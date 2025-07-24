Darry Ring: що це за популярна каблучка, яка є клятвою вічного кохання

Каблучка Деррі (Darry Ring) з’явилася у світі не так давно, а вже створює велику конкуренцію відомим ювелірним домам. Хоча прикраси бренду можуть бути не надто дорогими, вони є дуже цінними.

Читай у матеріалі, що таке каблучка Деррі, що вона означає та скільки може коштувати.

Що таке каблучка Деррі

Darry Ring з’явився у 2010 році в Китаї. Історія заснування бренду дуже зворушлива і прикраси символізують справжню любов і от чому. Бренд має позицію “Одна каблучка на все життя”. Йдеться саме про ту каблучку, якою роблять пропозицію одружитися.

Це символи непорушної обіцянки, створені на честь кохання між двома людьми. Йдеться не просто про купівлю ювелірних виробів — йдеться про довічну обіцянку підтримувати та любити одне одного.

На сайті бренду вказано, що під час першої покупки в Darry Ring людині потрібно буде завантажити дійсне посвідчення особи (паспорт, національне посвідчення особи тощо) та фотографію обличчя спереду (селфі). Цей крок є частиною системи перевірки True Love.

Посвідчення особи та фотографію обличчя використовують для створення другого посвідчення особи в системі Darry Ring, яке унікально пов’язане з обраною каблучкою.

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Система використовує технологію розпізнавання обличчя для зіставлення даних з наявною базою даних, гарантуючи, що кожен клієнт може придбати лише одну обручку в Darry Ring. Якщо наша система виявить, що людина раніше купувала у бренду обручку, транзакцію буде відхилено, тим самим забезпечується принцип “Одна каблучка на все життя”.

Історія виникнення Darry Ring

Спочатку Тоні Чжан та Венді Лу були лише двома студентами, які досліджували Париж, місто кохання. Разом з часів навчання в коледжі вони знаходили радість не лише в товаристві одне одного, але й у красі навколишнього світу. Коли їхнє кохання поглибилося, Тоні зрозумів, що хоче провести своє життя з Венді. Тож він зібрався з духом і зробив пропозицію. Але Венді, з ніжною посмішкою, відмовилася.

Тоні був спантеличений. Він спробував ще раз, щоразу з більш грандіозними жестами, але Венді продовжувала м’яко відмовлятися. Зрештою, вона відверто розповіла про причину: для неї важливі були не гроші чи розмір обручки, а те, що їй бракувало чогось особливого. Для Венді обручка мала бути таким же унікальним символом, як і їхнє кохання, чимось, чого не могла передати жодна обручка, куплена в магазині.

Рішуче налаштований, Тоні вирушив у подорож, щоб створити обручку, яка б втілювала його відданість.

Незалежно від того, скільки буде ескізів чи як виглядатиме обручка, Тоні зрозумів, що вічний жест, який він створював, був угодою, яка виходила за рамки того, що уряди та суспільство вирішили для всіх.

Натхненні цією подорожжю, вони повернулися до свого рідного міста Шеньчжень і в 2010 році заснували Darry Ring, названий на честь старого прізвиська Тоні, Деррі.

Зараз, понад десять років потому, Darry Ring продовжує зростати на міжнародному рівні, несучи послання Тоні та Венді по всьому світу.

Скільки коштує Darry Ring

Ціни на прикраси різні. Можна знайти обручку за $200, а можна і за $7000. Усе залежить від матеріалу та дорогоцінних каменів.

Часто ми купуємо срібні прикраси, але з часом вони втрачають блиск. Раніше ми розповідали, як почистити срібні прикраси.

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