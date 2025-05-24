Клітковина рятує! Чому зʼявляється рак товстої кишки та як вберегтися від хвороби

Колоректальний рак дедалі частіше вражає молодих людей. Якщо раніше його вважали віковим захворюванням, то нині лікарі б’ють на сполох: усе більше пацієнтів у віці 20-40 років дізнаються про страшний діагноз. Нові дослідження показують, що одна з причин — у нашому кишківнику ще з раннього дитинства, зазначається в The Washington Post.

Колібактин — токсин, що змінює ДНК

Вчені з провідних медичних установ опублікували у журналі Nature результати дослідження, яке встановлює зв’язок між бактеріальним токсином (колібактином) та раком товстої кишки. Цей токсин виробляють деякі штами кишкової палички, і він здатен викликати мутації в ДНК, що з часом можуть призвести до розвитку раку.

Особливо тривожний факт: у молодих пацієнтів (до 40 років) у три з половиною рази частіше виявляють мутації, пов’язані саме з колібактином, ніж у хворих старшого віку. Тобто проблема не просто в наявності токсину, а в тому, як і коли він починає впливати на організм.

Дослідження на тваринах показали: харчування з низьким вмістом клітковини створює сприятливі умови для розмноження бактерій, що виробляють колібактин. У таких умовах у мишей виникало хронічне запалення та зростали ризики розвитку пухлин.

Але варто було додати до раціону ферментовану клітковину — і мікробіом змінювався: запалення зникало, а бактерії переставали домінувати. У людей спостерігається схожа тенденція: кожні 10 грамів клітковини на день знижують ризик розвитку колоректального раку приблизно на 10%.

Зв’язок з раннім віком ще небезпечніший

Вчені підозрюють, що колібактерин може почати руйнувати ДНК ще до 10 років. Причини — не лише в харчуванні, а й у способі народження дитини (кесарів розтин чи природні пологи), контакті з тваринами, стані здоров’я матері та використанні антибіотиків у ранньому віці.

Цікаво й те, що дівчатка, народжені шляхом кесаревого розтину, мають вищий ризик захворіти на колоректальний рак до 50 років!

Солодкі напої: які ризики

Ще одна причина — це солодкі напої. За даними Nurses Health Study II, лише одна порція на день у підлітковому віці може збільшити ризик розвитку раку товстої кишки до 50 років на 32%.

Що робити вже зараз

Фахівці порадили кілька простих, але ефективних кроків для зменшення ризиків.

Своєчасний скринінг. Я кщо тобі від 45 до 75 років, то обов’язково проходь обстеження. Більше клітковини. В івсянка, бобові, овочі, фрукти — це не просто корисно, а життєво необхідно для здорового мікробіому. Мінімум обробленої їжі. М енше солодких напоїв, ковбас, червоного м’яса та алкоголю. Активний спосіб життя. Регулярна фізична активність знижує ризик розвитку раку навіть у молодому віці.

