Здоров'я та краса

Вакцини AstraZeneca відкликають по всьому світу: причина

Вікторія Мельник, журналістка сайту 08 Травня 2024, 13:00
AstraZeneca
Фото: Unsplash

Більше новин
застій лімфи
Що таке застій лімфи, його симптоми та лікування лімфостазу — пояснює лікарка
вибухи в Харкові
Діти у вкрай тяжкому стані: ворог вдарив по спортмайданчику в Харкові — які наслідки
Чим удобрювати розсаду помідор: поради удобрення
Чим підживити розсаду помідорів, щоб була міцною і давала хороший урожай
що робити якщо вкусила собака
Тільки не 40 уколів у живіт! Що робити, якщо вкусив собака?
Дивитись більше

Матеріали по темі

застій лімфи
Що таке застій лімфи, його симптоми та лікування лімфостазу — пояснює лікарка
що робити якщо вкусила собака
Тільки не 40 уколів у живіт! Що робити, якщо вкусив собака?
Що робити, коли напала гикавка
Що робити, коли напала гикавка: способи, які допоможуть її позбутися
Післяпологова депресія симптоми та ознаки, лікування
Почуваюся пригніченою та непривабливою! Що таке післяпологова депресія та як собі допомогти

Відео
Воєнний стан в Україні

Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі
Чорна сторона перемоги у Другій світовій — як та чому Росія замовчує “незручні” сторінки історії
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:03
Бійці 65 ОМБр
Не лише втома та ворожі обстріли? Бійці 65 ОМБр розповіли, що шкодить українському війську
0:04:09
Віктор Лаптєв
Без ніг, відштовхуючись руками, прямував до кордону: історія українця, який не хотів жити в окупації
0:14:18
Росіяни масово використовують хімічну зброю — хлорпікрин
Санкції були потрібні 30 років тому! Росіяни масово застосовують хімічну зброю проти ЗСУ
0:05:23
Великдень на фронті: бійці 80 ОМБр малювали писанки та освячували кошики
Малювали на писанках дрони! Як минув Великдень на фронті — показують бійці 80 ОМБр
0:01:29
День піхоти
З Днем піхоти 2024! Привітання та історія піхоти України
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 6 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Церковний календар на травень 2024: церковні свята у травні
Читати далі
Церковний календар на травень 2024: які важливі свята та події відзначаємо цього місяця
Що взути під сукню-вишиванку: ідеї, з чим добре поєднувати образ
Читати далі
То з кросівками чи підборами? Що взути під сукню-вишиванку — стильні ідеї

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь