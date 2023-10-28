Перевір здоров’я, аби запобігти хворобі на ранніх стадіях! Рак шлунка: симптоми, розвиток та діагностика

Нині у світі рак є дуже поширеним захворюванням, а запобігти його утворенню фактично неможливо. Рак шлунка — невидимий ворог, який часто знаходить свою жертву, коли хвороба вже досягла пізніх стадій.
Цей вид раку посідає одне з перших місць серед причин смертності від онкологічних захворювань у світі. Його хитрість полягає в тому, що у ранніх стадіях він може не виявляти себе жодними симптомами. Але як кажуть попереджений — значить озброєний. Тож на платформі Бережи себе розповіли основне про рак шлунка.
Рак шлунка зазвичай розвивається повільно, часто це може тривати роками без явних симптомів. На початковому етапі можуть виникати передракові порушення у слизовій оболонці шлунка, які пацієнт зазвичай не помічає.
Рак шлунка зазвичай розвивається повільно, часто це може тривати роками без явних симптомів. На початковому етапі можуть виникати передракові порушення у слизовій оболонці шлунка, які пацієнт зазвичай не помічає.
Від місця початкового утворення ракової пухлини залежать як симптоми, так і подальше лікування. Більшість випадків, приблизно 95%, пов’язані з аденокарциномою, що починає розвиватися з залозистих клітин внутрішньої слизової оболонки шлунка.
Перші симптоми можуть бути достатньо помірними, тобто такими, які людина могла відчувати принаймні раз у життя. Серед них:
Однак є й менш типові ознаки, які можуть стати причиною для візиту до лікаря:
Гастроскопія є найбільш поширеним засобом діагностування раку шлунка. Вона виконується шляхом введення гнучкої трубки з камерою через рот.
Цей метод дозволяє детально оглянути шлунок і виявити будь-які зміни. Зауважимо, що цю процедуру застосовують не тільки для виявлення ракових пухлин.
Цей метод дозволяє детально оглянути шлунок і виявити будь-які зміни. Зауважимо, що цю процедуру застосовують не тільки для виявлення ракових пухлин.
Під час обстеження, з метою раннього виявлення раку, можливе проведення біопсії — взяття маленької частинки тканини для аналізу. Хоча це обстеження і не є болючим, деякі пацієнти можуть відчувати дискомфорт у горлі.
Якщо потрібно, завжди можна попросити анестезію. Вона може бути у формі ін’єкції або спрею, що зменшить дискомфорт.
Зазначимо, що скринінг на рак шлунка може призначатися залежно від того, чи були випадки цього типу раку у близьких родичів і в якому віці.
Зазначимо, що скринінг на рак шлунка може призначатися залежно від того, чи були випадки цього типу раку у близьких родичів і в якому віці.
Якщо тобі поставили такий діагноз, важливо розуміти, що хоч ця хвороба і серйозна, вона не є вироком.
Ефективність лікування визначається рядом чинників:
Основні методи лікування включають хірургічні операції, хіміотерапію, а також можлива радіотерапія та таргетна терапія.
Основні методи лікування включають хірургічні операції, хіміотерапію, а також можлива радіотерапія та таргетна терапія.
Таргетна терапія — це тип лікування, який впливає на протеїни, що допомагають раковим клітинам рости та розмножуватись.
Зазвичай діагностують рак шлунка у людей віком старше ніж 65 років. Чоловіки більш схильні до цього захворювання (1 випадок на 96 пацієнтів) порівняно з жінками (1 випадок на 152 пацієнтки).
Інші фактори ризику:
Раніше ми розповідали, як діагностувати рак на ранніх стадіях.
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