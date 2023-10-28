Проверь здоровье, чтобы предотвратить болезнь на ранних стадиях! Рак желудка: симптомы, развитие и диагностика

Сейчас в мире рак является очень распространенным заболеванием, а предотвратить его образование фактически невозможно. Рак желудка — невидимый враг, который часто находит свою жертву, когда болезнь уже достигла поздних стадий.
Этот вид рака занимает одно из первых мест среди причин смертности от онкологических заболеваний в мире. Его хитрость заключается в том, что в ранних стадиях он может не проявлять себя никакими симптомами. Но как говорится предупрежден — значит вооружен. Поэтому на платформе Бережи себе рассказали основное о раке желудка.
Рак желудка обычно развивается медленно, часто это может длиться годами без явных симптомов. На начальном этапе могут возникать предраковые нарушения в слизистой оболочке желудка, которые пациент обычно не замечает.
Рак желудка обычно развивается медленно, часто это может длиться годами без явных симптомов. На начальном этапе могут возникать предраковые нарушения в слизистой оболочке желудка, которые пациент обычно не замечает.
От места начального образования раковой опухоли зависят как симптомы, так и дальнейшее лечение. Большинство случаев, примерно 95%, связаны с аденокарциномой, начинающей развиваться из железистых клеток внутренней слизистой оболочки желудка.
Первые симптомы могут быть достаточно умеренными, то есть такими, которые человек мог испытывать по крайней мере раз в жизни. Среди них:
Однако есть и менее типичные признаки, которые могут стать причиной для визита к врачу:
Гастроскопия является наиболее распространенным средством диагностирования рака желудка. Она выполняется путем введения гибкой трубки с камерой через рот.
Этот метод позволяет детально осмотреть желудок и выявить любые изменения. Заметим, что эту процедуру применяют не только для выявления раковых опухолей.
Этот метод позволяет детально осмотреть желудок и выявить любые изменения. Заметим, что эту процедуру применяют не только для выявления раковых опухолей.
Во время обследования, с целью раннего выявления рака, возможно проведение биопсии — взятие маленькой частички ткани для анализа. Хотя это обследование и не является болезненным, некоторые пациенты могут испытывать дискомфорт в горле.
Если нужно, всегда можно попросить анестезию. Она может быть в форме инъекции или спрея, что уменьшит дискомфорт.
Отметим, что скрининг на рак желудка может назначаться в зависимости от того, были ли случаи этого типа рака у близких родственников и в каком возрасте.
Отметим, что скрининг на рак желудка может назначаться в зависимости от того, были ли случаи этого типа рака у близких родственников и в каком возрасте.
Если тебе поставили такой диагноз, важно понимать, что хоть эта болезнь и серьезная, она не является приговором.
Эффективность лечения определяется рядом факторов:
Основные методы лечения включают хирургические операции, химиотерапию, а также возможна радиотерапия и таргетная терапия.
Основные методы лечения включают хирургические операции, химиотерапию, а также возможна радиотерапия и таргетная терапия.
Таргетная терапия — это тип лечения, который влияет на протеины, помогающие раковым клеткам расти и размножаться.
Обычно диагностируют рак желудка у людей в возрасте старше 65 лет. Мужчины более склонны к этому заболеванию (1 случай на 96 пациентов) по сравнению с женщинами (1 случай на 152 пациентки).
Другие факторы риска:
Ранее мы рассказывали, как диагностировать рак на ранних стадиях.
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