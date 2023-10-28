Проверь здоровье, чтобы предотвратить болезнь на ранних стадиях! Рак желудка: симптомы, развитие и диагностика

Сейчас в мире рак является очень распространенным заболеванием, а предотвратить его образование фактически невозможно. Рак желудка — невидимый враг, который часто находит свою жертву, когда болезнь уже достигла поздних стадий.

Этот вид рака занимает одно из первых мест среди причин смертности от онкологических заболеваний в мире. Его хитрость заключается в том, что в ранних стадиях он может не проявлять себя никакими симптомами. Но как говорится предупрежден — значит вооружен. Поэтому на платформе Бережи себе рассказали основное о раке желудка.

Рак желудка: развитие болезни

Рак желудка обычно развивается медленно, часто это может длиться годами без явных симптомов. На начальном этапе могут возникать предраковые нарушения в слизистой оболочке желудка, которые пациент обычно не замечает.

От места начального образования раковой опухоли зависят как симптомы, так и дальнейшее лечение. Большинство случаев, примерно 95%, связаны с аденокарциномой, начинающей развиваться из железистых клеток внутренней слизистой оболочки желудка.

Сейчас также смотрят

Какие же симптомы этого типа рака наиболее свойственны

Первые симптомы могут быть достаточно умеренными, то есть такими, которые человек мог испытывать по крайней мере раз в жизни. Среди них:

изжога;

частые отрыжки;

тошнота;

ощущение сытости наступает очень быстро.

Однако есть и менее типичные признаки, которые могут стать причиной для визита к врачу:

сложно глотать;

ощущение боли и ком в верхней части живота;

потеря массы тела;

общая слабость.

Диагностика рака желудка

Гастроскопия является наиболее распространенным средством диагностирования рака желудка. Она выполняется путем введения гибкой трубки с камерой через рот.

Этот метод позволяет детально осмотреть желудок и выявить любые изменения. Заметим, что эту процедуру применяют не только для выявления раковых опухолей.

Во время обследования, с целью раннего выявления рака, возможно проведение биопсии — взятие маленькой частички ткани для анализа. Хотя это обследование и не является болезненным, некоторые пациенты могут испытывать дискомфорт в горле.

Если нужно, всегда можно попросить анестезию. Она может быть в форме инъекции или спрея, что уменьшит дискомфорт.

Отметим, что скрининг на рак желудка может назначаться в зависимости от того, были ли случаи этого типа рака у близких родственников и в каком возрасте.

Что делать, если диагностировали рак желудка

Если тебе поставили такой диагноз, важно понимать, что хоть эта болезнь и серьезная, она не является приговором.

Эффективность лечения определяется рядом факторов:

вид раковой опухоли;

место расположения опухоли;

наличие метастаз;

общее состояние здоровья и тому подобное.

Основные методы лечения включают хирургические операции, химиотерапию, а также возможна радиотерапия и таргетная терапия.

Таргетная терапия — это тип лечения, который влияет на протеины, помогающие раковым клеткам расти и размножаться.

Кто находится в группе риска

Обычно диагностируют рак желудка у людей в возрасте старше 65 лет. Мужчины более склонны к этому заболеванию (1 случай на 96 пациентов) по сравнению с женщинами (1 случай на 152 пациентки).

Другие факторы риска:

лишний вес и ожирение;

инфицирование бактерией H.pylori;

потребление алкоголя и курение;

диета, бедная овощами и фруктами, но богатая обработанными и солеными продуктами;

семейная медицинская история;

некоторые типы анемии и нарушения иммунодефицитов;

предыдущие операции на желудке и/или наличие полипов в желудке;

работа в отдельных отраслях промышленности, таких как угольная, резиновая или металлургическая.

Ранее мы рассказывали, как диагностировать рак на ранних стадиях.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.