінки, які випивали два або більше солодких напоїв на день у підлітковому та дорослому віці, мали вдвічі більший ризик колоректального раку до 50 років порівняно з тими, хто пив менше одного на тиждень.

Переглянь кількість спожитого червоного та обробленого м’яса

Оброблене м’ясо, наприклад хот-доги або в’ялений бекон, мають зв’язок з ризиком розвитку колоректального раку. А інші великі дослідження показали, що цей зв’язок також існує для стейків або гамбургерів.

Лікарі радять обмежити споживання червоного м’яса не більше ніж трьома порціями на тиждень. Втім, попереднє маринування м’яса та його повільне приготування за нижчих температур може допомогти знизити рівень канцерогенів.

Час перед екраном теж має значення

Ще одне дослідження показало, що люди, які проводили одну-дві години на день перед екранами, мали на 12% підвищений ризик розвитку раку товстої кишки в молодшому віці — навіть з урахуванням дієти, ожиріння та інших фізичних навантажень.

Варто приділяти від 150 до 300 хвилин фізичній активності помірної інтенсивності на тиждень.

Алкоголь — не твій друг

Навіть один алкогольний напій на тиждень підвищує ризик виникнення колоректального раку. Алкоголь є канцерогеном, адже він розщеплюється на сполуку під назвою ацетальдегід, яка може пошкодити ДНК.

Раніше ми також розповідали про рак шлунку та які симптоми можуть допомогти його виявити.

