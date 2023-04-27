Провести последний месяц весны красиво! Лунный календарь стрижек на май 2023

Зима и холод, шапки и куртки — все это не лучшим образом влияет на волосы. Весной, когда приходит время снимать с себя шапки, прическа может оказаться неготовой увлекать прохожих своим здоровьем и красотой.

Так что волосы следует подготовить к сезону без шапок. Делать это следует не только уходовыми средствами и процедурами, но и банальными стрижками. Ведь даже подрезка кончиков хорошо влияет на рост и здоровье волос.

Однако важно подобрать удачную дату для любых экспериментов, обновлений и стрижек. Известно, что удачность момента зависит именно от фазы Луны.

Ты и сам (-а) мог (-ла) заметить, что иногда после визита к парикмахеру прическа держится долго, а иногда — волосы отрастают за считанные дни и быстро теряется обновленная форма. Так какие удачные, а какие плохие дни для ухода за волосами, читай дальше.

Фазы Луны в мае 2023

Растущая месяц: 1 – 4, 20 – 31 мая.

Полнолуние: 5 мая.

Убывающая Луна: 6-18 мая.

Новолуние: 19 мая.

Календарь стрижек на май 2023

Чтобы волосы долго держали свою форму после стрижки и сеяли здоровьем, за ними следует ухаживать в благоприятные дни, повезло, что в мае их немало.

Удачные даты для стрижки в мае 2023 года: 1, 2, 10, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31.

Неудачные даты для стрижки в мае 2023 года: 5, 9, 13, 15, 16, 19, 22, 26.

Удачные даты для обновления волос в мае 2023

1 мая. Если ты давно хотел (-а) обновить стрижку, попробовать новую форму волос или новую длину, то первое число идеально подойдет для этого.

Если ты давно хотел (-а) обновить стрижку, попробовать новую форму волос или новую длину, то первое число идеально подойдет для этого. 2 мая будет удачным для экспериментов, например, если боишься отрезать челку, но очень хочется, можешь рисковать. Ведь в случае чего, волосы быстро отрастут.

будет удачным для экспериментов, например, если боишься отрезать челку, но очень хочется, можешь рисковать. Ведь в случае чего, волосы быстро отрастут. 10 мая станет идеальным днем для обновления цвета волос или их изменения, ведь волосы долго будут держать пигмент. Так что можешь смело записываться на покраску.

Если краситься ты хочешь своими силами, читай как сделать это в домашних условиях.

Если есть желание сделать восстановительные или уходовые процедуры, но хочется как можно дольше чувствовать эффект после них, идеальным днем для этого будет 17 мая. Эта дата также подойдет для новой стрижки.

20-21 мая Месяц снова будет расти. Так что если ты хочешь, чтобы волосы восстанавливались и росли вместе с ним — быстро и уверенно набирали длину и плотность, можешь смело записываться на стрижки или процедуры по уходу.

Месяц снова будет расти. Так что если ты хочешь, чтобы волосы восстанавливались и росли вместе с ним — быстро и уверенно набирали длину и плотность, можешь смело записываться на стрижки или процедуры по уходу. 23-25 мая. В эти дни можно поэкспериментировать с цветом волос. Например, если ты давно хотел (-а) попробовать блонд, но не знаешь, будет ли он тебе к лицу — эти даты идеально подойдут, чтобы попробовать.

В эти дни можно поэкспериментировать с цветом волос. Например, если ты давно хотел (-а) попробовать блонд, но не знаешь, будет ли он тебе к лицу — эти даты идеально подойдут, чтобы попробовать. 28 мая подойдет для процедур, которые укрепляют волосы или способствуют их росту. Луна будет в такой фазе, которая только усилит эффект от ухода.

подойдет для процедур, которые укрепляют волосы или способствуют их росту. Луна будет в такой фазе, которая только усилит эффект от ухода. 30-31 мая — дни, которые уже пахнут летом. Посчастливилось, что они еще и благоприятны для стрижек волос и их окрашивания, так что можно будет встречать лето красиво.

Какой бы ни была фаза Луны, следует использовать ежедневный домашний уход за волосами, чтобы сохранять их красоту и здоровье. А как это правильно делать, читай в нашем эксклюзиве с трихологом.

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