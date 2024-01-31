Коли погоду можна звіряти за суглобами: що робити, якщо крутить ноги та чому це відбувається

Навіть найприємніші події та дні можуть затьмаритися, якщо не втихає постійний біль у тілі. Поширений стан, який людина може відчувати зі зміною погоди, називають просто: крутить ноги. Однак чому насправді у нас крутить ноги та що робити у такому випадку?

Що робити коли крутить ноги та чи треба звертатися до лікаря — розповідаємо тобі далі.

Крутить ноги: чому та у кого

Попри переконання, що на біль у суглобах можуть страждати лише люди старшого віку, насправді зміну на погоду інколи відчуває й молодь. Поширений біль у ногах може спіткати кожного та кожну, тож варто знати справжню причину такого стану.

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Так, крутити ноги справді може на погоду: все тому, що через перепади атмосферного тиску при зміні погоди, змінюється й тиск у порожнині суглобів. Через це може виникати біль чи інші неприємні відчуття.

Однак на появу болю в ногах впливає не лише це, а й загальна ситуація в організмі людини. Найчастіше проблема вказує на недостатню кількість заліза, кальцію, магнію, калію та кремнію, фолієвої кислоти. Нестача цих мінералів також може свідчити про:

неврологічні захворювання;

запальні ураження суглобів — артрит, артроз, остеохондроз;

анемію;

захворювання нирок.

Найчастіше крутити ноги може у людей старшого віку, вагітних жінок та матерів, які годують грудьми, у підлітків в період статевого дозрівання та в період менопаузи у жінок.

Допомогти тут зможе лікар-ревматолог, до якого обовʼязково варто звертатися. Він може призначити вживання вітамінів чи інших ліків.

Крутить ноги: що робити

Якщо твої суглоби віддають больовими відчуттями під час кожної зміни погоди, тоді варто звернутися до лікаря.

Памʼятай, що розтирання суглобів спиртом, настоянками, оліями, а також прикладання листя капусти — не допоможе, а лише нашкодить твоїй шкірі.

Однак щоб позбутися неприємних відчуттів на деякий час, можна спробувати один із методів, які точно не нашкодять.

Щоб твій сон не переривався через біль у суглобах, спробуй ввечері робити самомасаж ніг зі звичайним помʼякшувальним кремом. Зроби гарячий компрес на ноги, або ванночку для них, щоб розслабитися. Візьми за звичку прогулюватися перед сном.

Якісно спати щоночі допоможе також й точковий масаж твого тіла. Як це працює та які зони варто масажувати перед сном, ми розповідали раніше.

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