Провести последний месяц весны красиво! Лунный календарь стрижек на май 2023

Зима и холод, шапки и куртки — все это не лучшим образом влияет на волосы. Весной, когда приходит время снимать с себя шапки, прическа может оказаться неготовой увлекать прохожих своим здоровьем и красотой.
Так что волосы следует подготовить к сезону без шапок. Делать это следует не только уходовыми средствами и процедурами, но и банальными стрижками. Ведь даже подрезка кончиков хорошо влияет на рост и здоровье волос.
Однако важно подобрать удачную дату для любых экспериментов, обновлений и стрижек. Известно, что удачность момента зависит именно от фазы Луны.
Ты и сам (-а) мог (-ла) заметить, что иногда после визита к парикмахеру прическа держится долго, а иногда — волосы отрастают за считанные дни и быстро теряется обновленная форма. Так какие удачные, а какие плохие дни для ухода за волосами, читай дальше.
Чтобы волосы долго держали свою форму после стрижки и сеяли здоровьем, за ними следует ухаживать в благоприятные дни, повезло, что в мае их немало.
Удачные даты для стрижки в мае 2023 года: 1, 2, 10, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31.
Неудачные даты для стрижки в мае 2023 года: 5, 9, 13, 15, 16, 19, 22, 26.
Если краситься ты хочешь своими силами, читай как сделать это в домашних условиях.
Какой бы ни была фаза Луны, следует использовать ежедневный домашний уход за волосами, чтобы сохранять их красоту и здоровье. А как это правильно делать, читай в нашем эксклюзиве с трихологом.
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