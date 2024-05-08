Вакцини AstraZeneca відкликають по всьому світу: причина

Пандемія COVID-19, здається, була так давно, що зараз уже не йдеться про жодні вакцини. Насправді ж минуло не так багато часу, а хвороба кілька разів мутувала. Лікарі схиляються до думки, що вірус перейде до групи сезонних.

Водночас стало відомо, що британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca припиняє виготовлення та відкликає свою вакцину.

У чому причина, розповідаємо далі у матеріалі.

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AstraZeneca відкликає свою вакцину

За інформацією Reuters, компанія AstraZeneca відкликає свою вакцину (з 2021 року — Vaxzevria) проти COVID-19, відому в усьому світі.

Як зазначається у заяві, таке рішення ухвалене через те, що на ринку зʼявилося безліч інших вакцин, адаптованих для боротьби з вірусом. Це призвело до зниження попиту на вакцину від AstraZeneca.

За незалежними оцінками, тільки за перший рік застосування вакцини було врятовано понад 6,5 млн життів і по всьому світу було поставлено понад три млрд доз, — ідеться в заяві.

Водночас дещо раніше видання The Telegraph повідомляло, що компанія AstraZeneca визнала: її вакцина може мати рідкісні побічні дії, зокрема, йдеться про тромбоз (TTS — синдром тромбозу з тромбоцитопенією). Цей синдром викликає утворення тромбів та знижує рівень тромбоцитів у крові.

Допускається, що вакцина (AstraZeneca) у дуже рідкісних випадках може викликати TTS. Причинний механізм невідомий.

— Крім того, TTS може виникнути і за відсутності вакцини AstraZeneca або будь-якої іншої вакцини, – заявили в компанії.

Що відомо про вакцину AstraZeneca (Vaxzevria)

Препарат розроблений проти вірусу COVID-19 на початку пандемії. Його дозволяли для вакцинування особам від 18 років.

Відомо, що препарат вводили двома інʼєкціями з інтервалом у три місяці.

Попри загальну рекомендацію та визнання вакцини безпечною, стало відомо, що вона може викликати рідкісні побічні ефекти, зокрема й тромбоз.

Водночас медицина крокує вперед і, здається, є шанс на лікування страшної хвороби людства — раку мозку. Про вакцину проти раку мозку, читай в іншому матеріалі.

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