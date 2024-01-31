Когда погоду можно сверять по суставам: что делать, если крутит ноги и почему это происходит

Даже самые приятные события и дни могут омрачиться, если не утихает постоянная боль в теле. Распространенное состояние, которое человек может ощущать с изменением погоды, называют просто: крутит ноги. Однако почему на самом деле у нас крутит ноги и что делать в этом случае?

Что делать, когда крутит ноги и нужно ли обращаться к врачу — рассказываем тебе дальше.

Крутит ноги: почему и у кого

Несмотря на убеждение, что на боль в суставах могут страдать только люди старшего возраста, на самом деле изменение на погоду иногда чувствует и молодежь. Распространенная боль в ногах может постигнуть каждого и каждую, поэтому следует знать истинную причину такого состояния.

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Крутить ноги действительно может на погоду: все потому, что из-за перепадов атмосферного давления при изменении погоды, меняется и давление внутри суставов. Поэтому может возникать боль или другие неприятные ощущения.

Однако на появление боли в ногах влияет не только это, но и всеобщая ситуация в организме человека. Чаще проблема указывает на недостаточное количество железа, кальция, магния, калия и кремния, фолиевой кислоты. Нехватка этих минералов также может свидетельствовать о:

неврологических заболеваниях;

воспалительных поражениях суставов — артрит, артроз, остеохондроз;

анемии;

заболевании почек.

Чаще всего крутить ноги может у людей постарше, беременных женщин и кормящих матерей, у подростков в период полового созревания и в период менопаузы у женщин.

Помочь здесь сможет врач-ревматолог, к которому обязательно следует обращаться. Он может назначить употребление витаминов или других лекарств.

Крутит ноги: что делать

Если твои суставы отдают болевыми ощущениями во время каждой смены погоды, тогда следует обратиться к врачу.

Помни, что растирание суставов спиртом, настойками, маслами, а также прикладывание листьев капусты не поможет, а лишь навредит твоей коже.

Однако, чтобы избавиться от неприятных ощущений на некоторое время, можно попробовать один из методов, которые точно не навредят.

Чтобы твой сон не прерывался из-за боли в суставах, попробуй вечером делать самомассаж ног с обычным смягчающим кремом. Сделай горячий компресс на ноги или ванночку для них, чтобы расслабиться. Возьми за привычку прогуливаться перед сном.

Качественно спать каждую ночь поможет и точечный массаж твоего тела. Как это работает и какие зоны следует массировать перед сном, мы рассказывали раньше.

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