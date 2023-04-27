Провести останній місяць весни красиво! Календар стрижок на травень 2023

Зима й холод, шапки й куртки — усе це не найкращим чином впливає на волосся. Тож навесні, коли приходить час знімати з себе важкі пальта, зачіска може виявитися неготовою захоплювати перехожих своїм здоров’ям та красою.

Тож волосся слід підготувати до сезону без шапки. Робити це слід не лише доглядовими засобами й процедурами, а й банальними стрижками. Адже навіть підрізання кінчиків гарно впливає на ріст та здоров’я волосся.

Однак важливо підібрати вдалу дату для будь-яких експериментів, оновлень та стрижок. Відомо, що вдалість моменту залежить саме від фази Місяця.

Ти й сам (-а) міг/могла помітити, що інколи після візиту до перукаря зачіска тримається довго, а інколи волосся відростає за лічені дні й втрачається оновлена форма. Тож які вдалі, а які погані дні для догляду за волоссям, читай далі.

Фази Місяця у травні 2023

Місяць, що зростає: 1 – 4, 20 – 31 травня.

Повня: 5 травня.

Спадний Місяць: 6-18 травня.

Молодик: 19 травня.

Календар стрижок на травень 2023

Щоб волосся довго тримало свою форму після стрижки та сіяло здоров’ям, за ним слід доглядати у сприятливі дні, пощастило, що у травні їх чимало.

Вдалі дати для стрижки у травні 2023: 1, 2, 10, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31.

Невдалі дати для стрижки у травні 2023: 5, 9, 13, 15, 16, 19, 22, 26.

Вдалі дати для оновлення волосся у травні 2023

1 травня. Якщо ти давно хотів (-ла) оновити стрижку, спробувати нову форму волосся чи нову довжину, то перше число ідеально підійде для цього.

Якщо ти давно хотів (-ла) оновити стрижку, спробувати нову форму волосся чи нову довжину, то перше число ідеально підійде для цього. 2 травня буде вдалим для експериментів, наприклад, якщо боїшся відрізати чубчик, але дуже кортить, можеш ризикувати, адже в разі чого, волосся швидко відросте.

буде вдалим для експериментів, наприклад, якщо боїшся відрізати чубчик, але дуже кортить, можеш ризикувати, адже в разі чого, волосся швидко відросте. 10 травня стане ідеальним днем для оновлення кольору волосся або його зміни, адже волосся довго триматиме пігмент. Тож можеш сміливо записуватися на фарбування чи купувати фарбу.

Якщо фарбуватися ти хочеш самотужки, читай як зробити це в домашніх умовах.

Якщо ж тобі кортить зробити відновлювальні чи доглядові процедури й хочеться якомога довше відчувати ефект після них, ідеальним днем для цього буде 17 травня. Також ця дата підійде для нової стрижки.

20-21 травня місяць знову зростатиме. Тож якщо ти хочеш, щоб твоє волосся відновлювалося та зростало разом з ним — швидко й впевнено набирало довжину та густину, можеш сміливо записуватися на стрижки чи доглядові процедури.

місяць знову зростатиме. Тож якщо ти хочеш, щоб твоє волосся відновлювалося та зростало разом з ним — швидко й впевнено набирало довжину та густину, можеш сміливо записуватися на стрижки чи доглядові процедури. 23-25 травня. В ці дні можна поекспериментувати з кольором волосся. Наприклад, якщо ти давно хотів (-ла) спробувати блонд, але не знаєш, чи буде він тобі до лиця — ці дати ідеально підійдуть, щоб спробувати.

В ці дні можна поекспериментувати з кольором волосся. Наприклад, якщо ти давно хотів (-ла) спробувати блонд, але не знаєш, чи буде він тобі до лиця — ці дати ідеально підійдуть, щоб спробувати. 28 травня підійде для процедур, які укріплюють волосся або сприяють його росту. Місяць буде в такій фазі, яка тільки посилить ефект від догляду.

підійде для процедур, які укріплюють волосся або сприяють його росту. Місяць буде в такій фазі, яка тільки посилить ефект від догляду. 30-31 травня — дні, які вже пахнуть літом. Пощастило, що вони ще й сприятливі для стрижок волосся та його фарбування, тож можна буде зустрічати літечко красиво.

Яким би не була фаза Місяця, слід використовувати щоденний домашній догляд за волоссям, щоб зберігати його красу та здоров’я. А як це правильно робити, читай у нашому ексклюзиві з трихологом.

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