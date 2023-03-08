Перед сніданком чи після? Коли правильно чистити зуби та чому

Ми всі чітко знаємо, що зуби треба чистити двічі на день — зранку та ввечері. Щодо вечірнього чищення зубів питань не виникає — треба це робити перед сном. А от коли краще чистити зуби зранку — до сніданку чи після — єдиної правильної відповіді немає.

Стоматологиня і мікробіологиня з Університету Північної Кароліни Апоена де Агіар Рібейро розповіла для The New York Times про плюси та мінуси чищення зубів до та після сніданку.

Коли краще чистити зуби зранку: до чи після сніданку

Експертка зазначає, що єдиної думки стоматологів щодо цього питання немає. Вона пояснює: проводилися кілька досліджень, але їхні результати були обмежені та неоднозначні.

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Чому треба чистити зуби до сніданку

Стоматологиня розповідає, що сніданок переважної кількості людей містить солодкі вуглеводи. У крупах, хлібі, кексах та млинцях є ферментовані вуглеводи, якими люблять харчуватися бактерії.

Коли ми прокидаємося вранці, рівень бактерій у роті досягає свого піку. Ось чому у людей може бути неприємний запах з рота зранку, — каже експертка.

Вона наголошує: рот, наповнений бактеріями, та сніданок, повний солодких вуглеводів — це ідеальні умови для розмноження бактерій. Ці бактерії виділяють кислоти, які можуть зношувати захисну емаль зубів, роблячи їх більш схильними до карієсу.

Агіар Рібейро вважає, що чищення зубів перед сніданком прибирає ці бактерії і позбавляє їх можливості харчуватися їжею, що споживає людина. Також стимулюється вироблення слини, яка є однією із захисних сил для зубів.

Крім цього, людина може просто забути почистити зуби після сніданку, адже поспішатиме кудись. Тому краще чистити зуби перед сніданком.

Чому треба чистити зуби після сніданку

— З іншого боку, є аргументи на користь того, щоб чистити зуби після сніданку, — каже стоматологиня.

Навіть якщо чистити зуби безпосередньо перед сніданком, у роті все одно залишаться бактерії, що можуть розмножуватися і виробляти кислоти під час сніданку та до кінця дня.

А фтор із зубної пасти працюватиме краще, якщо після нього не споживати їжу.

Лікарка рекомендує за можливості чекати півгодини після прийому їжі перед тим, як чистити зуби. Або хоча б просто прополоскати рот водою.

Проте треба обирати той варіант чищення зубів, який підходить безпосередньо тобі, та враховувати особливості твоїх зубів.

Слідкувати за здоров’ям зубів треба ще з дитинства. Раніше ми розповідали, коли вести дитину до стоматолога.

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