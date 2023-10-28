Перевір здоров’я, аби запобігти хворобі на ранніх стадіях! Рак шлунка: симптоми, розвиток та діагностика

Нині у світі рак є дуже поширеним захворюванням, а запобігти його утворенню фактично неможливо. Рак шлунка — невидимий ворог, який часто знаходить свою жертву, коли хвороба вже досягла пізніх стадій.

Цей вид раку посідає одне з перших місць серед причин смертності від онкологічних захворювань у світі. Його хитрість полягає в тому, що у ранніх стадіях він може не виявляти себе жодними симптомами. Але як кажуть попереджений — значить озброєний. Тож на платформі Бережи себе розповіли основне про рак шлунка.

Рак шлунка: розвиток хвороби

Рак шлунка зазвичай розвивається повільно, часто це може тривати роками без явних симптомів. На початковому етапі можуть виникати передракові порушення у слизовій оболонці шлунка, які пацієнт зазвичай не помічає.

Від місця початкового утворення ракової пухлини залежать як симптоми, так і подальше лікування. Більшість випадків, приблизно 95%, пов’язані з аденокарциномою, що починає розвиватися з залозистих клітин внутрішньої слизової оболонки шлунка.

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Які ж симптоми цього типу раку найбільш притаманні

Перші симптоми можуть бути достатньо помірними, тобто такими, які людина могла відчувати принаймні раз у життя. Серед них:

печія;

часті відрижки;

нудоту;

відчуття ситості настає дуже швидко.

Однак є й менш типові ознаки, які можуть стати причиною для візиту до лікаря:

складно ковтати;

відчуття болі та кому в верхній частині живота;

втрата маси тіла;

загальна слабкість.

Діагностика раку шлунка

Гастроскопія є найбільш поширеним засобом діагностування раку шлунка. Вона виконується шляхом введення гнучкої трубки з камерою через рот.

Цей метод дозволяє детально оглянути шлунок і виявити будь-які зміни. Зауважимо, що цю процедуру застосовують не тільки для виявлення ракових пухлин.

Під час обстеження, з метою раннього виявлення раку, можливе проведення біопсії — взяття маленької частинки тканини для аналізу. Хоча це обстеження і не є болючим, деякі пацієнти можуть відчувати дискомфорт у горлі.

Якщо потрібно, завжди можна попросити анестезію. Вона може бути у формі ін’єкції або спрею, що зменшить дискомфорт.

Зазначимо, що скринінг на рак шлунка може призначатися залежно від того, чи були випадки цього типу раку у близьких родичів і в якому віці.

Що робити, якщо діагностували рак шлунка

Якщо тобі поставили такий діагноз, важливо розуміти, що хоч ця хвороба і серйозна, вона не є вироком.

Ефективність лікування визначається рядом чинників:

вид ракової пухлини;

місце розташування пухлини;

наявність метастаз;

загальний стан здоров’я тощо.

Основні методи лікування включають хірургічні операції, хіміотерапію, а також можлива радіотерапія та таргетна терапія.

Таргетна терапія — це тип лікування, який впливає на протеїни, що допомагають раковим клітинам рости та розмножуватись.

Хто перебуває у групі ризику

Зазвичай діагностують рак шлунка у людей віком старше ніж 65 років. Чоловіки більш схильні до цього захворювання (1 випадок на 96 пацієнтів) порівняно з жінками (1 випадок на 152 пацієнтки).

Інші фактори ризику:

зайва вага та ожиріння;

інфікування бактерією H.pylori;

споживання алкоголю та куріння;

дієта, бідна на овочі та фрукти, але багата на оброблені та солені продукти;

сімейна медична історія;

деякі типи анемії та порушення імунодефіцитів;

попередні операції на шлунку та/або наявність поліпів у шлунку;

робота в окремих галузях промисловості, таких як вугільна, гумова або металургійна.

Раніше ми розповідали, як діагностувати рак на ранніх стадіях.

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