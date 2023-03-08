До или после завтрака? Когда правильно чистить зубы и почему

Мы все четко знаем, что зубы нужно чистить дважды в день — утром и вечером. Что касается вечерней чистки зубов, вопросов не возникает — надо это делать перед сном. А вот когда лучше чистить зубы утром — до завтрака или после — единого правильного ответа нет.

Стоматолог и микробиолог из университета Северной Каролины Апоэна де Агиар Рибейро рассказала The New York Times о плюсах и минусах чистки зубов до и после завтрака.

Когда лучше чистить зубы с утра: до или после завтрака

Эксперт отмечает, что единого мнения стоматологов касательно этого вопроса нет. Она объясняет: проводилось несколько исследований, но их результаты были ограничены и неоднозначны.

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Почему нужно чистить зубы до завтрака

Стоматолог рассказывает, что завтрак подавляющего числа людей содержит сладкие углеводы. В крупах, хлебе, кексах и блинах есть ферментированные углеводы, которыми любят питаться бактерии.

Когда мы просыпаемся утром, уровень бактерий во рту достигает своего пика. Вот почему у людей может быть неприятный запах изо рта утром, — говорит эксперт.

Она отмечает: рот, наполненный бактериями, и завтрак, полный сладких углеводов — это идеальные условия для размножения бактерий. Эти бактерии выделяют кислоты, которые могут изнашивать защитную эмаль зубов, делая их более склонными к кариесу.

Агиар Рибейро считает, что чистка зубов перед завтраком убирает эти бактерии и лишает их возможности питаться пищей, потребляемой человеком. Также стимулируется выработка слюны, являющейся одной из защитных сил для зубов.

Кроме того, человек в спешке может просто забыть почистить зубы после завтрака. Поэтому лучше чистить зубы перед завтраком.

Почему нужно чистить зубы после завтрака

— С другой стороны, есть аргументы в пользу чистки зубов после завтрака, — говорит стоматолог.

Даже если чистить зубы непосредственно перед завтраком, во рту все равно останутся бактерии, которые могут размножаться и производить кислоты во время завтрака и до конца дня.

А фтор из зубной пасты будет лучше работать, если после него не потреблять пищу.

Врач рекомендует по возможности ждать полчаса после еды перед тем, как чистить зубы. Или хотя бы просто прополоскать рот водой.

Однако следует выбирать тот вариант чистки зубов, который подходит непосредственно тебе и особенностям твоих зубов.

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