Вакцины AstraZeneca отзывают по всему миру: причина

Пандемия COVID-19, кажется, была так давно, что сейчас речь не идет ни о каких вакцинах. На самом же деле прошло не так много времени, а болезнь несколько раз мутировала. Врачи склоняются к мнению, что вирус перейдет в группу сезонных.

В то же время, стало известно, что британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca прекращает изготовление и отзывает свою вакцину.

В чем причина, рассказываем дальше в материале.

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AstraZeneca отзывает свою вакцину

По информации Reuters, компания AstraZeneca отзывает свою вакцину (с 2021 года — Vaxzevria) против COVID-19, известной во всем мире.

Как отмечается в заявлении, такое решение принято из-за того, что на рынке появилось множество других вакцин, адаптированных для борьбы с вирусом. Это привело к снижению спроса на вакцину от AstraZeneca.

По независимым оценкам, только за первый год применения вакцины было спасено более 6,5 млн жизней и по всему миру было поставлено более трех млрд доз, — говорится в заявлении.

В то же время, несколько ранее издание The Telegraph сообщало, что компания AstraZeneca признала: ее вакцина может иметь редкие побочные действия, в частности, речь о тромбозе (TTS — синдром тромбоза с тромбоцитопенией). Этот синдром способствует образованию тромбов и снижает уровень тромбоцитов в крови.

Допускается, что вакцина (AstraZeneca) в очень редких случаях может вызвать TTS. Причинный механизм неизвестен.

— Кроме того, TTS может возникнуть и при отсутствии вакцины AstraZeneca или любой другой вакцины, — заявили в компании.

Что известно о вакцине AstraZeneca (Vaxzevria)

Препарат разработан против вируса COVID-19 в начале пандемии. Его разрешали для вакцинирования лицам старше 18 лет.

Известно, что препарат вводили двумя инъекциями с интервалом в три месяца.

Несмотря на общую рекомендацию и признание вакцины безопасной, стало известно, что она может вызвать редкие побочные эффекты, в том числе и тромбоз.

В то же время, медицина шагает вперед и, кажется, есть шанс на лечение страшной болезни человечества — рака мозга. О вакцине против рака мозга, читай в другом материале.

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