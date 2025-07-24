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Darry Ring: що це за популярна каблучка, яка є клятвою вічного кохання

Богдана Макалюк, журналістка сайту 24 Липня 2025, 14:00
Каблучка Деррі: що це таке
Фото Unsplash

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