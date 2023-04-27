Провести останній місяць весни красиво! Календар стрижок на травень 2023

Зима й холод, шапки й куртки — усе це не найкращим чином впливає на волосся. Тож навесні, коли приходить час знімати з себе важкі пальта, зачіска може виявитися неготовою захоплювати перехожих своїм здоров’ям та красою.
Тож волосся слід підготувати до сезону без шапки. Робити це слід не лише доглядовими засобами й процедурами, а й банальними стрижками. Адже навіть підрізання кінчиків гарно впливає на ріст та здоров’я волосся.
Однак важливо підібрати вдалу дату для будь-яких експериментів, оновлень та стрижок. Відомо, що вдалість моменту залежить саме від фази Місяця.
Ти й сам (-а) міг/могла помітити, що інколи після візиту до перукаря зачіска тримається довго, а інколи волосся відростає за лічені дні й втрачається оновлена форма. Тож які вдалі, а які погані дні для догляду за волоссям, читай далі.
Щоб волосся довго тримало свою форму після стрижки та сіяло здоров’ям, за ним слід доглядати у сприятливі дні, пощастило, що у травні їх чимало.
Вдалі дати для стрижки у травні 2023: 1, 2, 10, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31.
Невдалі дати для стрижки у травні 2023: 5, 9, 13, 15, 16, 19, 22, 26.
Якщо фарбуватися ти хочеш самотужки, читай як зробити це в домашніх умовах.
Яким би не була фаза Місяця, слід використовувати щоденний домашній догляд за волоссям, щоб зберігати його красу та здоров’я. А як це правильно робити, читай у нашому ексклюзиві з трихологом.
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