Клетчатка спасает! Почему появляется рак толстой кишки и как уберечься от болезни

Колоректальный рак все чаще поражает молодых людей. Если раньше его считали возрастным заболеванием, то сейчас врачи бьют тревогу: все больше пациентов в возрасте 20-40 лет узнают о страшном диагнозе. Новые исследования показывают, что одна из причин — в нашем кишечнике еще с раннего детства, отмечается в The Washington Post.

Колибактин — токсин, изменяющий ДНК

Ученые из ведущих медицинских учреждений опубликовали в журнале Nature результаты исследования, которое устанавливает связь между бактериальным токсином (колибактином) и раком толстой кишки. Этот токсин производят некоторые штаммы кишечной палочки, и он способен вызывать мутации в ДНК, которые со временем могут привести к развитию рака.

Особенно тревожный факт: у молодых пациентов (до 40 лет) в три с половиной раза чаще выявляют мутации, связанные именно с колибактином, чем у больных старшего возраста. То есть проблема не просто в наличии токсина, а в том, как и когда он начинает влиять на организм.

Исследования на животных показали: питание с низким содержанием клетчатки создает благоприятные условия для размножения бактерий, вырабатывающих колибактин. В таких условиях у мышей возникало хроническое воспаление и возрастали риски развития опухолей.

Но стоило добавить в рацион ферментированную клетчатку — и микробиом менялся: воспаление исчезало, а бактерии переставали доминировать. У людей наблюдается похожая тенденция: каждые 10 граммов клетчатки в день снижают риск развития колоректального рака примерно на 10%.

Связь с ранним возрастом еще опаснее

Ученые подозревают, что колибактин может начать разрушать ДНК еще до 10 лет. Причины — не только в питании, но и в способе рождения ребенка (кесарево сечение или естественные роды), контакте с животными, состоянии здоровья матери и использовании антибиотиков в раннем возрасте.

Интересно и то, что у девочек, которые рожденные путем кесарева сечения, более высокий риск заболеть колоректальным раком до 50 лет!

Сладкие напитки: какие риски

Еще одна причина — это сладкие напитки. По данным Nurses Health Study II, всего одна порция в день в подростковом возрасте может увеличить риск развития рака толстой кишки к 50 годам на 32%.

Что делать уже сейчас

Специалисты посоветовали несколько простых, но эффективных шагов для уменьшения рисков.

Своевременный скрининг. Если тебе от 45 до 75 лет, то обязательно проходи обследование. Больше клетчатки. Овсянка, бобовые, овощи, фрукты — это не просто полезно, а жизненно необходимо для здорового микробиома. Минимум обработанной пищи. Меньше сладких напитков, колбас, красного мяса и алкоголя. Активный образ жизни. Регулярная физическая активность снижает риск развития рака даже в молодом возрасте.

Также читай, как токсин из кишечника атакует ДНК.

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