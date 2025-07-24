Darry Ring: что это за популярное кольцо, которое является клятвой вечной любви

Кольцо Дерри (Darry Ring) появилось в мире не так давно, а уже создает большую конкуренцию известным ювелирным домам. Хотя украшения бренда могут быть не слишком дорогими, они являются очень ценными.

Читай в материале, что такое кольцо Дерри, что оно означает и сколько может стоить.

Что такое кольцо Дерри

Darry Ring появился в 2010 году в Китае. История основания бренда очень трогательна и украшения символизируют настоящую любовь и вот почему. Бренд имеет позицию “Одно кольцо на всю жизнь”. Речь идет именно о том кольце, которым делают предложение жениться.

Это символы незыблемого обещания, созданные в честь любви между двумя людьми. Речь идет не просто о покупке ювелирных изделий — речь идет о пожизненном обещании поддерживать и любить друг друга.

На сайте бренда указано, что во время первой покупки в Darry Ring человеку нужно будет скачать действительное удостоверение личности (паспорт, национальное удостоверение личности и т.п.) и фотографию лица спереди (селфи). Этот шаг является частью системы проверки True Love.

Удостоверение личности и фотографию лица используют для создания второго удостоверения личности в системе Darry Ring, которое уникально связано с выбранным кольцом.

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Система использует технологию распознавания лица для сопоставления данных с имеющейся базой данных, гарантируя, что каждый клиент может приобрести только одно кольцо в Darry Ring. Если наша система обнаружит, что человек раньше покупал у бренда обручальное кольцо, транзакция будет отклонена, тем самым обеспечивается принцип “Одно кольцо на всю жизнь”.

История возникновения Darry Ring

Первоначально Тони Чжан и Вэнди Лу были лишь двумя студентами, исследовавшими Париж, город любви. Вместе со времен учебы в колледже они обретали радость не только в обществе друг друга, но и в красоте окружающего мира. Когда их любовь усугубилась, Тони понял, что хочет провести свою жизнь с Вэнди. Он собрался с духом и сделал предложение. Но Вэнди, с нежной улыбкой, отказалась.

Тони был озадачен. Он попробовал еще раз, с более грандиозными жестами, но Вэнди продолжала мягко отказываться. В конце концов она откровенно рассказала о причине: для нее важны были не деньги или размер кольца, а то, что ей не хватало чего-то особенного. Для Вэнди кольцо должно быть таким же уникальным символом, как и их любовь, чем-то, чего не могло передать ни одно кольцо, купленное в магазине.

Решительно настроенный, Тони отправился в путешествие, чтобы создать обручальное кольцо, которое бы воплощало его преданность.

Независимо от того, сколько будет эскизов или как будет выглядеть обручальное кольцо, Тони понял, что вечный жест, который он создавал, был соглашением, выходящим за рамки того, что правительства и общество решили для всех.

Вдохновленные этим путешествием, они вернулись в свой родной город Шэньчжэнь и в 2010 году основали Darry Ring, названный в честь старого прозвища Тони, Дерри.

Сейчас, более десяти лет спустя, Darry Ring продолжает расти на международном уровне, унося послания Тони и Вэнди по всему миру.

Сколько стоит Darry Ring

Цены на украшения разные. Можно найти обручальное кольцо за $200, а можно и за $7000. Все зависит от материала и драгоценных камней.

Зачастую мы покупаем серебряные украшения, но со временем они теряют блеск. Ранее мы рассказывали, как почистить серебряные украшения.

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